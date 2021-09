María Eugenia Vidal: “La pelea más difícil es en la Ciudad”

La ex gobernadora bonaerense decidió competir por un cargo legislativo en la Capital Federal

A pocos días de las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, volvió a defender su decisión de competir en este distrito al sostener que es el lugar donde está “el mayor desafío” para su espacio.

“En estos comicios, lo importante no es el porcentaje que se saque en cada lugar, sino la cantidad de diputados (que se consigan), porque el objetivo que nosotros tenemos como fuerza, en los 24 distritos del país, es evitar la mayoría del kirchnerismo en el Congreso”, aseguró la ex gobernadora bonaerense.

Para argumentar su posición, la ex mandataria provincial consideró que si en el último año y medio los miembros del Gobierno “nos encerraron con la cuarentena más larga del mundo, se demoraron en traer las vacunas y hubo vacunación VIP”, al aumentar el número de representantes parlamentarios podría haber “más abuso de poder”.

“Eso solo lo puede frenar Juntos por el Cambio y la Ciudad es el mayor desafío porque ahí tenemos 10 diputados y son los que tenemos que ir a defender . En la provincia de Buenos Aires, la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes va a garantizar los 14 diputados que estamos renovando y yo siempre fui a pelear a donde creía que podía aportar más”, agregó al participar del programa La Noche de Mirtha Legrand, que se emite por El Trece y volvió a estar conducido por Juana Viale.

En la mesa también se sentaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los periodistas Alfredo Leuco y Guadalupe Vázquez

En este sentido, sostuvo que “en el último año y medio”, el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja “fue muy valiente, se mantuvo unido y votó en todas las leyes que eran un atropello de poder”.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que también estaba en la mesa, respaldó la precandidatura de Vidal y opinó que “si hay alguien que va al frente es ella”. “Cuando fue gobernadora, lo metieron en cana al (ex líder del sindicato de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo) ‘Pata’ Medina. Tuvo que vivir en una base militar y dio todas las peleas”, resaltó.

Por otra parte, ambos descartaron efusivamente cualquier tipo de negociación con el oficialismo después de las PASO. “Es mentira que tengan voluntad de diálogo”, lanzó la ex mandataria de la provincia de Buenos Aires. Al respecto, señaló que “hace pocos meses atrás” el Gobierno “lanzó un Consejo Económico Social para consensuar un programa para la Argentina y no convocó a nadie de la oposición”.

“Yo creo que este no es el momento. ¿Diez días antes de la elección quieren hacer un acuerdo? ¿Y por los medios, donde no hay un diálogo serio y formal? Ellos nunca tuvieron vocación de diálogo. Lo que está en debate ahora son dos modelos de país”, cuestionó.

Rodríguez Larreta también negó un próximo acuerdo con el oficialismo

A su turno, Rodríguez Larreta comentó que para él también “es muy difícil seguir consensuando” porque fue “a todas las reuniones públicas” con los principales referentes del Gobierno, hasta que un día se enteró “por los medios que le iban a sacar a la Ciudad toda la plata de la coparticipación”.

No obstante, aclaró que es su “responsabilidad” continuar buscando los consensos necesarios “para seguir cuidando de la mejor manera posible a los porteños”, ya que es el Poder Ejecutivo de la Nación “quien compra las vacunas y fija los DNU con los protocolos sanitarios”.

“Hoy no hay ninguna perspectiva de acuerdo, y lo digo bien claro. Primero, porque no nos convocaron; una cosa es un comentario mediático, pero no nos convocaron. Cristina Kirchner, en todos sus gobiernos, nunca tuvo esa iniciativa. Alberto Fernández lleva un año y medio y tampoco tuvo esa iniciativa para temas globales, sí la tuvo para asuntos particulares. Hoy no hay ninguna perspectiva de acuerdo y quien tiene que hablar ahora es la gente. En 10 días hay elecciones, ese es el momento en el que la gente define qué país quiere”, coincidió con Vidal.

SEGUIR LEYENDO: