El rompecabezas electoral del Frente de Todos: los candidatos sin boleta y el peso de los intendentes y los gremios

Máximo Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Axel Kicillof, las principales figuras del Frente de Todos (Marcos Gomez)

A menos de 20 días del cierre de listas para las elecciones legislativas 2021, el oficialismo ya repartió roles para la campaña. Resta definir lugares y proporcionalidades en las listas . En la provincia de Buenos Aires -el principal núcleo electoral del Frente de Todos-, el preacuerdo para la distribución de lugares es imitar lo que sucedió en 2019 entre el Frente Renovador, La Cámpora, el PJ, el ala sindical y los movimientos sociales que conformaron el Frente de Todos.

Este lunes, los principales dirigentes del oficialismo volvieron a darle impulso a la mesa de gestión, ahora matizada por la coyuntura electoral que se avecina y se reunieron en Olivos, cambiando de locación ya que los últimos encuentros habían sido en La Plata, en la Casa de Gobierno bonaerense. Lo que no cambió fue el hermetismo sobre el contenido del encuentro. Pasado el mediodía, los principales dirigentes del Frente de Todos dejaron de contestar chats y se encerraron en Olivos.

La habitualidad que habían tomado esas reuniones en La Plata (con un temario más volcado a la gestión que al tiempo electoral) pusieron la centralidad en la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En su rol de anfitrión y predilecto de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al mandatario bonaerense se le endilgó un peso que por momentos es superior al que efectivamente tiene en la mesa de decisiones. “Es mentira que las decisiones del gobierno nacional se toman en La Plata”, tuvo que decir Kicillof frente a periodistas acreditados en la Casa de Gobierno bonaerense. Ahora, la agenda ya se mueve hacia lo electoral.

Las PASO se realizarán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre (EFE)

Con la Primera sección electoral como zona de influencia, Sergio Massa ya se chipeó el discurso de seguridad y alivio fiscal. La población objetiva para el ex intendente de Tigre es la clase media que producto de la pandemia no logró materializar del todo aquel cambio de prioridades que propuso el FdT en 2019.

“Queremos que cada bonaerense se sienta acompañado, protegido y tranquilo”, repite Massa quien ya dijo presente en entregas de patrulleros junto a Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en San Fernando y La Matanza. Este sábado, el líder del Frente Renovador también movió parte de su estructura a Malvinas Argentinas donde inauguró un paso bajo a nivel. Allí, también se hizo presente en un acto convocado por el intendente Leonardo Nardini. Se esperaba la presencia de Máximo Kirchner que finalmente no se dio: el viernes por la tarde noche fue vacunado contra el coronavirus en la ciudad de La Plata. Kicillof, en tanto, hizo su aparición al acto que encabezaron Massa y Nardini por videoconferencia. Este lunes por la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, estuvo en Pilar con el intendente de ese distrito Federico Achaval y su diputado provincial, Jorge D’Onofrio que este año vence mandato. Massa también va a buscar cuidar sus lugares dentro del FdT.

El acuerdo es la unidad. Sobre nombres hay un universo no clarificado aunque han aparecido algunas señales. En el conurbano hay dos candidatos sin boleta dentro del Frente de Todos: Kicillof y Massa. En esta semana el gobernador irá a la Primera, Tercera y Sexta sección electoral (José C.Paz, Avellaneda, Bahía Blanca y Patagones). Interior y conurbano bonaerense. El otro es Massa que se mueve por el corredor norte y oeste del AMBA.

En esa unidad que tiene como objetivo máximo el FdT finalmente no apareció el ex ministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo. Ya lanzado a una diputación nacional por una tercera vía, el chivilcoyano dijo días atrás que para ser presidente no hay que dudar en enfrentarse a los moyanos, en un gesto que orilla más cerca de JxC que del oficialismo, creen en el FdT. También habló de la falta de sensibilidad de la clase política y emparentó en esa analogía al oficialismo con la oposición.

El sindicalismo quiere estar en la discusión. En 2019 hubo lugares en la legislatura bonaerense para el moyanismo con la candidatura del titular del gremio de canillitas, Omar Plaini. También para la CTA de los Trabajadores con su secretario general Hugo Yasky que ocupa una banca en la Cámara de Diputados entre otras figuras como Vanesa Siley, Abel Furlán o Walter Correa, entre otros. Este lunes Yasky dijo, en declaraciones a Radio Provincia, que va a buscar su renovación.

Florencio Randazzo

También piden lugares en las listas seccionales pero por la Legislatura bonaerense el ex titular de la CTA autónoma, Pablo Micheli, que busca ser senador provincial por la Cuarta sección electoral y el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi, que se intenta ingresar a la lista a diputado provincial por la Octava sección electoral.

Quien este lunes esquivó definiciones fue el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Mano derecha de Axel Kicillof, el dueño del Renault Clio con el que el hoy gobernador recorrió la provincia en la campaña 2019, dijo -también a Radio Provincia- que en términos personales no tenía la intención de formar parte de los candidatos : su nombre apareció en la danza preeelctoral, como también fue instalado ,-y con más fuerza- el de su par de la Nación, Santiago Cafiero.

Detrás de los dichos de Bianco está también la posición de Kicillof . Según supo Infobae, el gobernador no quiere desarmar su gabinete para poblar las listas. Menos aún con sus funcionarios más cercanos y en puestos claves de la administración provincial. Además, la gestión de Kicillof espera desde el día cero gestionar sin pandemia. Algo que no se logrará definitivamente en el corto plazo, pero de lo que se estará más cerca a medida que avance la vacunación.

Carlos Bianco

A la mesa de los lunes también la integran en principio dos intendentes peronistas del conurbano, ambos de la Tercera sección electoral: Fernando Espinoza (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). Otro de los intendentes que sigue de cerca el armado electoral y mantiene charlas habituales con Fernández, es Juan Zabaleta, jefe comunal de Hurlingham. La semana pasada se reunió con el mandatario y Cafiero en Casa Rosada. Se habló de la situación bonaerense y de la misión que tiene el intendente del distrito del conurbano en la provincia de Corrientes, donde oficia como interventor del PJ correntino.

Los intendentes articularán en las listas para la Legislatura bonaerense con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner y sus referentes territoriales, casi todos diputados y senadores provinciales. Allí, La Orga e intendentes harán su siembra. En tanto, en los distritos que gobierna el peronismo no habría internas para los concejos deliberantes.

