Felipe Solá apuntó contra el PRO por el conflicto con Chile: “Agradezco los consejos, pero digan quién tiene razón”

El canciller Felipe Solá expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación la posición argentina ante el conflicto que se planteó con Chile por un decreto que dictó el presidente de ese país, Sebastián Piñera, la semana pasada en el que fijó límites de las áreas marinas y terrestres chilenas que se superponen con las argentinas. El Canciller habló por videoconferencia acompañado por el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

La exposición estuvo plagada de datos históricos en lo referente a los acuerdos firmados entre los dos países, legislación comparada y las resoluciones que fueron tomando los organismos internacionales respecto de la posición de la Argentina en el territorio en discusión.

Pero fue recién al final de su exposición cuando Felipe Solá le apuntó al PRO en referencia al comunicado que lleva la firma de Fulvio Pompeo, ex secretario de Relaciones Internacionales, y Patricia Bullrich, presidenta del partido, en donde plantea que los países se tienen que sentar a negociar.

Felipe Solá contra la oposición

“Recibo con buena y regular fe, según el caso, de propios compañeros y argentinos, gente pública con obligaciones políticas o legislativas, recomendaciones de la necesidad de tener relaciones con el vecino país. Las agradezco públicamente. Pero también les aclaro que ese es mi trabajo y el de toda la Cancillería que encabezo. No hay otra manera de tomar esto que negociaciones o laudos del tribunal arbitral, no existe una tercera opción”, señaló el funcionario nacional.

“Lo que les pido, sobre todo a quienes no comparten nuestra idea política, no es que me aconsejen qué tenemos que hacer, porque ya sabemos que tenemos que negociar, que tenemos que conversar, y ya sabemos que podemos recurrir a un tribunal; lo que les pido es que digan quién tiene razón. Porque así es mirar desde un balcón y decir ‘conversen’ y lo que está en juego son 5000 km cuadrados de plataforma continental argentina inobjetable y 25.000 km cuadrados de lecho marino que son patrimonio de la humanidad y que chile con ese decreto intempestivo se quiere apropiar”, agregó.

Y sentenció: “Lo que les pedimos es que, a los que están en condiciones de estudiar y saber, digan quién tiene razón sobre la cuestión de fondo más allá del consejo de negociar, que agradezco”.

En el Gobierno no sólo cayó mal el comunicado del PRO sino que lo que más molestó fue el silencio de las máximas autoridades de Juntos por el Cambio ya que nadie reprobó la actitud del vecino país. “Podemos entender que Mauricio Macri no diga nada porque tienen una relación personal, pero se reunió la mesa nacional y no salió una línea de este tema. Después hablan de la República”, señaló una fuente de la Casa Rosada.

Hasta ahora una de las pocas voces de Juntos por el Cambio que se mostró públicamente en contra de la posición que tomó Chile fue el ex vicepresidente y actual senador Julio Cobos quien, luego de las exposiciones de todos los funcionarios nacionales, dijo que era “inentendible la postura de Chile” y añadió: “Estuvimos a punto de ir a una guerra, en mi caso personal fui convocado a los 23 años como subteniente y estuve en la frontera, si no hubiera sido por el accionar del Papa quizás hubiésemos entrado en un conflicto armado”.

Además, Cobos pidió que la comisión se expida apoyando la postura del gobierno de la Argentina y que se trate rápidamente en el Senado de la Nación, algo que contó con el apoyo del presidente del bloque oficialista, José Mayans, quien aseguró que será tratado en la próxima sesión.

