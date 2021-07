Elisa Carrió también cargó contra Facundo Manes y arde la interna de Juntos por el Cambio: “Miente descaradamente”

Elisa Carrió, titular de la Colación Cívica

Tres días después de la confirmación de la listas de Juntos por el Cambio que participarán de las PASO, estalló la interna entre los precandidatos y Elisa Carrió salió a criticar con dureza a Facundo Manes; quien competirá en la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli.

“ Manes está mintiendo. En Juntos por el Cambio tenemos una regla que es no mentirnos. Podemos tener discusiones pero todos tenemos amistad política. Este señor miente descaradamente” , aseguró Carrió al ser entrevistada en Radio Rivadavia.

La líder de la Coalición Cívica se mostró muy enojada con las declaraciones hechas por el neurocientífico, quien contó que en 2015 “Lilita” le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente. “Manes no puede inventar esta historia, sino estamos en manos de un mitómano”, advirtió Carrió.

Al momento de aclarar cómo sucedieron los hechos que relató el candidato radical, “Lilita” recordó que nunca fue a su casa a ofrecerle la vicepresidencia sino que lo visitó en su domicilio en compañía de Toty Flores, que hoy ocupa una banca de diputado por la Coalición Cívica.

“Toty Flores fue siempre mi candidato a vicepresidente. Además, en el 2015 es imposible porque Manes jugaba con Ernesto Sanz”, detalló. Y luego explicó por qué nunca lo hubiese elegido como compañero de fórmula: “Este señor (por Manes) solo hablaba de la neurociencia y el conocimiento científico desconociendo el conocimiento filosófico, humanístico y de la sabiduría”.

Carrió, que es una persona muy creyente y practicante religiosa, se preguntó: “¿Le voy a ofrecer un cargo a una persona que no sabe de conocimiento práctico? Manes desconoce todo tipo de conocimiento fuera de la neurociencia”.

La denostación que le hizo a Manes es otra muestra de las diferencias políticas que lo separan del neurocientífico. Cabe recordar que un mes atrás Carrió anunció que se bajaba de la campaña tras la postulación de Manes por la UCR.

“Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio”, había dicho la titular de la Coalición Cívica.

Carrió venía adelantando que no veía con buenos ojos una postulación de Manes, a quien considera demasiado lejano al espacio opositor. “Habiendo fracasado en el intento de unidad, renuncio a cualquier candidatura. La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios que la Argentina no se parta y se fragmente”, había advertido.

Otro de los que también se molestó con los dichos de Facundo Manes fue el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, quien le apuntó al neurocientífico por acusar al gobierno porteño de usar fondos públicos para la campaña: “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”.

Esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta fue consultado por los dichos de Manes pero evitó la confrontación: “Ya me conocen, no contesto chicanas políticas”.

Este mediodía, Carrió recibió la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca y adelantó que ahora podrá dejar de estar recluida en su casa de Exaltación de la Cruz para salir a involucrarse más en la campaña.

“Lilita”, que se negó a ser inoculada con la Sputnik V, también celebró la firma del acuerdo que hizo el gobierno en el laboratorio estadounidense Pfizer para comprar 20 millones de dosis.

“Al final, tanto que me criticaron, el año pasado yo tenía razón. Gracias a Dios está AstraZeneca. La única donación que tuvimos fue la de Estados Unidos y a fin de cuentas hay que agradecerle a Biden, no a Putin”, recalcó con ironía.

Al ser consultada sobre los 100 mil muertos por COVID-19 y sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que dijo que la oposición se alegraba por haber llegado a esa cifra, Carrió fue contundente: “Yo vengo de una familia de muchas pérdidas. Yo no me alegro porque estoy de duelo, el que nunca fue a Chacarita fue él. Se nota que a Alberto Fernández no se le murió nadie cercano”.

Para Carrió, el gobierno es el único responsable de los más de 100 mil muertos que se registraron en el país. “Ellos son los responsables de no haber traído las vacunas que podrían haber evitado la mitad de las muertes. No hubiéramos tenido 100 mil”, sentenció.

Sin embargo, dijo que no quiere ningún juicio político contra el Presidente, la Vicepresidenta o la Ministra de Salud como sí piden otros referentes de la oposición. “Dejemos que se encargue la justicia de Dios. Ellos saben por dentro la enorme culpa moral de no haber comprado todas las vacunas y todo por un acuerdo íntimo y estratégico entre Cristina y Putin”, recordó.

Y concluyó: “La que impidió la compra de Pfizer fue Cristina y ahora hay muchísima gente mayor sin segunda dosis y en riesgo”.

