El Grupo Macri apeló con críticas a Zannini y se suspendió provisoriamente la quiebra de Correo Argentino SA

Mauricio Macri dice que el Gobierno lo persigue con la causa del Correo (Facundo Pechervsky)

La jueza en lo comercial Marta Cirulli decidió este miércoles suspender la quiebra dictada la semana pasada sobre la empresa Correo Argentino SA, del grupo Macri como consencuencia de la apelación planteada por los abogados de la firma. Allí se consideró “un verdadero absurdo” el fallo de la jueza y se disparó sobre el procurador del Tesoro Carlos Zannini.

“El representante del Estado Nacional, a las horas de dictada la sentencia de quiebra, declaró ante los medios que el objetivo real de la actitud asumida por el Estado Nacional en el proceso ha sido (y es) perseguir una ‘extensión de quiebra’ a las accionistas, demostrando un evidente desinterés en percibir el crédito por parte de la concursada con fines extraconcursales”, sostuvo la presentación de apelación a la que accedió Infobae. Ahora, el caso está en manos de la Sala B de la Cámara en lo Comercial que deberá evaluar si la resolución tomada es confirmada o revocada.

Este caso tiene voltaje político: la quiebra había sido reclamada por el Estado, en la presentación formulada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini, y el ex presidente aseguró que se trataba de un plan de venganza y persecución en contra de su familia.

“En atención a lo resuelto el 6.1.2004 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre el efecto que cabe asignar a la apelación deducida contra el decreto de quiebra en esta causa, me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido. Por lo tanto, y en consonancia con el temperamento seguido el 25.3.2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho (LCQ 273, inciso 4), debiendo elevarse oportunamente al Superior con nota de estilo”, escribió la jueza Marta Cirulli.

La apelación fue presentada por el presidente de Correo Argentino Jaime Cibils Robirosa y por el abogado Jaime Kleidermacher. Los dos están imputados junto al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y otro funcionario en la causa que instruye el juez Ariel Lijo, en Comodoro Py, para establecer si hubo delitos en el acuerdo al que había querido llegar la empresa en tiempos de Gobierno de Mauricio Macri. En esa causa, en las últimas horas, se recibió un informe técnico que confirma que aquel acuerdo, que no llegó a homologarse, era perjudicial para el Estado.

Pero la causa comercial tramita por otros carriles. Es un proceso que lleva casi 20 años y en donde, después de idas y vueltas, la jueza Marta Cirulli había dictado la quiebra de la empresa.

Tal como se esperaba, la empresa apeló, pero afirmó que la apelación debía concederse con efecto suspensivo, tal como había ocurrido en 2010, con el primer rechazo a la homologación de un acuerdo. “Corresponde sin duda adoptar idéntico temperamento”, señalaron los abogados. “Cualquier postura contraria exhibirá una injustificada e insalvable contracción del tribunal”, se afirmó.

Además, los empresarios afirmaron que “de una simple lectura del decreto de quiebra, se han observado serios defectos que hacen a su nulidad, pues tal sentencia es resultado de un procedimiento absolutamente irregular, en el cual se ha vulnerado el derecho de defensa y debido proceso de esta parte”. A su criterio, “la sentencia es ostensiblemente nula, tanto por la falta de competencia de V.S. para expedirse, así como también por la presencia de defectos sustanciales e insalvables de fundamentación y de tratamiento del caso particular”.

Hace diez días, la jueza Cirulli había dictado la quiebra en esta causa que está por cumplir 20 años de trámite. Lo había hecho al entender que no podía dictar otra medida, teniendo en cuenta que el Estado, como acreedor de la firma, no había avalado la oferta hecha por el Correo en el proceso de salvataje. A criterio de la jueza, no era ni “irrazonable” ni “abusiva” la postura del Estado a la hora de no haber aceptado la oferta, como planteaba la firma. “No encuentro configurados los elementos constitutivos del abuso en el ejercicio del derecho que asiste al acreedor Estado Nacional” ni un “abuso del derecho”, afirmó.

El Gobierno sostiene que Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos. El grupo Macri ofreció pagar unos $1.011 millones o “lo que disponga la jueza”, señalaron sus abogados.

Noticia en Desarrollo