Daniel Gollan aseguró que la Argentina alcanzó “los niveles de cobertura” de vacunación de los EEUU: qué dicen realmente las estadísticas

Daniel Gollán es precandidato del Frente de Todos a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires

El ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional, Daniel Gollan, aseguró que los niveles de vacunación en la Argentina son similares a los de Estados Unidos.

“ La gran campaña de vacunación en Argentina y la cultura de un pueblo responsable y solidario que aceptó vacunarse en niveles muy superiores a gran parte del mundo, hizo que hoy el país haya alcanzado los niveles de cobertura de Estados Unidos. Datos y realidad matan relato ”, planteó en redes sociales.

El posteo del ex funcionario incluyó un gráfico de Our World in Data, que refleja la curva del porcentaje de población que recibió al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. En esa imagen, se percibe que tanto la Argentina como los Estados Unidos tienen a un porcentaje similar de su población vacunada con una dosis, por encima del 55 por ciento.

El gráfico que publicó Gollan

Efectivamente, de acuerdo a las cifras obtenidas por la Unidad de Datos de Infobae, Argentina cuenta con el 56,94% de su población, 26.085.048 personas, con la primera dosis ya aplicada y EEUU registra un 57,77 por ciento con el mismo status, unos 193.199.353 ciudadanos. Sin embargo, la comparación es engañosa. O al menos incompleta.

De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, Estados Unidos casi triplica a la Argentina en el porcentaje de su población con el esquema de inmunidad completo : el país norteamericano cuenta con el 49,53% de su ciudadanía, 165.642.443 personas, con las dos dosis de las vacunas contra el Covid-19 aplicadas. En cambio, la Argentina apenas registra el 18,73%, 8.581.083 personas.

De hecho, por las dificultades que ha tenido la Argentina para completar esquemas de vacunación, la semana pasada se puso en marcha una nueva etapa en la que se combinarán desarrollos de distintos laboratorios que demostraron ser seguros y eficaces en virtud de estudios científicos realizados por CABA y por la provincia de Buenos Aires.

En la Argentina hay más de 6 millones de personas que recibieron una dosis de Sputnik V y esperan por el segundo componente. A quienes le aplicaron la primera inyección hace más de 90 días y tienen más de 50 años comenzaron a convocarlos para recibir una segunda vacuna de Moderna o AstraZeneca. En la Ciudad de Buenos Aires, la aceptación fue altísima, adelantó el ministro Fernán Quirós.









La cobertura de la vacunación completa en la Argentina también se encuentra por debajo de países de la región como Brasil (20,41%), Chile (64,54%), Uruguay (65,41%) y Colombia (24,96%). Supera, en cambio, a Bolivia (15,3%), Ecuador (15,26%), Paraguay (4,16%) y Venezuela (3,87%).

El gobierno nacional espera que Agosto se transforme en “el mes de las segundas dosis” para poder enfrentar el ingreso de la variante delta de coronavirus, que si bien ya se ha detectado en la Argentina, aun no se ha convertido en circulación comunitaria.

