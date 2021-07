Florencio Randazzo: “Habría que obligar a los funcionarios a pagar sueldos para que sepan de qué se trata”

Entrevista a Florencio Randazzo en Radio Rivadavia

Florencio Randazzo, quien aspira conseguir una banca en el Congreso para representar a aquellos sectores que no se sienten de ninguno de los dos lados de la grieta, afirmó que “la Argentina va a resolver la pobreza de una sola forma: creciendo, generando trabajo; para esto hay que generar ahorro, y para eso hace falta ahorro, inversión y capital humano”.

En declaraciones al programa “La Liga”, de Radio Rivadavia, el ex Ministro del Interior del gobierno de Cristina Kirchner afirmó que desde su nuevo partido político impulsa “una nueva ley de inclusión laboral donde ese 51% de personas que está en la informalidad pueda estar en blanco”.

En otro trama de la entrevista, Randazzo recordó que es un hombre de palabra y que si una persona decide asumir un cargo público no se puede olvidar de todas las promesas que hizo en la campaña, en alusión a Alberto Fernández y las tensas negociaciones que tiene con Cristina Kirchner a la hora de gobernar.

“Si sos Presidente te la tenés que bancar”, afirmó con énfasis y con un tono de voz firme ante una pregunta de Baby Etechecopar.

Florencio Randazzo aspira a conseguir un banca como diptuado en las próximas elecciones de medio término

“¿Vos te bancás pararte con Moyano?”, le repreguntó el conductor. A lo que Randazzo le respondió: “Pero totalmente, sino no te podés presentar como candidato a Presidente”.

Y continuó: “De hecho yo lo hice. En cada desafío que tuvimos me enfrenté con la policía por los pasaportes, me enfrenté con (Omar) Maturano (Líder del gremio La Fraternidad) por el tema de los trenes, me enfrenté con la Unión Personal Civil de la Nación cuando no se querían mudar por el documento. Mirá que fácil”.

Con respecto a la pandemia y a la educación virtual, el ex ministro dijo que es necesario declarar a la educación como un servicio esencial para que nadie más pueda alejar a los chicos de las aulas.

“El capital humano es lo más valioso que tiene un país, por eso nosotros impulsamos la esencialidad de la educación: para que las discusiones salariales se den siempre con los chicos y chicas en las aulas, y podamos enfocarnos también en cómo modernizamos los programas para el siglo XXI” , enfatizó.

Su espacio político peronista, que cuenta con el apoyo de figuras como el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; y la diputada nacional Graciela Camaño, también lo integran representantes de fuerzas vecinalistas y dirigentes que en algún momento estuvieron en Cambiemos y otros que estuvieron en el radicalismo.

“Hay una trampa de dos espacios políticos que han llevado a la Argentina a un fracaso. Hay responsabilidad de la dirigencia política que es compartida” por eso “estamos conformando un espacio nuevo, un frente que dé respuestas a los problemas de la Argentina”, remarcó Randazzo.

Randazzo insistió en que la grieta y el “extremismo de un lado y del otro” tal vez hayan sido un buen negocio para algunos dirigentes durante los últimos años pero fueron “un pésimo negocio para los argentinos, que hoy tienen una tasa de desocupación en 14 puntos y pobreza cerca del 50 por ciento”.

En su peregrinaje por distintos medios de comunicación para posicionarse como candidato, aclaró que su espacio no busca reeditar la fallida experiencia de la “ancha avenida del medio”, que terminó trunco antes de las elecciones de 2019.

“No estamos en el camino del medio, nosotros vamos para otro lado”, sintetizó y agregó que no está interesado en “perder el tiempo” hablando de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

“Estamos armando una alternativa más que electoral de gobierno, de cara al 2023, que tiene una estación intermedia, que es el 2021, para solucionar los problemas que tiene la Argentina , que todos conocemos pero que nadie se anima a afrontarlos como corresponde, para tener un país que pueda afrontar una senda de crecimiento y desarrollo”, concluyó.

