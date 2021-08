Duras críticas de la oposición por la fiesta en Olivos en medio de la cuarentena estricta

La foto del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez que desató el escándalo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primer funcionario del gobierno nacional que habló acerca de la foto de la fiesta del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez, llevada a cabo en la Quinta de Olivos en medio de la cuarentena. “Fue un error y un descuido”, admitió el funcionario esta mañana en una entrevista con Radio 10. Sin embargo, su escueta explicación dejó insatisfecho a casi todo el arco opositor, que sin esperar mucho tiempo expresó su rechazo y pidió que sea el propio presidente Alberto Fernández el que se refiera al escándalo.

Una de las primeras en reaccionar a los dichos de Cafiero fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien a través de su cuenta de Twitter se dirigió directamente al jefe de Estado y aseguró que no se trata solo de un descuido. “Presidente, no se comporte como un fugitivo: dé la cara y explique a la justicia por qué violó la ley que usted nos impuso. Esto no es un error, es un acto deliberado de impunidad. No se trata de un descuido, es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público”, dijo la ex ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich, titular del PRO, criticó con dureza al Presidente

Otro referente de la oposición que también se manifestó en ese sentido fue el precandidato a diputado de Vamos con Vos Florencio Randazzo, también fue en contra las declaraciones del jefe de Gabinete y habló de los festejos de cumpleaños en la residencia de Olivos. Al respecto afirmó: “Esto no es un descuido. Es una manera de ser: decir una cosa y hacer otra”. Además remarcó que “si no se hubiese filtrado la foto, lo hubiesen mantenido oculto” .

Randazzo, dijo que el encuentro que violó el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio que regía el año pasado “es indignante, porque mientras muchos argentinos no podían siquiera despedir a sus familiares, mientras cerraban comercios, mientras los chicos no podían ir a la escuela, mientras nos privábamos de abrazar a amigos, madres y hermanos, el Presidente festejaba cumpleaños en Olivos”.

Florencio Randazzo, ex ministro kirchnerista y ahora precandidato a diputado nacional

En declaraciones radiales a FM LaBrújula24 de Bahía Blanca, Randazzo afirmó que “es preocupante cuando un presidente pierde credibilidad; pasó con Macri y ahora crece en esta etapa”, y agregó “eso genera un problema muy grande porque siento que hay una doble moral, creer que hay impunidad por tener una situación de poder cuando debería ser al revés, cuanto más responsabilidades hay que tener un rol diferente”.

A su turno, el también precandidato a diputado nacional del macrismo por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, opinó sobre el escándalo y la explicación que dio Cafiero esta mañana. (El Presidente debe) “dar explicaciones porque los argentinos estamos cansados del doble discurso y la hipocresía”, aseguró el dirigente en diálogo con radio Mitre. “ El jefe de Gabinete ofreció las explicaciones del caso sustituyendo al Presidente de la República y responsabilizando a la oposición que a su juicio aprovecha la circunstancia” .

Santilli recordó que “los argentinos en ese momento vivíamos un momento muy difícil”. “Vos no podías despedir a tus seres queridos, los chicos no pudieron ir al colegio un año y medio. Es verdad que había mucha gente a Olivos a discutir los temas centrales. Nosotros también discutíamos cómo cuidar a la gente pero con ciertos protocolos que le permitían a los comerciantes trabajar. Pero no otro tipo de reuniones sociales”, agregó el candidato y ex vicejefe de gobierno porteño.

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional por Juntos

En medio de la campaña, otra candidata que tampoco desaprovechó la oportunidad para referirse al escándalo del momento fue Paula Oliveto, aspirante a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que lidera la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “Insultantes e irresponsables las palabras de Cafiero. No fue un descuido, fue un delito. Háganse cargo de que mientras todos estábamos rotos por el dolor, el Presidente festejaba con champagne . Berreta. ¡Basta!”, escribió la dirigente en su cuenta de Twitter.

La precandidata a diputada nacional por el FIT dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos acerca de la foto y aseguró que “la palabra que le surge es privilegio”. “Mientras pasaba esto la policía envalentonada de Berni desaparecía pibes”, aseguró.

Myriam Bregman, precandidata por la Izquierda

El precandidato a legislador porteño por el Partido Obrero, Gabriel Solano, coincidió con el resto de los opositores y criticó el uso de la palabra “descuido”. ““Descuido” es cuando saliste de tu casa sin el celular. Esto es una burla al pueblo. No jodan”, aseguró. Néstor Pitrola, dirigente del mismo partido cuestionó de la misma manera. “¿Cuál sería el “descuido”, hacer el cumple o sacar la foto para que no se viera la fiesta clandestina en la residencia presidencial?”, sostuvo.

Por su parte, Luis Petri, diputado Nacional de Juntos por el Cambio, también criticó a Cafiero. “Se creen impunes, por eso el Jefe de Gabinete habla de error y descuido. No se refiere a la violación de las restricciones, el error y descuido es por la filtración de las imágenes. Deberían autodenunciarse pero eligen autoindultarse”, sostuvo el legislador, quien dijo que se trató de un delito que “se encubrió”.

Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica-ARI

El presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, Maxi Ferraro, usó las redes sociales también para hablar de la imagen en Olivos. “No fue un error. No fue un descuido. Fue falta de empatía, privilegios e impunidad”, escribió.

“Un descuido es no lavarse las manos Santiago Cafiero. Festejar un cumpleaños mientras prohibían abrir escuelas, comercios, gimnasios y gastronómicos, es impunidad”, dijo a su vez la prencandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Sandra Pitta.

Seguir leyendo