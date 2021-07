Gisela Marziotta: “Puede sonar más o menos fuerte un nombre, pero nadie es candidato o candidata antes de firmar”

En la previa del cierre de listas, la diputada nacional Gisela Marziotta dijo que no descarta presentarse como precandidata a diputada nacional (Nicolás Stulberg)

Al filo del cierre de listas de mañana de cara a las PASO de septiembre, la diputada nacional Gisela Marziotta sube la apuesta. Su nombre se barajaba entre los posibles precandidatos para la Legislatura de la Ciudad, pero desde las últimas semanas, la dirigente del peronismo porteño busca con cada vez más ímpetu competir por un lugar en la lista para la Cámara de Diputados a través de Peronismo por la Ciudad (PxC), que conduce el titular del Suterh y presidente del Congreso del PJ, Víctor Santa María.

Su deseo para la pelea a nivel nacional aparece como un desafío para otros sectores del dividido Frente de Todos porteño. El candidato que se perfila con más “fichas” para Diputados por el adverso distrito -Juntos por el Cambio gana todas las elecciones desde 2007 y las encuestas auguran un nuevo triunfo este año- es Leandro Santoro, fundador de la agrupación Los Irrompibles. Dirigente de origen radical -al igual que Marziotta-, ES muy cercano al presidente Alberto Fernández, de perfil dialoguista, pero de buen vínculo, también, con La Cámpora. Marziotta, aunque elogia al legislador, también quiere competir en la cabeza de la lista nacional, o en segundo lugar. “Nadie es candidato hasta que firma”, sostuvo en una entrevista con Infobae sobre el filo de las definiciones, aunque no descartó ir por la Legislatura, donde hay varios nombres en danza al igual que para Diputados.

Este año se vence su mandato en la banca que ocupa desde que Daniel Filmus pasó a ser funcionario en Cancillería, en 2019. En su oficina en el edificio del Grupo Octubre en la calle Venezuela, mientras toma mate con un termo de Boca, pondera también a Matías Lammens, su excompañero de fórmula, hoy ministro de Turismo y figura de peso en las encuestas en la Ciudad, que también se tanteó como candidato, aunque rechaza postularse.

El sábado se definen las candidaturas y en la Ciudad todavía hay muchos nombres en danza y dudas sobre los lugares. ¿En qué lista quisiera ser candidata?

En realidad, si voy a ser candidata, será en el lugar que Alberto y Cristina consideren como la mejor opción. Ya sea a diputada nacional o a legisladora. Esto siempre en caso de que ellos crean que tengo que postularme. Si no, de cualquier manera voy a acompañar y a militar la campaña del Frente de Todos, y a los candidatos o candidatas que ellos elijan.

Mencionó en primer lugar la candidatura a diputada nacional, pero se creía que si se postulaba sería para la Legislatura.

Sí, en realidad se dicen un montón de cosas. No, lo dije en ese orden porque es como yo me imagino la boleta (risas). Por un orden gráfico. A ver, yo no tengo, en lo personal, ambiciones individuales respecto de ningún tipo de candidatura. Lo digo como peronista, somos parte de un movimiento. Y el proyecto es colectivo, no es individual. No es que sea una candidatura con un nombre propio. Llegado el caso, somos las caras visibles. Lo que voy a hacer es lo que Alberto y Cristina Kirchner necesiten para fortalecer el Frente de Todos, tanto en la Ciudad como a nivel nacional, sosteniendo por sobre todas las cosas la unidad de ese frente, que es lo más importante.

¿Es lo mismo ir al Congreso que a la Legislatura?

Me da lo mismo porque ser parte del proyecto es más grande. Me encantan los temas de la Ciudad, fui candidata a vicejefa de Gobierno en la última elección. Creo que esta es una elección muy importante en la Legislatura, para lograr una composición que equilibre la mayoría automática de Larreta. Y por otro lado, también sé que es muy importante el rol que uno puede cumplir en el Congreso Nacional, acompañando y defendiendo los proyectos que necesita el gobierno nacional en esta etapa que se va a iniciar, que tiene que ver con empezar a retomar el compromiso que se tuvo en 2019 con el electorado y con esa plataforma electoral del Frente de Todos que quedó en pausa porque apareció una pandemia. A mí lo que me entusiasma mucho es esta nueva etapa que estamos empezando.

¿Cómo es su relación con Leandro Santoro? ¿Se ve como compañera en la lista o liderando?

Sí, desde el lugar que sea, por supuesto. Y si Leandro es el candidato por supuesto que vamos a... A ver, la idea es que el Frente de Todos se consolide y crezca y que hagamos la mejor elección posible. Venimos de una elección muy buena, la de 2019, donde tuvimos el 35% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, así que es un desafío enorme lo que se viene en esta campaña. Leandro me parece un muy buen compañero para lo que sea que tenga que ser. Para lo que Alberto y Cristina consideren que Leandro tiene que ser, es un muy buen candidato. Pero nosotros tenemos muchos buenos compañeros que pueden ser muy buenos candidatos y candidatas. Está Cecilia Nicolini, que es una excelente funcionaria del gobierno de Alberto. Tenemos un desafío muy grande por delante como oficialismo que somos, a nivel nacional. Y en la Ciudad de Buenos Aires somos oposición.

¿Cuál será su aporte en caso de que llegue a competir para una banca en Diputados o la Legislatura?

Sí, para el proyecto Frente de Todos. Insisto en que no importan los lugares. Este año y medio me tocó asumir la banca de diputada nacional y aportar desde ahí al proyecto nacional. Creo que lo que yo le puedo ofrecer al Frente de Todos es mi capacidad y mis ganas de trabajar y de resolver problemas. Ya sea desde el Congreso Nacional o desde la Legislatura, o desde un lugar de militancia, sin ningún tipo de candidatura. Me gusta resolver problemas, estar atenta a lo que hay que mejorar.

-Hablaba de candidatos y candidatas. ¿Es importante que haya una mujer en la cabeza de la lista teniendo en cuenta que en Juntos por el Cambio lidera María Eugenia Vidal?

Si me pongo en periodista, es inevitable: pienso que es mucho más ganchero que haya dos mujeres encabezando las listas. Ahora, políticamente, la verdad es que da igual. ¿No puede debatir un varón con una mujer? Tenemos que trascender ese tema. Es importante que encabece una mujer, es importante que encabece un varón, es importante cumplir con la paridad. Si encabeza una mujer, el segundo será un varón, y viceversa. Después, me parece que es más un show periodístico el tema de si son dos mujeres o no.

Leandro Santoro, Marías Rosa Muiños, Carlos Heller y Gisela Marziotta son los principales nombres que se piensan para la lista de diputados nacionales

¿Qué balance hace de su relación con Matías Lammens, otro posible candidato, y de la elección pasada por la Jefatura de Gobierno?

Fue una campaña impresionante, nacional, donde estábamos por sobre todas las cosas queriendo volver para ser mejores, después de cuatro años nefastos de macrismo. Por sobre todas las cosas, era una campaña nacional, donde estábamos muy entusiasmados con lo que veníamos sintiendo en la calle. Fue una de las mejores elecciones del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, obtuvimos el 35% de los votos. Matías es otro muy buen candidato también.

Y en el espacio dicen que las encuestas les devuelven una imagen positiva muy alta, como a Santoro.

Tenemos muy buenos candidatos o candidatas. Matías es muy buen candidato. Leandro es muy buen candidato. Para lo que sea. Pueden ser diputados nacionales, o legisladores de la Ciudad. Eso me deja tranquila, porque quien sea va a ser un buen candidato o una buena candidata para el Frente de Todos.

¿Cuándo cree que se van a definir las candidaturas?

Yo siempre digo que las candidaturas están cuando firman los candidatos y las candidatas firman. Cuando firmaste, a lo mejor, el sábado a las tres de la tarde, listo, sos candidato, sos candidata. Nadie es candidato o candidata antes de firmar. Puede sonar más fuerte un nombre, menos fuerte, no sé. Pero la verdad es que si no está firmado, no hay candidatura. A lo largo del sábado se va a ir sabiendo.

¿Quién va a tener la última palabra? ¿Está de acuerdo con quienes dicen que definirá Cristina Kirchner?

Es la dirigente de mayor peso, en el sentido de que es una ex presidenta que gobernó durante ocho años. Es la política con más experiencia de gestión que tenemos. Me encantaría sentarme a hablar con ella todos los días. Todos y todas tenemos muchísimo para aprender de ella. Cualquier persona que esté en el mundo haciendo política, que sea parte del Frente de Todos... no sé quién no querría.

¿Tiene relación con ella?

Hace un montón que no la veo, la última vez fue el año pasado, antes de la pandemia, habíamos ido a Cuba a presentar un libro de la editorial Octubre, y coincidió con que ella presentaba su libro. Fue una de sus primeras apariciones como vicepresidenta, uno de los primeros discursos. Me encantó que nos cruzáramos. Estuvimos hablando. Ella está en el Senado y yo en la Cámara de Diputados y yo tenía, quizá, un poco, la esperanza de cruzarla más seguido. Pero por la pandemia fue un año muy virtual hasta noviembre, cuando empezamos a tener más presencialidad. Pero sí, me encantaría hablar con ella todos los días.

¿Y con Alberto Fernández?

A Alberto lo vi más, porque como diputada nacional, recibió a los diputados nacionales en diciembre para agradecernos el trabajo que habíamos hecho en la pandemia, en un encuentro multitudinario. Y estuve hace poquito en Casa de Gobierno, cuando hicimos la presentación de la ley de cupo laboral travesti trans, de la que soy coautora. Ahí también coincidimos, hace muy poquito.

¿Tuvieron la oportunidad de hablar sobre su candidatura?

No, no, no, hablamos de lo que estaba pasando ese día, que era tan importante. Estábamos todos y todas muy contentos con lo que estaba pasando y lo que se estaba promulgando. El peronismo cuando gobierna amplía derechos y el gobierno de Alberto y de Cristina, a pesar de la pandemia, no dejó nunca de lado la perspectiva de género.

Marziotta brindó una entrevista a Infobae en una oficina del Grupo Octubre (Nicolás Stulberg)

Hoy el Gobierno no tiene muchas mujeres en cargos altos ejecutivos. La mayoría son hombres.

¿Sí? La verdad, puede ser, no me lo había puesto a pensar. Habrá que hacer una ley para el Poder Ejecutivo. Será un próximo proyecto. Pero hay mujeres muy importantes que acompañan al Presidente. Por empezar, la vicepresidenta de la Nación, es uno de los cargos más importante del país. Y después hay mujeres muy importantes asesorando, como Vilma Ibarra, otra muy buena candidata para la Ciudad de Buenos Aires.

Dicen que dejó en claro que no va a ser.

Parece que no, pero sería una muy buena candidata, y es una persona de máxima confianza, de extrema confianza del Presidente de la Nación y que trabaja codo a codo con él en la gestión. Lo mismo que con Cecilia Nicolini, una mujer que fue clave en todo este periodo de gestión de la pandemia. A veces las mujeres no están en las primeras líneas y no son caras visibles, pero tienen un trabajo en la gestión que a veces es hasta más importante que estar con la visibilidad que te da, a lo mejor, estar a cargo de una cartera ¿no? Pero están con un trabajo de gestión importante.

¿Cómo se describe dentro del espacio del Frente de Todos?

Como peronista. Y el peronismo es un movimiento donde hay distintas agrupaciones. Soy peronista de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Frente de Todos. El peronismo es una construcción muy transversal, es un movimiento más amplio, mucho más grande que un partido político. Mi referencia partidaria es el PJ.

¿Cómo ve la búsqueda de un tipo de perfil de síntesis para encabezar las listas del Frente de Todos?

No sé qué sería la síntesis.

Entiendo que es la idea de un candidato resuma al frente y no esté encasillado en un solo espacio.

Yo creo que la transversalidad no es preservar solamente un candidato. La transversalidad la dan los y las candidatas en una lista. Es cierto que hay quienes son más visibles que otros, porque son quienes encabezan.

Me refiero a quienes encabezan.

No me parece que haya que ser tan reduccionista. Es un proyecto, el que mejor pueda comunicar y llegar, interpelar y llegar a transmitir esto. Insisto, me da igual el detalle de nombres propios. Este es un proyecto nacional y popular, y ahí vamos todos. No sé si existe la síntesis, se trata de ponerse de acuerdo en función de una campaña. Siempre va a haber un sector que le va a gustar algo más que al otro.

