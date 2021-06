Malvinas: con el apoyo del comité para la descolonización, Felipe Solá reclamó en la ONU que el Reino Unido reanude la negociación

Felipe Solá, en su discurso ante el comité especial de descolonización de la ONU

Nueva York - El canciller Felipe Solá reclamó hoy al Reino Unido, al obtener el apoyo del comité especial de descolonización de las Naciones Unidas, que reanude las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Agradezco la adopción por consenso que renueva el llamado para que los gobiernos de Argentina y el Reino Unido reanudemos las negociaciones”, dijo Solá tras aprobarse la propuesta presentada por Chile y respaldada en una sucesión de discursos por una serie de países de América Latina y del Caribe, además de China, Rusia, Siria y otros que irán manifestando su apoyo a lo largo de una reunión que terminará en horas de la tarde.

“No existe ninguna razón para no mantener el diálogo bilateral en la cuestión Malvinas”, dijo Solá durante la reunión del grupo conocido como C-24, que integran 29 países y que volvió a celebrarse en forma presencial tras haber sido virtual en 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

La Asamblea General de la ONU aprobó en 1965 una resolución que determina que existe una disputa de soberanía entre dos partes, la Argentina y el Reino Unido, y las llamó a negociar. La guerra de 1982 puso fin a esas negociaciones, que habían existido en los años previos.

La postura de Solá y de Paula Vernet, una de las peticionarias que llevó Argentina a la sede de la ONU en Nueva York, apunto muy especialmente al dato de que la población actual de las Malvinas fue trasplantada por el Reino Unido tras expulsar a la argentina en 1833. Eso impide, según el derecho internacional público, que los residentes en Malvinas puedan alegar la autodeterminación.

“Soy descendiente de Luis Vernet, que en 1829 fue nombrado primer gobernador de las islas”, dijo Paula Vernet, profesora de Derecho Internacional Público y especializada en derecho marítimo, que definió como “artificial” la población de las islas.

“El Reino Unido alega que no habrá negociaciones de soberanía a menos que los habitantes de las islas así lo consideren”, destacó Solá. “Eso no tiene sustento en el derecho internacional. Como todos sabemos, el derecho a la libre determinación no es aplicable a las Islas Malvinas”.

El Canciller recordó que el Reino Unido instaló población propia “con la intención de generar una composición demográfica de las islas a la medida de sus intereses coloniales”

“El reclamo es hoy más firme que nunca”, dijo. Y agregó: “Se trata de una política de Estado con el mayor de los consensos en la sociedad argentina, que se encuentra consagrada en la Constitución Nacional”.

Felipe Solá y la delegación argentina, ingresando a las Naciones Unidas esta mañana

El funcionario argentino destacó que “el flagelo del colonialismo afecta particularmente a América Latina y el Caribe” y que “más de la mitad de los territorios no autónomos se encuentran” en la región.

El representante de China, que al igual que el de Siria apoyó la postura argentina, definió al colonialismo como una “tragedia para la humanidad”, en tanto que el de Rusia mostró su preocupación por la “militarización del Atlántico Sur”.

Antes de esos discursos, los representantes de Costa Rica, en nombre del Sistema de Integración Centroamericana, de Paraguay, en nombre del Mercosur, de México, por la Celac, así como Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba y San Vicente y las Granadinas respaldaron en forma sucesiva el reclamo de soberanía argentino.

Solá destacó el programa de becas para que malvinenses estudien en el territorio continental argentino y hablo de que a Buenos Aires le es imposible “imposible mantener un esquema de cooperación en materia de preservación de los recursos pesqueros” e hidrocarburos con Londres.

El canciller destacó su reunión con Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y el pedido de Argentina de que avance en la misión de “buenos oficios” entre ambos países que establece la resolución 2065 de 1965.

