Vidal: “El Gobierno banaliza la campaña porque no puede hablar de los 1,7 millones de argentinos que dejaron de ser clase media”

A una semana de las PASO, la precandidata a diputada de la Ciudad de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, criticó la postura del oficialismo de “banalizar la campaña” en lugar de explicar cómo van a hacer para recuperar el salario y los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia.

“El Gobierno banaliza la campaña porque no puede hablar del 1.7 millones de los argentinos que dejaron de ser clases media”, señaló Vidal al ser entrevista en Radio Mitre.

Y agregó: “El Frente de Todos habla de banalidades porque no puede hablar de las 130 mil pymes que cerraron en el último año. Dicen que Macri hizo una declaración destituyente que no hizo porque no pueden hablar de los 1,3 millones de chicos que dejaron el colegio”.

Además, se refirió al spot que lanzó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, donde “hace una parodia y subestima al narcotráfico”. Para la ex gobernadora “no es un tema para banalizar sino para enfrentar con la verdad” y dijo que las declaraciones que hace sobre ella - al llamarla Heidi o gatita- “son una expresión más de machismo que tengo que enfrentar desde la política”.

Vidal recordó que su partido fue el único que presentó públicamente “propuestas concretas, realistas, que se pueden llevar adelante”, en alusión a sus 23 iniciativas para enfrentar esas problemáticas. Y adelantó cómo será su comportamiento en el Congreso: “Vamos a votar en contra de la reforma judicial, en contra de los superpoderes que permiten cerrar escuelas y en contra de expropiar la propiedad privada. Vamos a votar a favor de que le devuelvan los fondos a la ciudad y no vamos a votar ningún impuesto nuevo”.

Para la precandidata, hoy rige la “política del vamos viendo” porque “no hay rumbo político ni plan” y arremetió contra el plan de vacunación oficial. “Decimos que la vacuna Sputnik es el camino porque nos queremos hacer amigos de Rusia, y al final nos termina salvando para la segunda dosis Quirós con su estudio y las vacunas de moderna de EE.UU”, dijo en al referirse a la combinación de vacunas llevada a adelante para que los argentinos puedan tener su esquema completo ante las demoras en la fabricación del componente 2 de la vacuna rusa.

También criticó con dureza la falta de credibilidad y honestidad de Alberto Fernández. “No creo en la honestidad de un Presidente que nos decía que nos iba a perseguir, levantando el dedo, si salíamos de nuestra casa mientras él hacía una fiesta en Olivos, la ocultaba durante un año y medio y cuando salía a la luz decía que era mentira, luego le echaba la culpa a su mujer y luego se quería imponer una pena así mismo”, indicó Vidal.

Y se indignó por la designación de Juan Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social al recordar que estuvo detrás de la coordinación del vacunatorio VIP en el Hospital Posadas. ”Es imposible creer en la honestidad de este Presidente cuando dice que la vacunación vip fue un privilegio cuando fue un delito y luego cuando tiene que hacer el primer cambio en su gobierno nombre a un vacunado vip”, enfatizó.

Al ser consultada sobre sus aspiraciones políticas a futuro, Vidal admitió que siente vocación presidencial pero que no está desesperada por llegar a la Casa Rosada. “Si soy o no buena Presidenta lo va a decir la gente, si me da la oportunidad”, señaló. Y aprovechó para pegarle con dureza a Cristina Kirchner: “No tengo dudas de que Cristina no fue una buena Presidenta y no es hoy buena Vice. No ha resuelto los problemas de los argentinos y propone este modelo de más pobreza, menos educación y más sometimiento. No es al azar que defienden a Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

