Martín Lousteau sigue su recorrida nacional y respaldó en Entre Ríos la candidatura de Rogelio Frigerio

Atilio Benedetti, Martín Lousteau y Rogelio Frigerio

El senador nacional Martín Lousteau llegó hoy a Entre Ríos para brindar su apoyo a la lista que encabeza el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio. El líder del espacio Evolución ya recorrió 13 provincias para impulsar candidaturas de Juntos por el Cambio. Ante la consulta de Infobae, asegura que busca el rearmado colectivo del radicalismo y no la construcción de un proyecto personal.

De las tres opciones que la coalición opositora tiene en Entre Ríos, Lousteau se inclinó por la que integran Frigerio y los radicales Marcela Ántola y Atilio Benedetti, porque es la lista “que tiene potencial” para construir luego un proyecto provincial y política en el escenario nacional, aseveró.

“ Hay 17 provincias donde Juntos por el Cambio tiene internas. Pero en la elección no solamente determinamos cómo poner un freno al kirchnerismo sino cómo construir un futuro . Y eso tiene que ver con cuáles son las ideas, la amplitud que hay dentro del espacio, cuán contundente o fuerte es y la capacidad que existe a futuro para aspirar a ganar un (Poder) Ejecutivo”, evaluó.

“Cuando los entrerrianos se pregunten ¿qué ideas queremos llevar al Congreso? ¿qué densidad, qué peso político quiero que tengan mis representantes? ¿cómo queremos que trabajan con otras fuerzas, con otras provincias y a nivel nacional? tendrán que decidir por eso. Y a mi no me cabe ninguna duda de que esta es la lista que tiene ese potencial”, sentenció.

El senador nacional estuvo en una recorrida con el ex ministro del Interior

Adelante radicales

Antes de llegar a Entre Ríos, Lousteau estuvo en Santa Fe, donde apoyó al ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro uno de los precandidatos al Senado nacional. Fue a pocas horas de que el ex funcionario provincial tuviera que declarar en el juicio a la banda narco “Los Monos”.

Lousteau descartó que esta gira en progreso tenga como objetivo conseguir la presidencia de la UCR. “Lo que estoy haciendo es apuntalar a los candidatos que tienen lo que hay que tener para transformar la Argentina. Que está dispuesta a dejar su tranquilidad personal para ir a gestionar el Estado”, dijo.

“Esto vale para un juez que deja la carrera judicial enfrentado a Gildo Insfrán (Fernando Carbajal) y que es nuestra candidato en Formosa; para Omar Zeidán que se hizo cargo en Santa Cruz de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y consiguió que Julio De Vido termine preso; para un empresario frutihortícola como Pablo Cervi en Neuquén y para Rodrigo de Loredo en Córdoba”, detalló.

Rogelio Frigerio encabeza la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en Entre Ríos

“Estamos construyendo un radicalismo que quiere gestionar, que lo hace en distintos lugares del país y que quiere construir una alternativa nacional. Que salió de la comodidad de ser minoría y va hacia la incomodidad de ser mayoría”, definió. “No tengo un proyecto personal. Tengo un proyecto político colectivo”, afirmó, ante la consulta de este medio.

De cara a las PASO

Según las últimas encuestas que se conocen, Juntos por Entre Ríos obtendrá una diferencia importante en votos por sobre el Frente de Todos en las primarias del 12 de septiembre y, dentro de la interna, la lista de Frigerio se impondrá sobre las otras dos.

“Esta elección es crucial. Tenemos que mantener el dique de contención contra el avance del kirchnerismo que está a seis diputados de conseguir su ‘vamos por todo’ y llevarnos hacia un norte que la mayoría de los argentinos no comparte. Pero se juega también la posibilidad de empezar a construir un futuro distinto”, dijo Frigerio durante la conferencia conjunta que dio con Lousteau y Benedetti.

Por su parte, el legislador radical que busca su reelección agradeció a Lousteau “porque no es la primera vez que viene a apoyarnos”. “Queremos un mejor Juntos por el Cambio. Y en Entre Ríos hemos dado un paso más: logramos incorporar de sectores del peronismo que se referencian en el trabajo”, agregó Benedetti. La mención fue para el ex gobernador Mario Moine y el ex diputado nacional Emilio Martínez Garbino que se plegaron a la lista que encabeza Frigerio junto con otros dirigentes alejados de la estructura del PJ.

Lousteau, en tanto, aseguró: “Para mejorar Juntos por el Cambio hay que mejorar el PRO y el radicalismo. Y a eso apuntamos. Tenemos en esta provincia una combinación de partidos y espacios que conforma una lista extraordinaria”.

Por último, el senador capitalino fue consultado por su pasado político inmediato:

— ¿Qué es lo que más le cuestiona la gente: haber sido ministro de Economía de Cristina Kirchner o embajador durante el gobierno de Mauricio Macri?

— Ninguna de las dos. Me preguntan por el futuro, por las cosas que hay que hacer en la Argentina. La gente te transmite su angustia, su preocupación, su impotencia por ver cosas que no se pueden cambiar y también sus sueños. De eso hablamos.

