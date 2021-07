Memorándum con Irán: “La intervención de Cristina Kirchner fue un acto político”, aseguró uno de los querellantes de la causa

Cristina Kichner en la audiencia de hoy

Tomás Farini Duggan, abogado de dos familiares de víctimas del atentado a la AMIA, criticó la audiencia que se realizó hoy en la causa por la firma del memorándum con Irán en la que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner pidió la nulidad del expediente por las irregularidades en su trámite.

“La intervención de la actual vicepresidenta fue un acto político. Analizar todo lo que pasó en el trámite de este incidente de nulidad desde el punto de vista jurídico es un error porque fue totalmente pensada para poder darle una tarima a la actual vicepresidenta para que ella haga un discurso político” , dijo Farini Duggan en diálogo con Infobae.

La causa por la firma del memorándum tiene como querellantes a la DAIA y a Luis Czyzewski y Mario Averbuch, familiares de víctimas del atentado. Las partes les habían pedido al Tribunal Oral Federal 8 la suspensión de la audiencia para otra fecha y hoy ninguno de sus abogados estuvieron.

“Informamos al Tribunal que hemos decidido no participar de la audiencia. En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, sostuvieron en su presentación.

El abogado Farini Duggan (Adrián Escándar)

Farini Duggan adelantó que pedirá la nulidad de la realización de la audiencia. “Queda claro desde el momento que se ordena una audiencia que no está prevista en el Código Procesal Penal en el marco de una nulidad, que el tribunal oral no tiene competencia para juzgar porque se refiere a nulidades de actos cometidos por un superior, que es Casación Penal, y por temor de parcialidad que no es un vicio del acto. Por lo tanto esto jamás tendría que haber tramitado”, señaló.

El abogado agregó que “además esto se hace ex profeso el día del acto de la AMIA porque se pidió su postergación y el tribunal no lo autorizó a pesar de que piensa retomar la audiencia el día 4 del mes que sigue por lo que podrían haber perfectamente hecho el acto el día 4 o en cualquier otro momento porque no existía ninguna urgencia para tratar esta audiencia”.

La audiencia se realizó esta tarde y la primera en hablar fue la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación” , señaló la ex presidenta quien repasó las supuestas irregularidades que llevaron a que la causa esté en etapa de juicio oral, por lo que su defensa y la de otros acusados pidieron la nulidad del caso.

La vicepresidenta criticó entre otros al fallecido juez Claudio Bonadio, quien la procesó con prisión preventiva y la envío a juicio oral, y a los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que reabrieron la causa cuando estaba cerrada y hace meses se conoció que mantuvieron reuniones con el entonces presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y la Casa Rosada en fechas cercanas a fallos en la causa de la firma del memorándum.

La audiencia continuará el próximo 4 de agosto a las 9 horas cuando el tribunal oral escuchará la opinión del resto de las partes -hoy lo hicieron tres defensas-, entre ellas la del fiscal Marcelo Colombo. Luego los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado quedaron en condiciones de resolver los pedidos de nulidad.

