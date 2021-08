Cuál es la acusación judicial contra Ahmad Vahidi por el atentado contra la AMIA

Ahmad Vahidi, flamante ministro del Interior de Irán, era el jefe de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Concretamente, está acusado de ser uno de los autores ideológicos de ese ataque y de haber participado de una reunión clave. Es más, tiene circular roja de Interpol.

En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba los responsables intelectuales del caso y lo sumó a esa lista. Los otros que tienen circular roja de Interpol son Moshen Rezai, ex jefe de la guardia revolucionaria de Irán; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada de Irán en la Argentina; y en 2009 la de Samuel Salman El Reda.

El ex embajador de Irán en el país cuando ocurrió el atentado, Hadi Soleimanpour, también tiene pedido de detención internacional pero no circular roja porque Interpol no las aplica a diplomáticos.

Vahidi, al igual que Fallahjan, habría participado en la supuesta reunión en 1993 en la ciudad iraní de Mahshad, en la que, según la UFI AMIA, se habría decidido el atentado.

A 27 años del atentado a la AMIA, la Justicia apunta su investigación en dos líneas. Una es dar con Samuel Salman El Reda, quien es considerado como el nexo entre los autores materiales y los intelectuales del ataque a la mutual judía. Y la segunda es, a partir de El Reda, llegar a otras personas que estuvieron en el país para participar del atentado.

La Justicia argentina no puede intervenir en otro país, lo hace a través del gobierno nacional. Cada vez que se identificó a un acusado en otro país debe informarlo a Cancillería, que tramita el requerimiento al otro país y debe intervenir Interpol si es que tiene sede en ese país.

En 2011, Vahidi, entonces ministro de Defensa de Irán, estuvo en Bolivia y que fue expulsado por el gobierno de ese país cuando supo de quién se trataba.

Vahidi participó en ese momento de dos actos oficiales junto a su par local, María Cecilia Chacón: la graduación de pilotos de la Escuela de Aviación y inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó como “una provocación” la visita de Vahidi a Bolivia. “A pesar de la inmunidad que le da su cargo entendemos que esta no debería existir respecto de una persona implicada seriamente en el atentado ala AMIAdonde murieron 85 personas”, expresó Borger.

Por su parte, la DAIA le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que exprese la enérgica protesta del Gobierno nacional a las autoridades bolivianas y que les exija la inmediata detención de Vahidi. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, expresaron en un comunicado.

