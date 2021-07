El presidente de la DAIA cuestionó que se realizara la audiencia de Cristina Kirchner: “Nos da profundo dolor”

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovitz

La vicepresidenta Cristina Kirchner expuso este viernes durante poco más de una hora ante el Tribunal Oral Federal 8 en el marco de la causa por el Memorándum con Irán. En su argumentación, la ex jefa de Estado fundamentó su pedido de nulidad en la causa. La audiencia se realizó el mismo día en el que la AMIA llevó a cabo a las 9:53 el acto central para recordar a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas cuando un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633 el 18 de julio de 1994. Este domingo se cumplen 27 años del peor ataque terrorista que sufrió Argentina.

“Nosotros no asistimos a esa audiencia porque entendemos que está fuera del Código (Penal). No íbamos a convalidar con nuestra presencia a una audiencia que desconocíamos. La verdad es que nos da profundo dolor y nos llama la atención que esa audiencia se esté realizando el mismo día que el homenaje a las víctimas ”, sostuvo el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), institución que había solicitado pasar la exposición de Cristina Kirchner para otro momento porque coincidía con el acto aniversario por el atentado a la AMIA.

“Argentina tuvo dos terrorismos: el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional. Aquí tenemos una deuda, que alguna vez tenemos la obligación moral y judicial de cumplirla”, manifestó Knoblovits a propósito de la falta de avances en la investigación para esclarecer las responsabilidades del atentado.

El titular de la DAIA también se refirió a la actitud del Tribunal Oral Federal 8 hacia las solicitudes de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la investigación del Memorándum de Entendimiento con Irán. “Vamos a esperar la sentencia, para ver si hubo condescendencia o no. Sobre todo en el sentido de los fundamentos del mismo”, explicó.

“Resulta doloroso y también ofensivo a esta altura no tener a ningún condenado” , agregó Knoblovits en diálogo con Radio Rivadavia y en relación a los nulos avances de la Justicia para encontrar la verdad detrás del atentado terrorista registrado hace ya casi 27 años.

Cristina Kirchner durante la audiencia

En ese sentido, el presidente de la DAIA agregó una lectura más crítica sobre el presente de la investigación: “Lo que pasó está determinado con seis imputados en la República de Irán. Lo que no tenemos es una estrategia legal o la voluntad judicial o política de seguir adelante”.

“Nunca vamos a dejar de reclamar justicia porque me parece que forma parte de la memoria” , insistió Knoblovits.

A 27 años del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina, la AMIA realizó hoy a las 9:53 el acto central para recordar a las 85 víctimas fatales y a las más de 300 personas heridas cuando un coche bomba explotó contra la sede de Pasteur 633 el 18 de julio de 1994.

El sonido de la sirena dio inicio formal al acto. Bajo el lema “Conectados contra la impunidad” –organizado en conjunto por AMIA, DAIA y Familiares de las Víctimas–, el acto virtual contó con testimonios breves de sobrevivientes, de familiares de las víctimas fatales y el mensaje del presidente de AMIA, Ariel Eichbaum.

Eichbaum hizo énfasis en la indiferencia del Estado y pidió intensificar las medidas para que Irán entregue a los sospechosos del ataque terrorista. “Exhortamos a nuestro gobierno a intensificar las medidas y agotar los recursos para lograr que tanto el Líbano como la República Islámica de Irán se avengan a cumplir con los reclamos de la justicia argentina, y que entreguen a los acusados de haber cometido el atentado, que siguen cobijando y protegiendo en dichos países”, resaltó.

El homenaje a las víctimas del atentado (Matías Arbotto)

Además, recordó que el Juzgado Federal N°6, a cargo de la causa, no tiene aún designado un juez permanente. “Esa situación sin resolver no hace más que colaborar para que nada avance. Necesitamos que los mecanismos institucionales se activen con urgencia, y que el Juzgado responsable no continúe vacante”, reclamó.

“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación”, subrayó Cristina Kirchner en el inicio de su intervención de esta mañana. Su exposición fue transmitida en vivo por redes sociales.

Con un discurso que incluyó conceptos políticos y jurídicos, la ex presidenta aseguró que es víctima de una persecución y apuntó contra los jueces de primera instancia que la imputaron en distintos expedientes -Claudio Bonadio y Julián Ercolini- y, especialmente, contra los integrantes de la Cámara de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Cristina Kirchner vinculó la presunta persecución en su contra a la disputa que mantuvo su gobierno con los fondos buitres por el pago de la deuda que había caído en default. Acusó además al ex presidente Mauricio Macri de participar en lo que calificó como una “operación política” contra ella.

