Andrés Cisneros: “Las fotos de Vizzotti y Nicolini en Moscú dan pena, son turísticas”

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, y a la asesora presidencial, Cecilia Nicolini están al frente de la negociación de la compra de vacunas

Luego de que se filtrara a la prensa un mail de la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, donde reconoce motivos geopolíticos detrás de la elección de la vacuna rusa, los pedidos de explicaciones y las críticas no tardaron en llegar.

Desde la oposición, reclamaron que tanto Nicolini como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, vayan al Congreso para brindar detalles del acuerdo que firmaron con el Instituto Gamaleya para la compra de vacunas Sputnik V.

Y hoy fue el turno del ex vicecanciller Andrés Cisneros, quien se mostró sorprendido por el amateurismo con que el gobierno negocia con el Fondo Ruso. “ Las fotos de Vizzotti y Nicolini en Moscú con el Kremlin de fondo son muy amateurs, dan pena. Son fotos turísticas, son de gente que no sabe nada”, remarcó al ser entrevistado en CNN Radio. Y agregó: “A la corrupción se le suma la incapacidad. No saben cómo hacer las cosas y lo hacen mal”.

La asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en Moscú, con el Kremlin de fondo

Estas declaraciones hacen referencia a la falta de profesionalismo con la que Nicolini se dirigió al gobierno ruso para reclamarle por la demora en el envío del componente 2 de la Sputnik V y hasta amenazó con la posibilidad de romper el contrato. Infobae reveló ayer que casi 6,6 millones de personas esperan la segunda dosis de la fórmula rusa en la Argentina y que casi la mitad tiene el plazo vencido y debería ser inoculada inmediatamente.

“Lo de esta señora Nicolini parece un reclamo familiar, amistoso. Sería como decirles “flaco, somos del mismo palo”, “ponete las pilas” y así las cosas no funcionan. Estoy seguro de que Cancillería no sabía nada de este mail”, se lamentó Cisneros.

El ex vicencanciller dijo estar convencido de que “en Rusia no leyeron el mail porque les pareció que no era importante quién lo enviaba y porque hay una Embajada Argentina en Moscú. Si viene de la Embajada le prestan atención, sino no”.

“Lo peor de todo es que ellos contestaron que le van a dar prioridad a su país y luego a Bolivia. Dijeron que nos iban a mandar 500 mil y necesitamos 5 millones”, recalcó Cisneros al recordar que la vicepresidenta Cristina Kirchner había dicho que Rusia junto a China eran los únicos países que estaban ayudando a Argentina para combatir la pandemia de coronavirus.

Al ser consultado acerca de los motivos por los cuales el gobierno actuó de esa manera poco protocolar, Cisneros hizo un análisis de la situación: “El gobierno antepone la ideología al interés nacional. La ideología decía ‘no le compremos al imperialismo norteamericano, comprémosle a Rusia y a China que son amigos’. Fue un error porque esos dos países no nos cumplieron”.

Cecilia Nicolini amenazó a los rusos con romper el contrato y priorizar la relación con los laboratorios de los Estados Unidos

“El segundo error fue que la carta de esta señora dejó en evidencia un elemento muy propio de los populismos, y del kirchnerismo en particular, que es que el gobierno no elige a las personas más adecuadas para los puestos y se los atribuye por cuestiones distintas a sus capacidades. Tenemos un Presidente que dijo que no vale la meritocracia, vale la militancia política. Uno llega a puestos importantes porque ha militado y no porque tenga idea de las cosas” , criticó con dureza.

A diferencia de lo ocurrido con las vacunas chinas y norteamericanas, “donde fueron negociadas por los embajadores y se trabajó con Cancillería como corresponde”, con Rusia no sucedió lo mismo y recordó lo acontecido con el viaje de Vizzotti y Nicolini a Cuba.

“Abrimos los diarios y nos enteramos de que las funcionarias viajaron a Cuba a negociar una vacuna inexistente. También viajaron a Londres. ¿Para qué tenemos un embajador?”, se preguntó el ex vicecanciller.

Por último, Cisneros se mostró desconcertado con miras a las próximas elecciones de medio término. “No me asusta que el gobierno haga estas cosas. Lo que sí me asusta es que el electorado se guíe por ideología y no por la realidad. Este gobierno hace un desastre tras otro y la gente lo sigue votando”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: