Juan Carlos Blumberg le envió una carta documento a Sabina Frederic: “Que pida disculpas”

Juan Carlos Blumberg se mostró indignado por los dichos de Sabina Frederic

Ayer, cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró que “Suiza es un país más tranquilo, pero también más aburrido”, generó fuertes repercusiones en virtud de los graves problemas de seguridad que tiene la Argentina. No solo salieron a cruzarla desde la oposición, sino también desde el Frente de Todos.

“Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando. Con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el conurbano sentimos que está en otra frecuencia”, afirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Y se preguntó: “¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá?”.

Siguiendo esa misma línea de pensamiento, hoy se expresó Juan Carlos Blumberg, cuyo hijo Axel fue secuestrado y asesinado en 2004. Su enojo al escuchar las declaraciones de Frederic lo llevó a enviarle una carta documento para que se retracte públicamente “por las barbaridades que dijo”.

“Estamos en una situación caótica, donde a la gente le roban la mochila o las zapatillas cuando se va a trabajar, y mire a lo que se dedica esta funcionaria. No hace nada, hay una complicidad del gobierno en todo esto”, señaló Blumberg a Infobae, quien aseguró que explotaron los teléfonos de la Fundación Blumberg con quejas de los familiares de víctimas de la inseguridad.

“Sus dichos indignaron a la gente y hubo muchos familiares de víctimas de la inseguridad que llamaron a la Fundación Blumberg para manifestar su enojo y pedirnos que hiciéramos algo. Por eso, pensamos en esta carta documento” , precisó.

Esta es la carta documento que Juan Carlos Blomberg le envió a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic

En la carta documento, a la que tuvo acceso este medio, sostiene que la frase “Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido” es “una burla hacia la ciudadanía toda y más hacia miles e personas que, como el suscripto, hemos sido víctimas de luctuosos hechos de inseguridad”.

Por eso, Blumberg intimó a Frederic a que “públicamente y por este medio pida disculpas bajo apercibimiento de efectuar las denuncias pertinentes en sede administrativa y/o judicial en virtud que de sostener su posición” .

Asimismo, aseguró que Frederic “no reuniría idoneidad técnica ni moral para estar al frente de la Cartera Ministerial de Seguridad”. Y le recuerda que “ha relativizado la gravísima situación que se atraviesa a nivel federal”.

En diálogo con Infobae, Blumberg se mostró bastante molesto por las reiteradas peleas que protagonizan Frederic y Berni. “ Se la pasa peleando con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en lugar de hacer un trabajo en conjunto para brindarle soluciones a la gente. Es algo lamentable” , remarcó. Y recordó algunas de las situaciones en las que la Ministra - a su entender- prefirió no entrometerse: “Han liberado a 5.000 presos de las cárceles y ¿qué control hizo de toda esa gente que liberaron con el cuento de la pandemia? Fíjese la cantidad de motochorros que tenemos. ¿Qué hace ella? No hace nada”.

Su hijo Axel fue secuestrado cerca de su casa, en Martínez, y asesinado en 2004

Para Blumberg, el tema de la inseguridad fue mejor abordado por el gobierno de Mauricio Macri. “El trabajo que estaba haciendo Patricia Bullrich era realmente extraordinario. ¿Mire lo que se ocurre decir a esta mujer en lugar de ocuparse de sus funciones?”, cuestionó.

“Es indignante escuchar a las víctimas que me llaman muy mortificadas. Con los problemas que tenemos, mire de lo que está hablando la Ministra ”, insistió para remarcar la gravedad de sus declaraciones.

Blumberg, que en 2004 trajo al país las pistolas Taser y las presentó en varios programas de televisión, se lamentó de que no se haya podido avanzar en su implementación. “Frederic está en contra de eso a pesar de que con esas armas se pueden evitar muertes, como a ese policía que lo mataron en Figueroa Alcorta; o evitar lo que pasó con Chano. Ahí uno se da cuenta que la Ministra no sabe nada porque incluso ni siquiera se lastima a los delincuentes cuando se los detiene. Esta gente no tiene la menor idea de lo que es la seguridad”, indicó.

Por último, señaló que conoce Suiza en profundidad porque llegó a visitar ese país cada 4 meses, unos cuantos años atrás, por temas laborales. “Allá la policía tiene órdenes precisas para accionar, está todo controlado, no se les escapa nada, no hay lugar para el delito”, concluyó.

