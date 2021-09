Murió Oyarbide: la historia detrás del lujoso anillo que le generó una causa por contrabando

Luego de casi dos meses de internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras contagiarse de coronavirus, el ex juez Norberto Oyarbide murió esta noche a los 70 años. Fuentes de su círculo cercano confirmaron a Infobae que el ex magistrado falleció luego debido a una complicación de la neumonía bilateral que lo afectaba.

En su amplio y controvertido historial como juez, hubo muchos momentos que se destacaron en la vida de Oyarrbide. Uno de ellos se registró el 4 de abril de 2014, día en el que recibió una buena noticia: fue desvinculado en una de las causas en su contra. Se trató de una investigación por contrabando que se inició porque ingresó al país desde Uruguay un lujoso anillo sin declararlo.

Según trascendidos periodísticos en aquel momento, el juez habría ostentado la joya ante sus empleados del juzgado, a quienes les dijo entonces que pagó 250.000 dólares. Pero una pericia fijó su valor entre 60.000 y 70.000 pesos.

Hubo dos denuncias en contra del juez en aquellos años. Una por cohecho porque Oyarbide había dicho que compró la joya pagando con los regalos que le habían hecho en los últimos cinco años. Y otra por contrabando, porque nunca declaró la alhaja al ingresarla a la Argentina.

En la causa por contrabando Oyarbide fue sobreseído por el juez en lo penal económico Alejandro Catania. Incluso, por entonces la resolución no fue apelada y quedó firme.

El juez Norberto Oyarbide murió esta noche a los 70 años

En una resolución firmada en diciembre de 2013 pero que se conoció recién en marzo de 2014, Catania ordenó también que la Dirección General de Aduanas determine si se cometió una infracción.

Por aquellos años, el juez tuvo en cuenta que –según la pericia oficial- la joya tendría un valor que oscilaba entre los 60 y 70 mil pesos, y que no superaba los 100 mil a partir del cual podría tratarse de un hecho de contrabando. No obstante, entonces pidió que continúe la vía administrativa.

Mientras tanto, mas allá de todo, siguió en pie la causa por presunto cohecho. Si bien originalmente Oyarbide había asegurado que compró ese anillo, en un descargo hecho tras las denuncias ante el Consejo de la Magistratura explicó que a la joya la adquirió en consignación en la joyería Simonetta Orsini, por u$s7.500, en un local de Punta del Este.

Hasta marzo de 2014 fueron dos las pericias que se realizaron para tasar la joya, y ambas concluyeron que tenían un valor de entre 60 y 70 mil pesos. El estudio, hace casi diez años atrás, lo realizó un experto del fuero en lo penal económico y también intervino otro de la Cámara Argentina de Joyeros, el profesional Gabriel Rabinovich.

El ex juez federal había dejado el cargo en los tribunales de Comodoro Py en abril de 2016

Oyarbide, quien murió esta noche a los 70 años, tuvo que ser intubado a principios de julio, debido a que el cuadro de neumonía bilateral originado en su cuadro de COVID-19 se agravó. Tras su internación el pasado 22 de junio, los allegados al ex juez federal contaron cuál fue el cuadro con el que ingresó al sanatorio y especularon con que “se habría contagiado en el festejo de su cumpleaños”.

El ex juez federal había dejado el cargo en los tribunales de Comodoro Py en abril de 2016, tras 21 años, en medio de cuestionamientos del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político avanzando en el Consejo de la Magistratura. “Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida”, afirmó en aquel entonces el juez que en febrero pasado dio un giro en su vida al convertirse en columnista de un programa radial.

