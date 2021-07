Seis ministros de la gestión de Mauricio Macri competirán en las PASO por diferentes listas

Una reunión de gabinete de ministros realizada el 14 de febrero de 2017 en la quinta presidencial de Olivos

El martes 10 de diciembre de 2019 concluyó la presidencia de Mauricio Macri. La asunción de Alberto Fernández y el regreso de Cristina Kirchner a la Casa Rosada, ahora en carácter de vicepresidenta, desplazó del poder ministerial a funcionarios del gobierno saliente. Dos años después de ese proceso democrático, algunos de esos dirigentes vuelven a relanzar su carrera política en los próximos comicios de medio término, las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a realizarse el domingo 12 de septiembre, como antesala de las legislativas del domingo 14 de noviembre.

El sábado 24 de julio fue el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para la renovación de diputados y senadores en el país: la Cámara de Diputados cambiará 127 de sus 257 bancas y el Senado se renovarán 24 de los 54 escaños. La oposición recurrió a funcionarios públicos durante la presidencia de Macri que, tras la derrota en las urnas, se mantuvieron alejados del centro de la escena política. Esta nueva ventana electoral, resetea una voluntad popular que servirá para trazar una lectura política de la coyuntura: un análisis de gestión de la presidencia de Alberto Fernández con la pandemia de coronavirus como factor transversal.

Adolfo Rubinstein

Fue ministro de Salud en los primeros dos años y después ejerció el cargo de secretario de Salud bajo la órbita de un nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley, cuando el presidente ordenó una reducción de la cartera ministerial. Participará de una nutrida interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires: competirá en las PASO contra las listas que encabezan María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. “Apostamos a un espacio progresista en serio, con personas comprometidas con la educación, la salud y la ciencia para construir el país que queremos”, expresó en sus redes sociales el médico, epidemiólogo y doctor en Salud Pública. Su espacio de naturaleza radical se denomina Adelante Ciudad .

Los precandidatos del espacio "Adelante Ciudad" que conduce el ex ministro y secretario de Salud de la Nación

Jorge Faurie

El abogado y diplomático fue el ministro de Relaciones Exteriores y Culto desde junio de 2017 hasta el final del mandato durante el gobierno de Mauricio Macri: antes había sido el encargado organizar la ceremonia de asunción y luego fue enviado a Francia como embajador. En Santa Fe, la provincia donde nació, se renuevan nueve bancas de diputados. Faurie ocupa el tercer lugar de una de las cuatro nóminas que competirán en las PASO de Juntos por el Cambio. La lista la encabeza Luciano Laspina y se denomina “Santa Fe nos Une” .

El ex Canciller Jorge Faurie (REUTERS/Adriano Machado)

Gustavo Santos

El político y docente fue ministro y secretario de Turismo de la Nación durante los cuatro años de la presidencia de Macri. En su Córdoba natal tampoco hubo acuerdos en el arco opositor. Para la precandidatura de los diputados (se renuevan nueve bancas), el ex funcionario de Juan Schiaretti y de José Manuel De la Sota encabezará una de las cuatro listas de la alianza de Juntos por el Cambio . Lo hará en tándem con Mario Negri, que disputará los tres escaños en pugna en el Senado, un mes después de que Mauricio Macri bendijera la dupla que su ex ministro había conformado con Luis Juez.

El cordobés fue el ministro y secretario de Turismo de la Nación durante el mandato de Mauricio Macri

Alejandro Finocchiaro

El ex ministro de Educación de la Nación ocupa el noveno puesto en la nómina de Juntos , el renovado nombre que Juntos por el Cambio le propició a la candidatura de Diego Santilli, actual vicejefe de gobierno porteño, para competir por las 35 bancas que se actualizan en la Cámara de Diputados. En la interna del bloque opositor en territorio bonaerense, deberá competir con la lista de Facundo Manes. “Sellando mi compromiso como precandidato a diputado nacional. Voy a acompañar a Diego Santilli para trabajar por una mejor provincia de Buenos Aires y para que en La Matanza los vecinos vuelvan a creer en que una vida digna es posible. Hay equipo, hay futuro y #EsJuntos”, expresó Finocchiari en sus redes sociales.

El ex ministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro (Franco Fafasuli)

Hernán Lombardi

No es el único ex ministro del gobierno de Macri que Diego Santilli incorpora a su lista. En la séptima ubicación también figura Hernán Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de ministros. Fue incorporado a pedido del ex presidente, a quien Lombardi acompaña desde que Macri fuera elegido como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007: primero al frente del Ministerio de Cultura porteño, luego como responsable del Ente de Turismo de la ciudad.

Hernán Lombardi en lo que era su despacho en el CCK (Nicolás Stulberg)

Rogelio Frigerio

El ex ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda logró armar en la provincia de Entre Ríos una lista a base de consenso con la que buscará llegar a la Cámara de Diputados en las próximas elecciones dada la renovación de cinco bancas. Encabezará la boleta de Juntos, que también integrarán, en segundo lugar, la concejal de la localidad de Gualeguay Marcela Antola, dirigente de Evolución, el sector que responde a Martín Lousteau, y, en tercer puesto, Atilio Benedetti, del radicalismo. Supo conformar una nómina que tenga el respaldo de las principales fuerzas de la oposición provincial : la UCR, el PRO, el GEN y Movimiento Social Entrerriano, ETER (Entre Todos Entre Ríos), Movimiento Integración y Desarrollo, la UCeDe, Recrear, Una Nueva Oportunidad (UNO), la Coalición Cívica, Nuevo Espacio Ramirense y Nueva Generación Entre Ríos. Deberá competir en una interna contra el intendente Chajarí, el radical Pedro Galimberti.

“El futuro es hoy. El futuro es el 2021. Estas elecciones son cruciales. Está en juego la oportunidad de ponerle un freno en el Congreso al atropello del gobierno nacional. Con esta alternativa que estamos presentando, vamos a ponerle el cuerpo al presente y al futuro de Entre Ríos. Una alternativa en donde los entrerrianos sean parte y que juntos podamos avanzar, de una vez por todas, hacia el camino del desarrollo y del progreso”, expresó el ex ministro de Macri a través de sus redes sociales.

El ex ministro del Interior formalizó acuerdos en su espacio con dirigentes del radicalismo, el GEN y el Peronismo Republicano, e irá a una interna con el intendente Chajarí

También se distinguen precandidaturas de funcionarios de menor rango que cumplieron funciones públicas en el gobierno anterior. Gerardo Milman, ex secretario de Gestión Federal de la Seguridad de la Nación, mano derecha de Patricia Bullrich, irá quinto en la lista de Diego Santilli, cargada de referencias a la gestión de Mauricio Macri con Lombardi y Finnochiaro en sus filas.

Lucas Delfino se había desempeñado como Subsecretario de Asuntos Municipales de la República Argentina, funcionario del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, durante los cuatro años del mandato anterior al vigente. En 2017 había encabezado la lista de concejales del bloque Cambiemos en el distrito de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, de donde es oriundo. Lo ganó y en 2019 se postuló como candidato a intendente: obtuvo el 33% de los votos pero cayó con el candidato del Frente de Todos, Juan Zabaleta, ganó con 54,96 por ciento. Ahora, volverá a liderar la boleta de concejales de Hurlingham. “Desde hace muchos años recorro cada uno de los barrios de #Hurlingham escuchando a nuestros vecinos y trabajando para cambiar la realidad de nuestra querida ciudad. Muy feliz de volver a encabezar la lista de concejales”, manifestó.

