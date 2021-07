Martín Tetaz: “El radicalismo está de vuelta de pie y disputando espacios dentro de Juntos”

Martín Tetaz elogió a sus adversarios en las precandidaturas a las PASO

El precandidato a diputado nacional por Juntos, Martín Tetaz, aseguró que “ya está disputando” la conducción por el liderazgo opositor para las próximas elecciones y advirtió que “ el radicalismo está de vuelta de pie ” para imponerse en el calendario electoral de 2021.

“Tenemos en el principal distrito un candidato muy competitivo, Facundo Manes, que probablemente vaya a ganar las PASO y al gobernador Axel Kicillof en las de noviembre”, consideró el economista. “Estamos disputando espacios en Juntos, que era ese rol que tenía que recuperar. Martín Lousteau fue fundamental creando candidaturas a lo largo y ancho del país y en esta apertura”, confió.

A diferencia de lo que ocurre con otros distritos, donde la tensión entre los integrantes de la coalición se mantiene abierta, Tetaz elogió a sus adversarios directos en las PASO en la Ciudad de Buenos Aires , el economista Ricardo López Murphy y el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein.

“Me llevo bien con López Murphy”, dijo en diálogo con radio Continental. “Necesitamos construir un espacio lo suficientemente amplio como para tener una victoria contundente, si no, no hay 2023. Por supuesto también tiene que ser coherente, si no te pasa como el oficialismo, que es muy amplio pero no pueden opinar sobre Cuba o sobre seguridad porque pierden a la mitad de la alianza”, comparó.

Con el mismo temperamento, Tetaz expresó que tiene un “gran respeto por Rubinstein ” ya que “si hubiéramos hecho lo que él decía durante la pandemia otra sería la historia”. “No es el momento para salir con el ‘radicalómetro’, lo hará en todo caso la gente en las urnas. Todo suma. Si hay una oferta que no se siente contenido en las urnas, bienvenida sea la competencia”, argumentó.

Horacio Rodríguez Larreta junto a los precandidatos a diputados de Juntos, María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto

En un balance sobre la gestión de Mauricio Macri, el economista le reconoció al ex presidente “el sinceramiento de las instituciones como la salida del cepo o la recuperación del Indec”. “La política internacional fue otro gran acierto, lo que falló fue el gradualismo. Macri asume con un déficit muy grande y elige un camino muy gradual, que mientras tanto tuvo que pagar con deuda. Si no ajustás, lo tenés que pagar con deuda. Es una historia que todos sabemos que terminó mal y no fue buena idea”, concluyó.

Martín Tetaz ocupa el segundo lugar en la nómina que encabeza para el distrito María Eugenia Vidal. Llegó a esa posición con el apoyo del dirigente de la UCR porteña, que respalda a Martín Lousteau.

Platense de nacimiento, pero radicado hace muchos años en la CABA, Tetaz es egresado de la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de economista y se especializó en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar las conductas de consumidores e inversores.

Es docente de esa casa de estudios pero además consultor de empresas y un conferencista experimentado. Escribió varios libros sobre economía, entre los que se cuentan “Lo que el dinero no puede pagar”, “Psychonomics”, “Casualmente”, “Economía para Abogados”, y la serie “El GPS de tu economía cotidiana”.

Se hizo conocido como periodista a través de su participación en diversos programas, entre ellos “Lanata Sin Filtro”, de Radio Mitre, y en el programa de Luis Majul de la señal La Nacion+, además de escribir para distintos medios.

Tetaz es afiliado radical desde los 18 años y en su época de estudiante universitario militó en la agrupación radical Franja Morada.

