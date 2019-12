— Me clavé un tornillo entre los testículos y el ano y me salió por la barriga. Una médica que venía con nosotros me abrazaba y me decía “No te mueras, Carlos”. Yo no me quiero morir, le dije. Yo vi de dónde salía la sangre, entonces agarré hielo y me lo metí ahí. Con eso pude parar la sangre. A los camilleros les dije: “Macho, esto no es una pata rota, esto es grave. No me van a poder bajar porque no hay nieve, así que bájenme con lo que bajan la comida y preparen un quirófano porque yo no sé cuánto voy a vivir”.