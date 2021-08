Los infectólogos que asesoran a Alberto Fernández se mostraron indignados por la fiesta en Olivos en medio de la cuarentena

La foto del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez que desató el escándalo

Entre fuertes cuestionamientos, pedido de disculpas y hasta bromas en las redes sociales, continúan las repercusiones sobre el escándalo que rodea al presidente Alberto Fernández luego de que se viralizara una foto de los festejos de cumpleaños de su esposa, Fabiola Yáñez, en julio del año pasado, cuando regía la cuarentena estricta.

A las críticas desde la oposición y las expresiones de arrepentimiento desde el oficialismo, en las últimas horas también se sumaron reproches de los médicos infectólogos que asesoran al mandatario desde el comienzo de la pandemia y quienes en su momento recomendaron la necesidad de aplicar mayores medidas restrictivas frente a la escalada de casos de COVID-19.

Uno de ellos fue el experto Pedro Cahn, quien se mostró indignado por celebración realizada el 14 de julio de 2020 en la residencia de Olivos, en el momento más duro de la cuarentena.

“Estuve varios meses sin ver a mis nietos y a mis hijos y todos hemos padecido. Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir el protocolo, sea quien sea” , dijo a CNN Radio el reconocido médico y director científico de la Fundación Huésped.

Pedro Cahn junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti

Cahn señaló que “no ayuda nada” lo que hizo el Presidente, aunque aclaró que “la magnitud del impacto me escapa a mi análisis como médico”. “Quien debe reflexionar es quien no ha hecho las cosas como corresponde”, sostuvo.

Por otra parte, el especialista explicó que “la cuarentena estricta fue una de las herramientas que ayudó a bajar los contagios” y recordó que “en Argentina no inventamos las cosas buenas ni malas de la pandemia. Si no hubiéramos tenido restricciones iniciales, la situación sería mucho peor”.

Otro de los asesores del jefe de Estado que se manifestó en sintonía fue el médico infectólogo y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Hugo Pizzi. “Me da mucha pena la foto en Olivos del año pasado. Fue un encuentro que se podría haber evitado. Todos estábamos detrás de la ventana viendo lo que pasaba afuera”, lamentó.

Al igual que Cahn, Pizzi resaltó que en aquel entonces hubo “gente que sufrió mucho, que no pudo despedir a sus familiares; hubo casos desgarradores”. Ante este contexto, consideró en diálogo con FM Futurök que el festejo “fue un error que se podría haber evitado”.

“Yo le puse el pecho desde el primer día, perdí compañeros de 30 años. Hubo mucha angustia y quien público esta foto nos generó mucha más” , agregó el experto al tiempo que se quejó de “los sinvergüenzas que no hacen la cuarentena al llegar de Ezeiza”. “Por ellos nos retrasamos más y más”, finalizó.

El médico infectólogo Hugo Pizzi lamentó el festejo de cumpleaños en Olivos en medio de la cuarentena estricta

Por su parte, el director del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Eduardo López recalcó que “para ese momento de la pandemia, no eran recomendables las reuniones en espacios cerrados”.

La foto del festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos causó repudió en el arco opositor, que avanzará con el juicio político a Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primer funcionario del gobierno nacional que se refirió a la polémica y reconoció la equivocación: “Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, dijo.

Los reproches se replicaron entre personas afines al Frente de Todos. Uno de ellos es el periodista Víctor Hugo Morales, quien se mostró enojado por el evento social del que participó Alberto Fernández mientras regía el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, consideró.

Por otra parte, el fiscal federal Ramiro González incorporó este viernes a la investigación de las visitas a Olivos la foto en cuestión e intimó a la Casa Militar de la Presidencia a que entregue la lista de entradas y salidas de visitas, oficiales y de carácter privado, de las persona que concurrieron el 14 de julio del 2020.

Al mismo tiempo, el fiscal reclamó que hasta ahora no se le enviaron la documentación que ya había solicitado de las visitas anteriores y se lo remitan en cinco días sin postergaciones.

SEGUIR LEYENDO: