Alberto Fernández centraliza el final de la campaña: raid por el conurbano y acto en Mar del Plata sin Cristina Kirchner

El Frente de Todos anunció a través de las redes sociales que el cierre de la campaña electoral bonaerense será en Mar del Plata el miércoles 8 de septiembre. Lo llamativo fue que en el afiche oficial no incluyeron a Cristina Kirchner como partícipe del acto. Sin embargo, esto no significa que la Vicepresidenta no diga presente. Según informaron hasta el momento, estarán Alberto Fernández, Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, entre otros, en la ciudad balnearia y, por otro lado, Sergio Massa se conectará desde Junín y Máximo Kirchner hará lo propio en Bahía Blanca.

“Con Perón y con Evita recibimos el legado de fortalecer la industria nacional. Eso lo sabe Juanjo, lo sé yo, lo supo Néstor”. El presidente Alberto Fernández inició el último tramo de la campaña hacia las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias buscando conciliar tensiones con el sector industrial luego de haber faltado al acto oficial que la Unión Industrial Argentina realizó este jueves como motivo del Día de la Industria. “Para los peronistas, todos los días es el día de la industria”, resumió. El mandatario estuvo en Berazategui, mañana sábado irá a Hurlingham y la próxima semana cerrará la campaña nacional del Frente de Todos en un punto del AMBA para ratificar la idea de que la provincia de Buenos Aires vuelve a ubicarse como la madre de todas las batallas electorales y él buscará centralizar esa contienda.

Claro que está acompañado. Este viernes, en su paso por el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde recorrió las instalaciones del laboratorio Bina Pharma, el mandatario estuvo escoltado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, la precandidata a diputada nacional del FdT por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz e intendentes peronistas de la Tercera sección electoral.

Tanto Fernández como Massa se encargaron de ponderar la gestión de Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui electo durante cinco mandatos. En primera fila asentía la titular del PAMI, Luana Volnovich. La dirigente de La Cámpora es una de las apuestas para conducir, en el mediano plazo, los destinos de ese municipio ubicado bien al sur del conurbano bonaerense.

También llegaron a Berazategui los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Avellaneda), Alejo Chornobroff (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), además de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. No estuvo el lomense Martín Insaurralde. El jefe comunal compartió casi a la misma hora otro acto con candidatos locales en su distrito y la participación del presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner y la flamante senadora nacional Juliana Di Tullio. Tampoco dijo presente el gobernador Axel Kicillof. El mandatario provincial tenía agenda en Vicente López en un acto organizado por el gremio La Bancaria.

Máximo Kirchner en Lomas de Zamora con Insaurralde, Juliana Di Tullio y Federico Otermin

En su discurso, Fernández se ocupó de remarcar la sintonía que tiene con el sector industrial y el empresariado nacional. Lo hizo tras las idas y vueltas por su presencia en el acto oficial de la UIA por el Día de la Industria. Contó que estuvo en Chaco y buscó restarle importancia al asunto: “Cuando volví a la noche -de Chaco- había un enorme dilema en los medios por dónde había celebrado yo el Día de la Industria. Sepan que los peronistas celebramos todos los días el día de la industria”. Para desarticular cualquier conflicto con el sector advirtió que “la forma de desarrollar el país es llevar la industria a todo el país”.

También, ubicado en primera fila, estaba Darío Casal. Es el presidente de la empresa farmacéutica Bina Pharma que fue habilitada en febrero de 2020 y se dedica a la producción de sueros inyectables para uso humano mediante un proceso de elaboración que maximiza las condiciones de esterilización. El Presidente lo consideró en varios pasajes de su discurso y lo puso como ejemplo. “ Ese el empresariado que necesita el Gobierno, el que arriesga, el que invierte, produce: eso es lo que necesitamos . Va a llegar un momento en que esta empresa va terminar exportando”, advirtió.

Antes del jefe de Estado y de Massa también habló Tolosa Paz. Algo que no venía dándose en los últimos actos donde compartían escenario el presidente y precandidatos. Por ejemplo, no sucedió en el plenario que el Frente de Todos tuvo en el Estadio Ciudad de La Plata semana atrás. Tanto Tolosa Paz como su compañero de fórmula, el ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, habían subido al escenario en aquella jornada, pero no hicieron uso de la palabra. Había oradores más fuertes como por ejemplo la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner, una de las oradores centrales del acto en la ciudad de La Plata

Esta vez, siguiendo la línea del Presidente, sostuvo que “hay que señalar que lo que más creció fue la exportación de manufacturas de origen industrial de estas Pymes que están sentadas acá, que tienen capacidad de producción para consumo interno en la Argentina. El desafío es lograr mayor valor agregado de origen y para eso, este proyecto político cuenta con las universidades nacionales que forman a nuestros pibes”.

Abajo del escenario fue más contundente y apuntó directamente contra el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. “Son el club de la mentira” , toreó y analizó que “ el domingo hay que definir el rumbo: o el Club de la Mentira o el Frente de Todos, que tenemos una idea de cómo reconstruir este país en función de la producción, de la innovación, del desarrollo, de la creación de valor y los puestos de trabajo”.

En lo inmediato, Fernández irá este sábado a Hurlingham. Como lo hizo Máximo Kirchner el sábado pasado, el mandatario buscará la foto de unidad del FdT en ese distrito de la Primera sección electoral. Se da luego de las complejidades políticas que florecieron con el cierre de listas. Juan Zabaleta, ante entonces intendente, se anotó como candidato a concejal al ver que las La Cámpora también impulsaba su propio armado para disputarle una PASO. Tras cargadas negociaciones se acordó una sola lista y Zabaleta dejó el municipio para ser ministro de Desarrollo Social de la Nación. Hoy la comuna es gobernada de manera interina por el camporista Damian Scelsi.

Para el Gobierno eso es tema saldado y por eso hay “garantías” para que Fernández desembarque en Hurlingham y se lleve la foto completa del Frente de Todos. Él, al centro.

