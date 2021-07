Juan Zabaleta no acordó con La Cámpora e irá a internas en Hurlingham como candidato a concejal

En Hurlingham no hay acuerdo dentro del Frente de Todos y la unidad se partió. La Cámpora junto a Nuevo Encuentro presentó una lista para concejales e ir á a internas contra el intendente Juan Zabaleta que será candidato.

La premisa de unidad que tenía el Frente de Todos no se aplicó en el municipio de Hurlingham, donde gobierna Juan Zabaleta, uno de los intendentes más cercanos al presidente Alberto Fernández y quien incluso sonaba hasta antes del cierre como candidato a diputado nacional o ministro.

Sin embargo, hasta el viernes no hubo acuerdo y en la noche de hoy se confirmó: La Cámpora presentó su propia lista, que será encabezada por Martín Rodríguez, Subdirector Ejecutivo de PAMI, el organismo que conduce Luana Volnovich.

Ante esta situación, Zabaleta definió encabezar la boleta que será secundada por la ex senadora provincial María Azucena Ehcosor, esposa del ex intendente del municipio Carlos Acuña que orbita en el Frente Renovador. En el tercer lugar está Pablo Martín del Valle Gatti, quien fue ex secretario del municipio.

Hurlingham muestra así una foto no deseada para el Frente de Todos. La máxima era sostener la unidad entre todos los espacios. La unidad se dará, entonces, recién en las elecciones generales.

Entre los sectores que acompañan a Zabaleta aparecen, PJ Hurlingham, el Frente renovador, el MUP, el MRP, Hurlingham Tiene Futuro, Mujeres que Florecen, Movimiento Mayo, Movimiento Evita, Peronismo 26 de Julio, Organización Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Unidad Peronista, Movimiento Restauración Peronista.

En la antesala al cierre de listas, Zabaleta había pedido en distintos ámbitos mayor participación en las discusiones políticas que se reducían a solo algunos sectores como La Cámpora o el gobernador Axel Kicillof.

La decisión de ir a una interna se da ante el pedido de la organización K de integrar las listas con varios lugares. La interna entre Rodríguez y Zabaleta nunca se terminó de resolver. La “solución” llegará con la PASO.

La firma y candidatura a concejal de Zabaleta fue celebrada por el conductor televisivo y dirigente del fútbol argentino, Marcelo Tinelli.

El intendente de la Primera sección electoral es uno de los más cercanos al presidente. Meses atrás fue designado como interventor del PJ correntino. Desde ese lugar, el jefe comunal acordó con el Partido Justicialista y sus aliados que el Frente de Todos correntino postule al exsenador nacional y exintendente de la Capital provincial, Fabián Ríos, como candidato a gobernador, acompañado en la fórmula por el actual senador provincial Martín Barrionuevo.

La situación de Hurlingham es particular, pero hasta la noche de este sábado también podría darse en La Matanza, donde el Movimiento Evita, con la diputada provincial, Patricia Cubría, empujaba una interna al concejo deliberante contra el intendente Fernando Espinoza (PJ).





