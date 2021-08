Diego Santilli, irónico: “Celebro que por primera vez el kirchnerismo quiera debatir”

Diego Santilli en campaña por el municipio de La Plata, acompañado de otros dirigentes de Juntos

En una recorrida por la ciudad de La Plata, el precandidato a diputado por Juntos Diego Santilli se mostró de acuerdo con un debate electoral televisivo en la provincia de Buenos Aires, aunque anticipó que ese cruce se efectuará en la previa a las elecciones generales de 14 de noviembre .

“Celebro que por primera vez el kirchnerismo quiera debatir, discutir los proyectos e ideas. Qué modelo de provincia y país queremos para nuestros hijos”, dijo durante una actividad de campaña acompañado por el intendente de la capital provincial, Julio Garro y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“Nuestro espacio político siempre ha debatido. Desde nuestro orígenes debatimos, está está nuestro ADN”, ratificó el ex vicejefe de Gobierno porteño.

En una entrevista radial, Victoria Tolosa Paz desafió a sus contrincantes de la oposición a un debate electoral en los medios de comunicación, antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Y si bien hubo aceptación a la convocatoria entre otros precandidatos, como Facundo Manes (UCR), Florencio Randazzo (Vamos con Vos), José Luis Espert (Avanza La Libertad) y Nicolás del Caño (FIT-U), el dirigente alineado con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que ese reto será posterior a la primera ronda del calendario electoral.

“En la provincia no se debatió nunca. Obviamente cuando salgamos de la elección primaria, que tiene que ver con qué candidato van a elegir los bonaerenses para encabezar nuestro proyecto, ahí obviamente que vamos a debatir, con vista a la elección de noviembre ”, confirmó Diego Santilli, quien no se había pronunciado hasta el momento sobre un eventual cruce.

Efectivamente, desde el 2003 los candidatos alineados con el kirchnerismo no participaron de debates en la provincia de Buenos Aires. Sí, en cambio, en la Ciudad de Buenos Aires.





"Vamos a debatir con vista a la elección de noviembre", aseguró Diego Santilli

Durante la recorrida de este miércoles, el precandidato de Juntos se mostró también junto al postulante a diputado Fabián Perechodnik y el dirigente Gerardo Milman, un referente de confianza de Patricia Bullrich.

“Nosotros queremos una provincia que baje los impuestos, que apoye a las Pymes y a los comerciantes. Queremos una provincia donde la inseguridad no sea moneda corriente, que la policía esté en las calles, equipada y capacitada para enfrentar la delincuencia, los narcos y las mafias. No queremos una provincia donde liberen presos y donde las víctimas sean los victimarios”, remarcó el ex funcionario porteño.

Por otro lado, Santilli aclaró que “por supuesto que vamos a hacer campaña con Macri, como lo estamos haciendo con Patricia (Bullrich), con Lilita (Carrió) y todo nuestro equipo”.

“Siempre que hay elecciones, hay tensión. Pero estamos todos trabajando juntos”, expresó el ex vicejefe de gobierno porteño acerca de la fuerte interna al interior de la coalición opositora. Desde su perspectiva, planteó que la discusión hacia las PASO en el distrito con Facundo Manes “debe ser propositiva y sana”.

“A los vecinos le importa la inseguridad, que está latente; el año y medio sin educación para los chicos; y el deseo de muchos jóvenes, que se quieren ir”, manifestó. En el mismo, Patricia Bullrich advirtió que la sociedad “necesita un cambio porque el Gobierno generó una enorme angustia social” y apuntó que “Juntos por el Cambio quiere abrir la expectativa de futuro y se va a ver en los votos”.

El debate electoral previo a los comicios legislativos no es obligatorio en el país. No es la misma situación que para las elecciones presidenciales, en las que desde 2016, a través de la ley 27.337, se promulgó su obligatoriedad de un debate presencial y público entre los candidatos.

SEGUIR LEYENDO: