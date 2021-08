Fernán Quirós: “La tercera ola es inevitable, pero a través de la vacunación la enfermedad va ser más banal”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós (NA)

“Nosotros sabemos que la circulación comunitaria de la variante Delta va a ocurrir en el corto plazo. Vemos que cada 7 días se duplica su participación en el escenario de los contagios. Pero acá hay que ser claro: cuando vos lográs vacunar con las dos dosis de manera significativa, el número de casos ya no es la variable más importante, sino el número de camas ocupadas, la cantidad de personas que sufren una enfermedad grave”, aseguró esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. “La enfermedad pasa a ser un poco más banal cuando las personas están bien protegidas” , agregó.

Luego de que esta semana comenzara en el AMBA la aplicación voluntaria de dosis combinadas de Sputnik y Moderna para aquellos que aún tenían pendiente la aplicación del segundo componente, el ministro se mostró optimista por el grado de aceptación de los porteños con la intercambiabilidad de vacunas. “Hasta el día de hoy hemos enviado unas 160 mil invitaciones y vamos a seguir enviándolas. De esas, 110 mil ya nos contestaron que estaban dispuestos” , señaló esta mañana en una entrevista con Radio Rivadavia.

En ese sentido, Quirós indicó que el ritmo de la campaña de vacunación va a ser clave ante un potencial aumento de casos: “Eso es lo que vamos a ver, una tercera ola en las próximas semanas, pero que tal vez no tenga tantos internados y no sea tan grave para la gente”.

“Es muy importante entender la diferencia entre circulación viral y enfermedad grave”, señaló. “Todo el tiempo se correlacionaba la cantidad de casos con el daño social, pero a partir de la vacunación se separan esos dos conceptos. Pasó en Inglaterra, pasó en Israel. Tuvieron una curva significativa de casos, sobre todo en las personas no vacunadas, jóvenes o adolescentes, pero ese número no se acompañó de internaciones o daños social”.

Una persona muestra su carnet de vacunación luego de salir de un centro de inmunización en el barrio porteño de La Boca (EFE/ Enrique García Medina)

Y aclaró: “No estamos buscando evitar la tercera ola, sino que pase como una enfermedad banal y no genere daño en la gente. La relación entre el contagio o la enfermedad y la gravedad social se separa a través de la vacunación: eso es lo que tenemos que ver a partir de ahora para no seguir agregando más daño multidimensional. Esta no es una enfermedad puramente sanitaria, sino que daña a la sociedad en todas sus dimensiones. Hay que cuidar todas las dimensiones y avanzar con la vacunación”.

“De la totalidad de las personas a las que les preguntamos, el 80% aceptó combinar dosis”, indicó también Quirós. “La combinación de una primera vacuna de vector viral con una de ARN mensajero como es Moderna o Pfizer está sobradamente estudiada en el mundo. Hay trabajos que se han hecho en Alemania, Inglaterra, España, Dinamarca. Todos muestran lo mismo: que el resultado no solamente es igualmente seguro sino que la protección es incluso mayor que el esquema original.”.

“La seguridad es plena, los efectos son los mismos, un poco más de dolor en el brazo, pero nada significativo. Acá lo más importante, sobre todo para los que llevan tanto tiempo esperando las Sputnik, que se vacunen lo antes posible”, concluyó.

La vuelta paulatina a la normalidad

El Gobierno oficializó este sábado las nuevas medidas que regirán hasta el 1° de octubre por la pandemia de coronavirus, que incluyen la flexibilización de actividades recreativas y encuentros sociales, así como el aumento del ingreso de pasajeros diarios en el marco del plan de aperturas progresivas anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández.

Las medidas sanitarias quedaron oficializadas a través del DNU 494/2021 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y la totalidad de los ministros del gabinete.

A partir de esta semana, quienes esperan la segunda dosis de Sputnik pudieron recibir Moderna

Este fin de semana, el Presidente anunció un plan de “aperturas sostenidas y progresivas” para ir recuperando las actividades “de manera responsable y con cuidado” en el marco de la emergencia sanitaria, y anticipó que a partir de hoy habrá una “ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse” y también un avance en la presencialidad escolar.

En el decreto implementado, se establece que está permitida en todo el territorio nacional la práctica de “deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos en espacios cerrados”; como así también los “cines, teatros, clubes, locales gastronómicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo del 70 por ciento”.

En la segunda etapa llamada “Actividades Cuidadas” se avanzará con la realización de reuniones al aire libre sin aforo, eventos masivo al 30% para poder llegar al 60% y de viajes grupales de jubilados con vacunación completa. También está contemplado recibir a extranjeros vacunados de países limítrofes y luego de otros lugares “siempre y cuando evaluando la situación del país en cuestión” para estimular el turismo interno.

Por último, la etapa tres consistirá en habilitar actividades sin aforo, reuniones sociales sin límite en espacios cerrados, eventos masivos con asistencia completa del público y apertura total del turismo, sobre todo de viajes de egresados.

Según Vizzotti, en el mes de octubre se espera “tener la vacunación de adolescentes no priorizados con las dosis que vayan llegando, apertura de fronteras y llegar a la no obligatoriedad de uso de barbijos”.

SEGUIR LEYENDO: