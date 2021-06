El oficialismo obtuvo dictamen favorable para el DNU de las restricciones por la pandemia a pesar de las críticas de la oposición

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emitió hoy dictamen favorable al último decreto del Poder Ejecutivo que estableció nuevas medidas sanitarias, vigentes hasta el próximo 25 de junio, para mitigar la segunda ola de coronavirus.

El dictamen de mayoría cosechó la firma de los diputados y senadores del Frente de Todos, mientras que Juntos por el Cambio anticipó que presentará un despacho de minoría en rechazo al DNU del Poder Ejecutivo, según anticipó el diputado macrista Pablo Tonelli.

El presidente de la comisión, Marcos Cleri, informó que el dictamen será comunicado a las autoridades de las cámaras y señaló que hasta el mediodía se podrán presentar los dictámenes de minoría, que es lo que realizará el bloque de Juntos por el Cambio.

(NA)

Al abrir el debate, el diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin señaló que “si se hubiese aprobado la ley donde se establece el semáforo epidemiológico, no tendría el Gobierno que emitir un DNU cada 15 días”.

A su turno, el senador por Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, dijo que que legislar por decreto “marca la imposibilidad de lograrlo por trámite ordinario. Este DNU es el N° 100. Esto es una clara evidencia del deterioro del principio de la división de poderes. El presidente de la Nación legisla más que el Congreso, esto no está bueno”.

Para el senador de la oposición, se llega a esto “por decisión política del presidente de la Nación, no se lo achaquen a la oposición, son mayoría tienen responsabilidad. Para salir del camino de los DNU tenemos ahora esta ley que envío el Gobierno, que en el artículo 4 le dice al presidente: haga usted lo que le parece y lo que quiera”. “Lo cierto es que discrepamos con esta ley, es nuestra postura, no se trató porque ustedes no la han tratado, no la incorporaron ustedes al temario de Diputados. No es responsabilidad de la oposición si quieren tratarlo tienen ustedes mayoría”, agregó.

(Comunicación Senado)

Por su parte, el legislador de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli indicó: “Lo que la emergencia nos reclama es coordinación y concertación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, acordar todo lo necesario para combatir la pandemia dentro del ambiro de sus propias competencias”.

El oficialismo cuenta para con mayoría para emitir dictamen ya que tiene nueve de los 16 integrantes que conforman esa comisión bicameral. El DNU 381 del 11 de junio de 2021 prorroga el DNU N° 287/21 hasta el 25 de junio de 2021.

Según consignó Telam, el objetivo de la Casa Rosada era lograr antes de la definición de ese nuevo decreto la sanción del proyecto de ley que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios en base a los cuales las jurisdicciones y el Gobierno nacional pueden tomar decisiones para mitigar la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, no logró ser llevada al recinto de Diputados en la sesión del jueves pasado por falta de acuerdo entre los bloques. Ahora, la mirada está puesta en una sesión que se podrá realizar antes de que venza el DNU, el próximo viernes 25.

El DNU establece un semáforo epidemiológico en las distintas zonas del país, que posibilitó una flexibilización de las restricciones que se venían implementando hasta el viernes, sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), debido a la baja de casos registrados en los últimos días.

El decreto prorrogado establece parámetros para determinar los distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria de cada distrito del país.

Según estos parámetros, los diferentes distritos del país son categorizados como de “bajo”, “mediano” y “alto” riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de “alarma”. En los considerandos del DNU, se indica que, “hasta la fecha, no se cuenta con un marco legal sancionado por el Congreso Nacional para enfrentar la emergencia de COVID-19”, por lo que “corresponde prorrogar el Decreto N° 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30 y sus normas complementarias, hasta el día 25 de junio de 2021, inclusive”.

