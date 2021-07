El radicalismo y Stolbizer negocian mientras Posse anunció que se baja a horas del cierre de listas

manes facundo ucr

Quedan horas -poco más de un día- y mientras los focos se concentran en el lanzamiento de Diego Santilli como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y en la Quinta de Olivos en los encuentros del oficialismo terminando de armar las listas, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires sigue de reunión en reunión en busca de terminar la lista que tiene tiempo para presentar el sábado hasta las 23:59.

Por un lado está la lista con la que la Unión Cívica Radical apuesta a posicionarse nuevamente como un partido de gobierno y que encabeza Facundo Manes. Hasta ahora lo que se sabe es que Manes y su equipo acordaron sumar a la lista a Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados en época de Cambiemos y un referente del peronismo no kirchnerista en la provincia; y a Joaquín de la Torre, ex ministro de Seguridad de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia y nexo con los intendentes durante su gestión.

Estas incorporaciones ya están selladas y la foto de días atrás en la localidad de San Miguel -distrito de De la Torre- fue para confirmar ese acuerdo electoral. Pero aún falta cerrar con otro sector para poder conformar la “foto de familia” que mostrará los compañeros de ruta con la que Manes busca imponerse a la lista de Diego Santilli en las PASO del 12 de septiembre. Y todo apunta a que será Margarita Stolbizer.

Esta última incorporación es la que está llevando más tiempo porque enfrenta varias particularidades. Con la puesta en marcha de la ley de paridad y la confirmación de que Manes es el primero de la lista, en segundo lugar debe ir una mujer y ese es el lugar que está peleando la fundadora del GEN.

Pero en el radicalismo no están muy convencidos de abrir esa puerta porque entienden, por un lado, que ya hay bastantes extrapartidarios en los primeros lugares con Monzó y De la Torre y, por otro, que hay mujeres de boina blanca con condiciones para ocupar el segundo lugar en esa lista como por ejemplo la diputada Josefina Mendoza que termina su mandato el próximo 10 de diciembre de este año, o la misma Alejandra Lordén, diputada provincial y vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR y una de las artífices del salto a la política del neuroespecialista. Tanto es así que participó en el encuentro en San Miguel junto al presidente de la UCR en la provincia, Maximiliano Abad.

“Hay muchas mujeres radicales en la provincia de Buenos que pueden ir en el segundo lugar y Margarita en el cuarto. Lo que pasa es que Stolbizer quiere volver y quiere hacerlo con posibilidades ciertas de entrar”, explica un radical que sigue de cerca las negociaciones.

Pero Facundo Manes no es el único radical que estaba en medio de las negociaciones con miras a las próximas 48 horas para llegar al cierre de las listas. El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, anoche anunció que baja su tercera lista para competir en la provincia y, al mismo tiempo, mantiene canales abiertos con los que llevan adelante el armado de Diego Santilli.

En el radicalismo que impulsa a Manes miraban con recelo la intención del intendente de la localidad del norte del conurbano bonaerense porque aseguran que terminará siendo una colectora de Santilli que le quitaría votos a Manes y, finalmente, podría arruinar la experiencia que tanto está buscando la UCR y que cree haber encontrado con el neuro especialista: volver a ganar una elección

