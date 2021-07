Denuncia de Bolivia: Aguad aseguró que el material policial fue utilizado por gendarmes argentinos para proteger la embajada en La Paz

Mauricio Macri y su exministro de Defensa, Oscar Aguad

Oscar Aguad aseguró que un avión militar transportó tropas de elite y armamento a Bolivia para proteger a los refugiados que estaban alojados en la embajada argentina de La Paz en medio de la crisis política desatada a fines de 2019. La confirmación de Aguad se vincula a la denuncia realizada por el gobierno de Bolivia que asegura que Mauricio Macri proveyó de armamento a las Fuerzas Armadas locales que reprimieron a los militantes de Evo Morales antes de su renuncia al poder. En esa época, Aguad era ministro de Defensa y coordinó el operativo que depositó a los gendarmes y las armas en la zona de conflicto.

“Recuerdo perfectamente que ese vuelo obedeció a la necesidad de enviar tropas de Gendarmería Nacional a La Paz con el objetivo primordial de preservar la seguridad de la embajada argentina y del personal diplomático alojado en ella, como así también efectuar la repatriación de argentinos residentes en el lugar y de algunos periodistas que estaban en riesgo”, sostuvo el ex ministro en diálogo con Infobae.

La clave de la denuncia está en el material militar enviado a Bolivia y su destino final. Al respecto, Aguad se despegó de los hechos: dejó en claro que la designación del contingente policial, la calidad y cantidad de armamento que portaban, como así mismo el número de efectivos no fueron decididos por la cartera a su cargo.

En este contexto, Aguad trasladó la respuesta institucional a Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad y a cuyo cargo estaba la Gendarmería. Bullrich también deslindó responsabilidades y enmarcó la denuncia del gobierno de Luis Arce y la posterior ratificación hecha por Alberto Fernández como un acto previo a la campaña electoral.

Al margen de las versiones cruzadas, aún no se tiene certeza que sucedió con las armas enviadas por el avión militar que aportó Aguad por orden de Macri para volar hasta La Paz cuando agonizaba la administración de Evo Morales.

“Nosotros solo brindamos el transporte para los gendarmes y para los repatriados que trajimos de regreso al país. Y nada más”, añadió Aguad.

-¿Cómo era la relación con el Gobierno de Evo Morales? -, preguntó Infobae.

- Si me pregunta por este viaje en particular, lo que puedo decir es que entre las personas a las que les brindamos protección se encontraban nada menos que dos ex ministros de Evo Morales.

La carta de Alberto Fernández a Luis Arce, presidente de Bolivia, avalando su denuncia contra Mauricio Macri

Asimismo, desde una perspectiva institucional aún no se pudo ratificar si el vuelo de la Fuerza Aérea rumbo a La Paz fue autorizado por ambas cámaras del Congreso, un paso necesario antes de autorizar el despliegue de tropas de elite y el envío de pertrechos militares que iban a llegar a una zona en fuerte conflicto político.

Normando Álvarez García, era el embajador de Argentina en Bolivia cuando llegaron los gendarmes y las armas. Y 72 horas después, Morales abandonaba La Paz rumbo a Ciudad de México, adonde fue recibido en condición de exilado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Álvarez García ahora es ministro de Trabajo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Anoche estaba viendo la televisión y se sobresaltó cuando vio en televisión la denuncia que hacía el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta. Álvarez García -por ahora- decidió esquivar a los periodistas que pretenden saber qué pasó con las armas que llegaron a La Paz desde Buenos Aires.

“No va a hacer declaraciones, y no tiene nada que ver con lo que se denuncia”, comentó a Infobae desde San Salvador de Jujuy, un vocero del gobernador Morales.