Final abierto en las listas del Frente de Todos para la Legislatura bonaerense donde busca avanzar Axel Kicillof

“Nada confirmado” , la frase que se repitió hasta bien entrada la noche del viernes en La Plata y alrededores. El Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires será fiel a su costumbre: las listas para la Legislatura bonaerense se van a cerrar y conocer sobre el filo del límite horarios. Hay más actores que antes y la disputa es por los lugares entrables para la Cámara de Diputados y Senadores. Sin embargo, se plantearon algunos escenarios que podrían convertirse en un hecho certero. En el medio, al gobernador bonaerense Axel Kicillof no le habría hecho mucha gracia que le endilgaran que ponía a su ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, como segundo candidato a diputado nacional.

“Equipo que gana no se toca”, tuiteaba el domingo último el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco para celebrar la baja de casos de Covid en la provincia, aclarando que las medidas sanitarias habían tenido efecto positivos y no había que tocar nada. El posteo de la mano derecha de Kicillof también tenía una lectura política en la semana previa al cierre de listas, una instancia cruzada de rumores, versiones e intereses varios. La intención de Kicillof era no desarmar su Gabinete.

Pero el anhelo del gobernador podría alterarse si efectivamente el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se convierte en precandidato a diputado nacional. Hasta el viernes, el binomio Victoria Tolosa Paz-Daniel Gollan no había sido confirmado de manera pública por ningún funcionario de peso.

En el medio, cuando asomó el nombre de Gollan, Kicillof pidió que no se lo asocie con la inclusión del ministro de Salud en la lista y menos a través de una filtración periodística . No es el estilo que le gusta mostrar. Como fuera, la aparente fórmula ya prendió.

Más allá de eso, lo que le interesaba a Kicillof eran las listas para los lugares en la Legislatura bonaerense, puntualmente en el Senado. Hasta la tarde aparecían dos nombres cercanos al mandatario con posibilidades de ingresar en las nóminas para la Cámara alta provincial, donde el Frente de Todos planea ser mayoría y dar vuelta la actual composición de 26 bancas para Juntos por el Cambio y 20 para el Frente de Todos.

Por la Primera Sección Electoral, un grupo de intendentes oficialistas empujaban para que la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García vaya a a la lista como senadora, repitiendo la candidatura que tuvo en 2017 cuando por pedido de la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner fue a la legislatura bonaerense para mostrar una figura fuerte para cuestionar las medidas de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Fue presidenta del bloque y una de las primeras que apostó por la candidatura de Kicillof. El gobernador la estima y por su trayectoria y conocimiento de la cuestión política territorial la nombró ministra de Gobierno.

Ahora, los intendentes de la Primera Sección empujaban la candidatura de Teresa García para que regrese al Senado. Según una lectura que se hacía en la gobernación bonaerense la decisión era la acertada y le daría al Senado y al bloque del FdT volumen político propio.

Detrás del pedido de los intendentes para que sea Teresa aparecía la paridad de género. Los jefes comunales, tienen representantes varones (el senador Luis Vivona por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini y el senador Gustavo Soos por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez) a quienes se les vence el mandato y el plan es renovarlo. Entonces, si García firma como segunda candidata abre el puesto uno y tres de la boleta, con chances de ingreso.

Otro nombre vinculado a Axel Kicillof que sonaba con fuerza para ocupar una banca por la Séptima sección electoral era el del subsecretario de Transporte Alejo Supply. Nacido en Azul, el funcionario viene desde hace un tiempo avanzando en el trabajo territorial como una espada de Kicillof. El gobernador no quiere darle vida al kicillofismo, pero no vería con malos ojos que Supply avance como legislador. Sin embargo, en la tarde del viernes una foto movió el escenario en la Séptima: fue el anuncio del diputado nacional por el bloque Justicialismo, Eduardo Bali Bucca, de que estará dentro del esquema del Frente de Todos en el cierre de listas y listo para hacer su aporte en segunda etapa de gestión. Hizo correr una foto con el presidente Alberto Fernández luego de compartir un desayuno en la Quinta de Olivos el último jueves. El tuit fue retuiteado por el presidente. Una de las opciones es que Bucca encabezará la lista a senadores provinciales por la Séptima sección.

En el resto de las secciones, las certezas aparecerán sobre la tarde noche del sábado . Por la Segunda sección (norte de la Provincia) todo es incertidumbre. Si bien los intendentes querían encabezar y en la semana también mostraron una foto de unidad en ese sentido, no han tenido precisiones sobre el rumbo a tomar.

En la Tercera habría algunas confirmaciones. Que la lista sería encabezada por el actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín , secundado por una mujer de La Matanza (no será la actual diputada Laura Ramírez que ya rompió relación con el intendente Fernando Espinoza) y que el encargado de la política territorial de La Cámpora bonaerense, Facundo Tignanelli iría en el tercer lugar. Por la Tercera sección (conurbano sur) se eligen 18 bancas. Hasta el 9 habrá lugares seguros. En ese marco se garantiza también la inclusión del diputado provincial y presidente del Club Atlético Lanús Nicolás Russo, por el Frente Renovador.

En la Cuarta Sección Electoral es otro conglomerado de municipios a donde todavía no se llegó a la unidad. La cabeza de la lista a Senadores bonaerenses se la disputa Sergio Massa que podría poner a Laura Oliva, esposa del ex ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, de llegada directa al ministro del interior Wado de Pedro por su sobrino Avelino Zurro, funcionario del ministerio que conduce de Pedro. Hasta esta semana se barajaba también la inclusión del dirigente sindical, Pablo Micheli. Pero hasta este jueves, Micheli podría presentar una lista corta para la pelea seccional. Difícil que la Junta partidaria se la apruebe.

En la Quinta Sección todo supone que La Cámpora estará al frente de la lista con Pablo Obeid de ANSES y pareja de la titular del mismo organismo, Fernanda Raverta. Si es secundado por la actual senadora Gabriela Demaría no habría demasiados obstáculos.

En la Sexta Sección electoral también habría presencia de un kicillofista fuerte. El diputado provincial, Carlos Cuto Moreno, tiene todos los números para encabezar. Ayer viernes empezó a correr el rumor de que iría a una lista a diputados nacionales

Finalmente, en la Octava , no hubo acuerdo durante todo el viernes. Corrieron varias versiones. La mayoría incluían dos nombres: Florencia Saintout y José Ramón Arteaga. La primera fue candidata a intendenta en 2019, luego de ganarle la interna a Victoria Tolosa Paz, y perdió contra Julio Garro (JxC). Arteaga es el titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), durante años concejal, responde a Massa. En la Octava, la ciudad de La Plata, no hay que descartar a Julio Alak. No como candidato propio, Alak podría convertirse en el referente único del peronismo en la ciudad que gobernó por 12 años.

