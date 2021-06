Como pasó en La Plata, Cristina Kirchner jugará al factor sorpresa para la campaña del Frente de Todos

Cristina Kirchner participó de un acto oficial en La Plata, junto al gobernador Axel Kicillof.

No se va poner la campaña al hombro, pero marcará el rumbo. Sus intervenciones en público serán puntuales y siempre jugando con el factor sorpresa. Tras el acto en La Plata del día lunes, la vicepresidenta Cristina Kirchner dio el puntapié en la campaña electoral de medio término del Frente de Todos y ahora se correrá de la escena pública para que la dirigencia se ocupe del tramo electoral.

La participación que este lunes la ex presidenta realizó en La Plata -su ciudad- tuvo que ver con una invitación del gobernador y una historia personal con la obra del Hospital de Niños de la capital bonaerense. Sin embargo, claro, aprovechó para marcar el norte del oficialismo para los próximos meses: defender la vacunación y la administración de la pandemia, hablar de la reactivación de obras que la gestión de Cambiemos dejó inconclusas y sostener la vacuna como esperanza y un concepto de verdadera libertad. Una vez dejado en claro eso, se correrá para que el resto de la fuerza gobernante accione y siga el camino trazado por ella. Al menos, hasta que la necesidad o la urgencia lo amerite.

“Con las vacunas vamos a salir: vacunaremos a todos los argentinos y las argentinas y volveremos a ser felices”, dijo Cristina Kirchner. La frase quedó resonando en la cabeza de los funcionarios. La palabra de la vicepresidenta traza la hoja de ruta para la línea discursiva del Frente de Todos en vistas también a la elección legislativa.

Cristina Kirchner llegó a La Plata invitada por Kicillof. La obra en cuestión -que fue la inauguración de un nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica en La Plata- estaba para ser inaugurada hace 14 días. Kicillof le comentó a la ex presidenta que iba a inaugurarla y entonces Cristina Kirchner le dijo que le gustaría estar presente y así fue.

El dato de que la vicepresidenta iba a participar del acto se conoció algunas horas antes. En la gobernación bonaerense ajustaron, aún más, algunos protocolos en la comunicación interna y externa para que la información no trascienda con tanta antelación. Tampoco se quería hacer una gran convocatoria a la militancia, la cual -si está Cristina- dirá presente. El contexto de la pandemia limita esa posibilidad de un acto masivo.

Según le explicaron a Infobae desde el entorno de la vicepresidenta, la idea no es que sea la cabeza de la campaña . De hecho, no tiene agendado la participación en nuevos actos, pese a que en algunas semanas la campaña electoral tomará más color. El contexto pandémico no ayuda al despliegue al que está acostumbrado el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. Lo que se hizo ayer en La Plata fue también un tester de hasta dónde abrir el grifo de una campaña que sea lo más parecida a la antigua normalidad y que al peronismo siempre le quedó cómodo. Un escenario, oradores y algo de público.

“El factor sorpresa siempre está”, dicen cerca la vicepresidenta cuando se consulta si sus apariciones en campaña serán más irregulares que metódicas. Sí estará el gobernador Kicillof en la centralidad de la campaña legislativa, de la que el Frente de Todos todavía no se hace cargo en público. “No nos tienen que correr el arco, lo importante es la vacunación, esa es la verdadera campaña”, deslizó a Infobae una de las personas de primera línea del gobierno de Kicillof que ayer participó del acto.

En la medida que se pueda el gobernador tendrá una actividad pública por día. Este martes estuvo en Junín, el municipio más grande de la Cuarta sección electoral y que hoy gobierna Juntos por el Cambio, para participar de la puesta en marcha de la estación central de bombeo cloacal A la par, el Frente de Todos trabaja en el sostenimiento del acuerdo político y prepara el terreno para que la discusión de listas no deje heridos.

Y llegado el momento, la ex presidenta también tendrá posición y definición sobre las listas del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires . Cediendo espacio a algunos socios como el Frente Renovador de Sergio Massa, tal como lo hizo con el armado de la alianza electoral primero y de gobierno después cuando el FdT ganó la elección.

Hoy, ese rol lo intenta asumir la llamada “mesa de los lunes” que se reúne al inicio de cada semana en la gobernación bonaerense. Hasta La Plata llegan con frecuencia las principales figuras masculinas del oficialismo. “Es una mesa que creó para sostener acuerdo, fijar objetivos básicos y evitar contradicciones internas”, repiten en la gobernación provincial donde Kicillof hace de anfitrión.

No es necesaria la participación de Cristina Kirchner en ese ámbito . “Ella habla con todos los que se sientan ahí”, le dicen a Infobae desde el Instituto Patria, donde también le bajan la expectativa al rol de Cristina en la campaña e insisten en que la presencia en el Hospital de Niños tuvo que ver con la obra y rol de ese centro pediátrico al que también le donará, en caso de ganar el juicio, las regalías por la demanda que elevó contra Google por calumnias e injurias.

SEGUIR LEYENDO: