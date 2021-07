Qué diputados y senadores con poder propio ponen en juego sus bancas en las PASO

En esta elección se renovarán 127 diputados

El sábado a las 23:59 se terminarán de develar los detalles sobre cómo estarán conformadas las listas que competirán en las PASO el próximo 12 de septiembre y en las elecciones de medio término el 14 de noviembre.

Ese día se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados, de las cuales el 53% pertenecen a Juntos por el Cambio, que arriesga 60 escaños, y el 42% al Frente de Todos, que pone en juego 51 lugares.

Aunque persisten las dudas de cuántos podrán renovar y si el oficialismo mantendrá su número actual de 119 diputados y alcanzará los que le faltan para acceder al quorum propio -necesita 10 más-, en una primera lectura el escenario es mejor para el oficialismo ya que el Frente de Todos arriesga 51 de los 119 legisladores de su bancada, lo que le permitiría alcanzar quórum propio si realiza una elección parecida a la del 2019.

Por su parte, la coalición opositora pone en juego 60 de las 115 bancas que tiene en Diputados. En este caso el panorama es más complejo porque ese número lo alcanzó en la elección de 2017, que fue la mejor que realizó hasta ahora con triunfos en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

La coalición que integran el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Cívico y Social catamarqueño, que en la Cámara baja encabeza el radical Mario Negri, pone en juego 60 de las 115 bancas.

Pero, más allá de los números, otro punto a tener en cuenta es la composición, los nombres que tiene cada una de las bancas y su peso relativo dentro del recinto y en las comisiones.

Así, por ejemplo, en el oficialismo entre los nombres más importantes que terminan su mandato el próximo 10 de diciembre en la Cámara de Diputados se encuentra el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. El banquero del Crediccop buscará la reelección e irá tercero en la lista del Frente de Todos de la ciudad de Buenos Aires que encabezará Leandro Santoro. Otro que termina su mandato es Ignacio de Mendiguren, quien no renovaría su banca ya que está como presidente del banco BICE.

Leandro Santoro, Marías Rosa Muiños, Carlos Heller y Gisela Marziotta, los nombres que suenan para la lista porteña

En el distrito porteño se espera lo que pueda suceder con Gisela Marziotta, quien asumió el año pasado en reemplazo de Daniel Filmus y es propuesta por el peronismo porteño que conduce Víctor Santa María.

Algo similar sucede con dos espadas del kirchnerismo en la Cámara baja como Leopoldo Moreau -el hombre de la Bicameral de Fiscalización de Inteligencia- y Fernanda Vallejos, que es presidenta de la comisión de Finanzas y la impulsora de proyectos de nacionalización como el caso de la Hidrovía.

Otro de los nombres del FdT que termina su mandato y buscará renovar es el sindicalista Hugo Yasky. El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmó que integrará la lista de precandidatos del Frente de Todos (FdT) de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Hay dudas con el caso del diputado tucumano y presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, que termina su mandato el 10 de diciembre. Sin embargo, aseguran que su rol de principal vocero en la discusión médica en torno a las vacunas le aseguraría un lugar en las listas de su provincia.

Luciano Laspina

Un caso que parece que no renovará y que su lugar será ocupado por otra mujer es el de Mirta Tundis. Llegó a la Cámara por una lista del Frente Renovador pero en esta elección el massimo optaría por otra candidata.

En el caso de la oposición, entre los legisladores más representativos que terminan su mandato se encuentran Luciano Laspina, Graciela Ocaña, Paula Oliveto, Carmen Polledo, Aida Ayala, José Cano, Luis Pastori, el ex árbitro cordobés Héctor Baldassi; Facundo Suarez Lastra y los “duros” Jorge Enríquez, Carla Carrizo, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Fernando Iglesias.

Laspina, Ocaña, Oliveto, Polledo, Ayala, Baldassi, Petri y Fernando Iglesias ya tienen confirmados sus presencias en las listas de Juntos por el Cambio en cada uno de sus distritos. Salvo el caso de Suarez Lastra, quien irá a unas internas en la Ciudad con una lista de la UCR porteña.

Fernando Iglesias

Además de los bloques más importantes, en la Cámara de Diputados hay otros de menor cuantía desde lo numérico pero no así desde sus representantes. Uno es el que conduce el diputado mendocino José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad y Equidad Federal, quien también buscará renovar su silla y en este caso lo haría con el apoyo de la lista del Frente de Todos de su provincia.

Otro caso es el de Jorge Sarghini, hombre del massismo, que termina su mandato y que entró en 2017 con la lista del Frente Renovador. De extracción peronista, pero crítico del rumbo del gobierno nacional, ya adelantó que no buscará renovar.

El Senado

Aquí la dinámica es otra. Los tiempos son más pausados y las discusiones parecen ser menos acaloradas que en Diputados. Sin embargo, también se verá una renovación.

Por el lado del oficialismo, hay figuras de renombre que terminan su mandato el próximo 10 de diciembre. Uno de ellos es Carlos Caserio, senador por Córdoba, que buscará la renovación encabezando la boleta del Frente de Todos y es posible que entre por la minoría ya que es una provincia donde Juntos por el Cambio pisa fuerte y el peronismo puede llegar a ir dividido.

Cristina Kirchner, durante un acto en la provincia de Mendoza con Anabel Fernández Sagasti (NA)

Otro que tiene un futuro incierto es el senador José Alperovich, sobre quien pesa una denuncia de abuso sexual desde el 2019. Con licencia desde hace casi dos años y varios pedidos de renuncia de parte de sus colegas, lo más probable es que no se presente para reelegir. El dato es de importancia porque a partir del 10 de diciembre perdería los fueros parlamentarios.

Quienes sí van a ir por la reelección y tienen chances ciertas de volver a ocupar un lugar en la Cámara que preside Cristina Fernández de Kirchner son las senadoras María de los Ángeles Sacnun y Anabel Fernández Sagasti.

Sacnun es muy cercana a la Vicepresidenta y en su rol de presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales es una de las voces más fuertes en defensa del proyecto de ley de reforma judicial, por lo que la santafesina ya tiene su lugar asegurado.

Un caso similar es el de la mendocina Fernández Sagasti, espada del kirchnerismo en la Cámara alta y una de las legisladoras preferidas de Cristina Kirchner. Ya tiene el visto bueno para ir por la renovación y pelearle los votos a Juntos por el Cambio.

Laura Rodríguez Machado

Por la oposición, un hombre que dejará el recinto en diciembre es Julio Cleto Cobos. El ex vicepresidente termina su mandato y se alejará después de varios años del Senado de la Nación. Sin embargo, no lo hará para irse a su Mendoza natal a cuidar de su hijo recién nacido sino que buscará cambiar de Cámara e ir a Diputados. En su lugar, el que buscaría los votos para ser el senador por la provincia es el actual diputado y ex gobernador, Alfredo Cornejo.

Hay otras dos mujeres en el Senado que terminan sus mandatos pero, en este caso, de la oposición. La tucumana Silvia Elías de Pérez y la cordobesa y ex presidenta del bloque del PRO, Laura Rodríguez Machado.

En el caso de Elías de Pérez, su continuidad, por lo menos en la lista que se presentará, está asegurada. Pero Rodríguez Machado quedará afuera y no renovará su banca porque Mauricio Macri eligió a Luis Juez para ese cargo y que, en principio, lo podría dirimir en una interna contra Mario Negri.

Un caso especial en el oficialismo es el de Carlos Camau Espínola. En medio de las olimpíadas, el ex regatista selló la fórmula del Frente de Todos en Corrientes y será primero en la boleta. Junto a Ana Almirón, buscarán mantener las dos bancas que tiene el oficialismo en un distrito que gobierna Juntos por el Cambio.

