Martín Lousteau se sumó a la campaña bonaerense de Manes, pero no descuida su vínculo con Larreta en CABA

Facundo Manes y Martín Lousteau se mostraron juntos

La campaña sigue su curso y el radicalismo mantiene su estrategia de equilibrio entre la coalición en la ciudad de Buenos Aires, en donde comparte lista con el PRO, y la pelea en la provincia de Buenos Aires, en donde busca arrebatarle los primeros lugares en la lista de diputados al partido amarillo.

Para mantener esta sintonía y no descuidar ningún frente, Martín Lousteau, una de las principales figuras de la UCR, bajó por primera vez al territorio bonaerense para apuntalar a Facundo Manes. Junto a Danya Tavela, segunda precandidata a diputada en la lista, los tres estuvieron en Vicente López.

También estuvieron presente el precandidato a diputado por CABA, Martín Tetaz; el precandidato a diputado provincial, Pablo Domenichini y el diputado Emiliano Yacobitti, entre otros dirigentes.

Facundo Manes, Martín Lousteau y Martín Tetaz en Vicente López

Según comunicaron desde el comando de campaña, en la recorrida por la tierra de Jorge Macri los radicales “discutieron diferentes alternativas para abordar el desafío de la presencialidad educativa y la deserción escolar como resultado de la excesiva cuarentena”.

“A medida que expandimos la curricula perdemos la posibilidad de enfocarnos en las cosas fundamentales. Por eso cuándo hablamos de hacia donde debe caminar el Estado, gran parte es la filosofía con la que debemos abordar las cosas y hacer foco en los servicios que tenemos que brindar y que tenemos que producir y con qué grado de orden para que no se disperse la energía para lograr los objetivos a futuros. En materia educativa es central porque la educación es una urgencia de largo plazo”, expresó Lousteau.

El encuentro se enmarca en parte de la estrategia radical en donde todo el partido se encolumnó detrás de la candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo de esto es que buena parte de la campaña del neuroespecialista está comandada por Maximiliano Abad, el presidente de la UCR bonaerense y contendiente interno de la agrupación Evolución Radical que comanda Lousteau, pero eso no fue un impedimento para que hicieran juntos la recorrida.

Para demostrar que el radicalismo hizo sus internas, curó sus heridas y ahora está encolumnado, no sólo hubo fotos y recorridas por el distrito amarrillo de Zona Norte sino que el propio Manes lo agradeció en sus redes: “Mañana de caminata por Vicente López. ¡Qué lindo dar el paso con vos y con este equipazo, querido Lousteau! Gracias por tu talento, tu compañía y tu apoyo”.

Esa imagen del radicalismo no se observa en la Ciudad, en donde hay una lista de acuerdo que comanda María Eugenia Vidal y otra en donde hay radicales de “pura cepa” que comanda Adolfo Rubinstein. Allí no se confronta con el PRO y cuando el ex secretario de Salud de la gestión Cambiemos le apunta a Vidal, el partido toma distancia de la crítica.

El neurocientífico competirá con Santilli en internas

“La intención es el equilibrio. Mientras en la Ciudad la estrategia de Lousteau es el equilibrio con Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires en donde cambia radicalmente y se busca la confrontación con el candidato del Jefe de Gobierno, Diego Santilli. Y, detrás de eso, la intención global de lograr que el radicalismo comande la coalición y la provincia es fundamental”, explica un operador del centenario partido.

Mañana el senador radical viajará a Córdoba para apoyar al candidato a diputado Nacional de su espacio, Rodrigo De Loredo y al precandidato a senador Luis Juez. Visitará la capital de la provincia mediterránea y Río Cuarto. El miércoles, estará en Santa Fe para acompañar al precandidato a senador Maximiliano Pullaro. Tiene previsto recorrer Rosario, San Lorenzo y Villa Constitución.

