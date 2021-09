Las polémicas causas que cerró Norberto Oyarbide que beneficiaron al kirchnerismo

Norberto Oyarbide a la salida de Comodoro Py

Enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner, acusaciones contra Amado Bouduo y denuncias que pesaban en el entorno de Carlos Zannini fueron algunas de las causas que manejó Norberto Oyarbide cuando era juez federal y que fue cuestionado por haber beneficiado al oficialismo de ese entonces. Este miércoles se confirmó su muerte a los 70 años, luego de casi dos meses de internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras contagiarse de coronavirus.

Entre los casos más conocidos, el ex juez intervino en la causa de “la mafia de los medicamentos” y en la investigación contra los parricidas Sergio y Pablo Schoklender por la construcción de viviendas sociales de la fundación Madres de Plaza de Mayo.

Pero la causa más polémica en la que le tocó actuar fue aquella en la que se acusaba al matrimonio Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito , debido a que su patrimonio había un 572% desde su arribo a la Casa Rosada. A fines de diciembre de 2009 lo sobreseyó en un fallo exprés.

Tiempo después, el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, confesó que Oyarbide le dijo como tenía que redactar el peritaje para que el magistrado pudiera sobreseerlos. Ese sobreseimiento motivó que se pidiera el juicio político.

Además, Oyarbide quedó a cargo del caso Skanska, en el que se investigaban sobreprecios pagados por la empresa para ganar una licitación. Allí absolvió a todos los funcionarios y declaró nulo todos los mails que probaban la corrupción de Ricardo Jaime.

También salvó al ex vicepresidente Amado Boudou por presuntas irregularidades en el manejo de fondos cuando se desempeñó como titular de la Anses y por el canje de bonos de deuda –en 2010– cuando se realizaron supuestas maniobras fraudulentas.

El ex juez tenía 70 años

Otra de las causas en las que estuvo involucrado fue para frenar un allanamiento a una financiera por pedido de Carlos Liuzzi, mano derecha de Carlos Zannini, quien en ese entonces era el Secretario de Legal y Técnica del gobierno kirchnerista. Poco tiempo antes, Oyarbide cerró también en tiempo récord contra aquel funcionario.

Desde su despacho en Comodoro Py moldeó la Justicia a su antojo y la convirtió en un instrumento de poder. Sin embargo, Oyarbide sorprendió al revelar lo que realizó luego de declarar en la causa por los cuadernos de Oscar Centeno: “El tema que yo expliqué fue el de las personas que me apretaron el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Ya se van a enterar… ya se van a enterar”.

A lo largo de su carrera tuvo 43 pedidos de juicios políticos. Es uno de los tres jueces más denunciados en la historia. Pero todas las causas que cosechó ante el Consejo de la Magistratura fueron frenadas. Entre los escándalos más recordados está el que lo involucró con el prostíbulo Spartacus, donde fue acusado de proteger una red de trata a cambio de miles de dólares mensuales.

El ex juez federal dejó el cargo en los tribunales de Comodoro Py en abril de 2016, tras 21 años, en medio de cuestionamientos del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político avanzando en el Consejo de la Magistratura. “Jamás tuve ningún tipo de presión, me voy porque todo en la vida tiene un principio y un final. Me voy porque necesito otras cosas para mi vida”, afirmó en aquel entonces el juez que en febrero pasado dio un giro en su vida al convertirse en columnista de un programa radial.

SEGUIR LEYENDO: