Alejandro Cracco: la historia del médico que con un tuit viral desafió a Alberto Fernández y ahora es candidato

El precandidato a concejal en Zárate, Alejandro Cracco, en un día de trabajo habitual como pediatra

Hace 25 años que Alejandro Cracco (50) es médico. En Zárate, donde vive, se encarga de garantizar que los cerca de 75 recién nacidos mensuales en el hospital zonal estén listos para crecer e iniciar la vida nueva. Como ocurre en las ciudades-pueblo, su nombre es reconocido en la comunidad. “Fue pediatra de medio Zárate”, dicen sus colaboradores. La pandemia lo transformó y sacó de su eje. Tomó una decisión, de esas que generan dudas entre propios y extraños.

“Mucha gente en el hospital no quiere hablar del tema. O me dicen ‘bueno, cuidate’, ‘tené cuidado’, ‘te vas a meter en problemas’. En mi familia pasó lo mismo, no está convencida. Creo que si no era ahora, no me metía nunca más”, describió Cracco a Infobae, desde el otro lado del teléfono.

El jefe de neonatología del Hospital Zonal “Virgen del Carmen” se lanzó como precandidato a concejal de Zarate por una de las listas de “Juntos”. Es uno de los cientos de protagonistas de la conflictiva interna opositora, que lleva a Diego Santilli como candidato a diputado nacional. Con Marcelo Matzkin como cabeza de la boleta local, de ganar las PASO, se aseguraría un lugar en el Concejo Deliberante. El objetivo final es ganarle en 2023 al actual intendente del Frente de Todos, Osvaldo Cáffaro, a cargo del municipio bonaerese desde hace 14 años.

Su primer acto de campaña fue, tal vez sin quererlo, hace unos meses. El pediatra fue uno de los miles de médicos que se sintió molesto por aquel error del presidente Alberto Fernández, cuando dijo que el sistema de salud “se estaba relajando” en medio de la segunda ola de coronavirus. La bronca la convirtió en un tuit que se viralizó con relativo éxito.

“Esa foto era de una mamá que recibimos desde Campana para tener trillizos. Hicimo una tarea muy grande, de diez personas, para recibir a esos chicos que nacieron prematuros y con bajo peso. A los 15 días pudimos darles de alta, hoy están fantásticos. Fue un momento de calentura y de ironía con el Presidente el día que le dimos el alta ”, recordó el precandidato a concejal.

“Para nada pensaba ahí en la política todavía. Después de la repercusión que tuvo fue cuando me invitaron a participar y decidí involucrarme. Ese tal vez haya sido el comienzo”, dio.

El tuit de Alejandro Cracco que se viralizó en las redes sociales

Cracco se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Lleva a su hijo a la escuela, y de ahí va al hospital, desde donde lidera el equipo de maternidad. Atiende a todos los recién nacidos, interviene en los partos y define sobre las altas de internación. Su rutina continúa en el Sindicato de Profesionales de la Salud (CICOP) -es secretario general local- para ponerse al día con los reclamos de los afiliados. Más tarde, vuelve a la neonatología para continuar con la jornada laboral y luego sigue revisando pacientes que están internados en domicilio.

“Tuvimos varias crisis, pero nunca una crisis sanitaria como la que vivimos en la actualidad. Los profesionales de la salud lo estamos padeciendo. Entré en Cicop para ver si desde ahí podíamos darle un cambio a la salud pública, pero me resultó insuficiente . Me quedé con ganas de buscar más cosas”, sostuvo Cracco.

- No hay muchos dirigentes sindicales que estén en “Juntos”. ¿Por qué? ¿Se siente cómodo en este espacio?

- Yo creo en la pluralidad, me dejaron actuar con libertad de pensamiento. Si hay algun dirigente sindical que le ofende porque estoy participando ahí no me preocupa. Si me quieren putear, que lo hagan tranquilos, yo voy a seguir adelante. En la alianza hay muchos pensamientos distintos, está claro que hay diferencias y yo también puedo tenerlas. Le agradezco a Diego Santilli y Cristian Ritondo por su apoyo para ingresar a la política, respetando la diversidad de ideas.

- Cicop hizo paros a los gobiernos bonaerenses, entre ellos, a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Adhirió en ese momento?

