Victoria Tolosa Paz: “Vamos a llegar al 12 de septiembre sin debate, todos quisieron menos Santilli”

Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos

Victoria Tolosa Paz fue la primera precandidata a diputada de la provincia de Buenos Aires en proponer un debate público con el objetivo de transparentar las propuestas políticas de sus competidores. A un mes de esa iniciativa, todo indica que se cerrará la campaña de las PASO sin ese intercambio de ideas.

“Vamos a llegar al 12 de septiembre sin debate en la Provincia de Buenos Aires. Lo planteé hace mucho tiempo cuando quedamos ya en carrera y propuse que sea un lunes a la mañana y que elijan ellos el escenario”, señaló al ser entrevistada en Radio 10.

“Nosotros decimos que sería muy sano plantear un debate abierto. Elijan el medio que quieran, elijan cualquier escenario. Necesitamos que Santilli le hable a la ciudadanía sobre qué quiere hacer con la Argentina”, dijo el 9 de agosto sin encontrar hasta el día de hoy una respuesta favorable por parte del precandidato de Juntos por el Cambio

Más allá de que sus críticas intentaban abarcar a todos sus adversarios, el principal blanco siempre fue el ahora ex vicejefe de Gobierno porteño. “Hay que decir que Manes dijo que le parecía correcto, también lo dijo Espert, Randazzo y Manuala Castiñeira. El único que dijo que no fue Santilli” , aseveró Tolosa Paz, quien además se refirió a las explicaciones que dio el candidato opositor para no debatir.

“Dijo ‘primero tengo una primaria con Manes’, cuando la ley que rige se llama Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Todos los partidos políticos participan, no es una primaria cerrada de Juntos por el Cambio”, le retrucó. Y luego sostuvo que se trata de “una trampa que él utilizó para evitar y negarle a los bonaerenses el derecho a escuchar su propuesta y tener claridad para votar”.

Al ahondar en los detalles de por qué considera que Santilli no se quiere prestar al debate, Tolosa Paz la criticó por basar su credibilidad política en su experiencia para combatir la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. “El chamuyo de lo que vende Santilli tiene una gran contradicción”, enfatizó para introducir un incidente preciso que ocurrió con la policía provincial durante la pandemia y él “actuó en contra de los intereses de los bonaerenses”.

Diego Santilli, precandidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio

“Cuando nosotros tuvimos problemas grandes con nuestra fuerza policial, el Presidente decidió sacar lo que Macri le había dado de más a la CABA y volcar esos recursos de la coparticipación en 38 mil millones de pesos para comprar patrulleros, cámaras de seguridad, mejorar las cárceles y equiparar el salario de las fuerzas provinciales con la federal”, recordó.

Y continuó: “¿Sabés qué hizo Santilli? Fue a la justicia para que la ciudad siga teniendo ese dinero. Yo le preguntaría hoy de qué lado del Riachuelo está. ¿Del lado de los intereses y la caja de la ciudad o defendiendo a los bonaerenses?. Es por eso que Santilli no quiere debatir”.

Por el momento, el debate electoral previo a los comicios legislativos no es obligatorio en el país. No es la misma situación que para las elecciones presidenciales, en las que desde 2016, a través de la ley 27.337, se promulgó la obligatoriedad de un debate presencial y público entre los candidatos.

El radical Facundo Manes fue uno de los primeros en responderle a Tolosa Paz y lo hizo a través de su Twitter. “Por supuesto. Para eso estamos dando el paso, para debatir el modelo de país que queremos y poder encontrar la salida a esta crisis multidimensional que nos lastima cada día”, sentenció.

Otro que respondió a través de las redes fue Florencio Randazzo. “Celebro la invitación de realizar un debate sobre cómo mejorarle la vida a las y los bonaerenses. Estos encuentros le permiten a las y los votantes saber quién es quién y qué propone cada uno”, explicó. Además, a través de un hilo de tuits, detalló algunas de las propuestas que tienen en su espacio político.

En tanto, Manuela Castañeira, del Nuevo Más, respondió con un mensaje público que también tuvo una alusión a su interna: “Estamos a disposición de hacer el debate en el día y lugar que Tolosa Paz y los otros candidatos consideren”.

En 2017, a diferencia de los candidatos a diputados de la Ciudad, los candidatos de la Provincia de Buenos Aires -entre los que se destacaban Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores, Fernanda Vallejos y Roberto Salvarezza- no participaron de ningún debate.

