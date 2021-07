Se calentó la interna de Juntos: Manes le apuntó a Santilli y Ritondo le respondió

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja

Facundo Manes tomó la lanza del radicalismo y a menos de 48 horas del cierre de listas salió a tensar la interna con el PRO. El neurocientífico que encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires apuntó a su contrincante en las PASO, Diego Santilli, y al jefe político de éste, Horacio Rodríguez Larreta, por los fondos de la campaña electoral y recibió una dura respuesta del ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, quien con sarcasmo lo señaló como un candidato del Frente de Todos.

Desde hace varios meses el ahora ex vicejefe de gobierno porteño comenzó su desembarco en territorio bonaerense que se formalizó este sábado con la confirmación de que encabezará la lista de precandidatos del PRO que se enfrentará en la interna de Juntos a la de la UCR que encabeza Manes. El nombre del neurólogo comenzó a sonar desde hace un largo tiempo pero él se mantuvo en silencio hasta que finalmente aceptó, semanas atrás, el compromiso de dejar las ciencias de lado por un momento para saltar a la política.

Facundo Manes (Maximiliano Luna)

Cuando ya se sabía que Santilli y Manes competirían en la provincia de Buenos Aires, desde el PRO buscaron por todas las vías negociar para bajar la lista del especialista en neurociencia. Sin embargo, Manes se mantuvo firme: la UCR ve en él la esperanza de alcanzar un protagonismo que desde la gestación de Cambiemos nunca ha experimentado.

Ante la imposibilidad de lograr una lista de unidad en la provincia, en Juntos por el Cambio plantearon una suerte de “código de conducta” que contemplaba que las grandes diferencias se resolvieran puertas adentro para no darle de comer al Frente de Todos en medio de la campaña.

Este lunes, Manes cruzó los límites y recalentó la interna de la coalición opositora. Desde hace varios días venía repitiendo ante la prensa que no va a competir contra el PRO, sino “con la decadencia argentina”. Ayer dio un paso mas y cuestionó a Larreta y Santilli.

El radical planteó la interna como una disputa entre “David y Goliat” y, sin mencionar al jefe de gobierno de la Ciudad y su número dos, al momento de pedir “una campaña lo más austera posible porque estamos en una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos”, expresó en diálogo con La Nación: “Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña”.

En declaraciones a Infobae, Manes dijo que le “gustaría” debatir con Larreta y Santilli “porque no tengo claro el proyecto de país que quieren”. Y si bien dijo que su campaña estará focalizada “para unir” y espera que Santilli no lo “ataque” para evitar una contienda sucia, polarizó con su rival de la interna al opinar: “No me parece bien que el vicejefe porteño en ejercicio en una pandemia vaya a la provincia ni que María Eugenia (Vidal) haya venido a la Capital. Eso desprestigia a la política y hace que la gente crea menos por la especulación electoral”.

Diego Santilli, precandidato a diputado nacional de Juntos

Tras la munición que desató contra Larreta, Santilli, y Vidal, le respondió el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo: “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación”. “El Frente de Todos ya no necesita más candidatos” , agregó en tono sarcástico contra Manes. Santilli por su parte no respondió al “fuego amigo”.

La disputa de Juntos entre el PRO y la UCR no se limita solo a la provincia. Días atrás, Adolfo Rubinstein, el ex funcionario de Mauricio Macri que encabeza la lista Adelante Ciudad, que competirá en las PASO porteñas contra la que postula a María Eugenia Vidal, admitió que durante la gestión de Cambiemos “la salud no fue una prioridad”. Luego, en declaraciones a Radio Mitre dijo que su fuerza busca “presentar una ampliación de Juntos por el Cambio que representara a un electorado más progresista” y que “radicalismo busca liderar” la coalición opositora.

La campaña se calentó antes de tiempo. La oposición transitará dos meses de catarsis hasta que las diferencias estén oficialmente saldadas en las PASO del 12 de septiembre.