- Cicop es un sindicato donde hay libertad de ideas y de ideologías. Personalmente no estuve haciendo paros ni en el gobierno de Vidal ni en este de Kicillof. Me parece que el paro en los hospitales perjudica a la gente y beneficia a los gobernantes, a los que dirigen. Yo estoy más de acuerdo con que haya jornadas de protesta y visibilización en los medios, que es lo que les molesta a los gobernantes. Cuando uno sale en los medios, ellos se ponen nerviosos.

Alejandro Cracco junto a Marcelo Matzkin, cabeza de la boleta de la lista de "Juntos" en Zarate

- ¿Cómo evalúa la gestión del gobernador Axel Kicillof durante la pandemia?

- Se trabajó bien en la ampliación de las terapias y en las camas, creo que se hizo más de lo que se pudo. Pero se descuidaron otros servicios a expensas de las salas COVID-19. En nuestro servicio de neonatología cuento con dos enfermeras para atender a 13 niños prematuros extremos. En ningún sanatorio decente ocurriría eso. Es una manta corta, cuando se refuerza en un lado se descuida en el otro.

- Kicillof critica mucho a Vidal, dirigente del espacio al que ahora usted pertenece, por “destruir el sistema de salud”.

- El sistema de salud hace 20 años que viene cayendo año a año, tanto en los básicos salariales de los médicos, como a nivel de insumos, humanos e infraestructura. No es un problema de la gestión actual ni de la anterior, es un problema que nos viene desde la crisis de 2001 . Este es un momento de decir ‘basta, hasta acá llegamos’. Le diría al gobernador Kicillof que vaya un poco para atrás y recuerde los ocho años de desastre de la gestión del gobernador Daniel Scioli. Fue penosa, de las peores. Fue muchísimo mejor Vidal que Scioli. Hablar de Vidal y omitir a Scioli no es creíble.

El caso de Cracco es curioso. Además de sindicalista y ahora precandidato, es fanático del fútbol. De hecho, es médico del plantel Club Atlético Defensores Unidos (CADU) de Zárate, que juega en la Primera B. Por lo tanto, los fines de semana sigue su jornada laboral para revisar a los jugadores. Su agenda parece estar completa: el domingo también suele cumplir con las guardias de neonatología. A su amigo Marcelo Matzkin, el dirigente que le ofreció postularse como concejal, le puso una condición para adentrarse de lleno. Quiere seguir atendiendo pacientes.

- ¿No se va a pedir licencia para la campaña?

- No, yo trabajo las 24 horas. A la mañana estoy en el hospital, a la tardecita en mi consultorio externo, y los domingos estoy de guardia. En ese tiempo intermedio voy a estar charlando con la gente y recorriendo barrios junto a Marcelo. Como médico, creo que mi mejor campaña es demostrar que estoy trabajando el doble.

- ¿Y si resulta electo concejal?

- No, tampoco, definitivamente no voy a dejar mi cargo. Puedo trabajar de concejal y seguir recorriendo los barrios para atender a mis pacientes. No voy a abandonar a mi gente . Hace 5 años formé un grupo de trabajo y no pienso dejarlo.

El pediatra observó de cerca el impacto de la pandemia en los niños, niñas y adolescentes en Zárate. Asegura que “nadie pensó en los chicos y la salud mental de los jóvenes” en la emergencia sanitaria, y vio muchos trastornos psicológicos como “fobias, depresión y dolores abdominales sin antecedentes”.

Alejandro Cracco es médico del plantel Club Atlético Defensores Unidos (CADU) de Zárate

En su lanzamiento para la disputa por Zárate, Cracco carga las tintas contra Cáffaro, aunque le reconoce algunos aciertos: “Es una ciudad que creció mucho con el mandato de este intendente. En este último tiempo se detuvo, no está bien tanto en seguridad, salud y educación. Ahora estamos con problemas de agua, no puede ser que estemos al lado del río y no tengamos, o bien se nos inunde. Son problemas de infraestructura que no están solucionados desde hace años. El intendente da prioridades a otras cosas que son innecesarias”.

Una de las consignas vecinalistas de este médico apunta hacia la “reapertura las salitas sanitarias en los barrios”. Dice que se redujo el presupuesto municipal en salud durante 2021, y que el sistema sanitario local está devastado. Es insistente, también, con otra idea. Cracco cree que faltan oportunidades en Zárate, sobre todo entre los jóvenes. “Me decidí involucrar porque nací acá. Tengo hijos que están estudiando y hay adolescentes que no quieren volver a la ciudad cuando se van. Me gustaría que mis hijos se queden” , anheló.

SEGUIR LEYENDO: