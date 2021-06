Murió el hijo de Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Mauricio Macri

Nicolás Avelluto tenia 28 años era fotógrafo, hincha de Tigre y militante por la campaña de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito (@naza_roviello)

Nicolás Avelluto, el hijo del ex ministro de Cultura Pablo Avelluto, fue encontrado muerto a sus 28 años en su departamento del barrio porteño de Belgrano. El joven, que se desempeñaba como camarógrafo y fotógrafo, perdió la vida en circunstancias que aún se desconocen. Según pudo averiguar Infobae, su cuerpo fue encontrado por su madre poco antes de las 20 horas del sábado al ingresar a su domicilio en la calle Quesada, en el barrio porteño de Belgrano. “Estaba acostado boca abajo en su cama”, indicaron a este medio fuentes de la investigación.

La noticia causó conmoción en toda la esfera política argentina. El mismo ex presidente Mauricio Macri fue el primero en publicar sus condolencias en Twitter y en enviarle su apoyo a quien actualmente es uno de sus asesores. ” Un dolor inmenso por el fallecimiento de Nico, el hijo de Pablo Avelluto. Querido Pablo, no hay palabras para una pérdida semejante. Te acompaño a vos y a tu familia en este momento devastador. Mi abrazo más fuerte ”, fueron las palabras que escribió el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

En la misma línea se mantuvieron personalidades del arco político como Hernán Lombardi, quien escribió: “Un abrazo fuerte por la pérdida de Nico, querido Pablo Avelluto. Tus amigos estamos con vos en este momento tremendo”. Por su parte, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, apuntó en la misma red social: “A mi querido amigo Pablo Avelluto, el abrazo más fuerte que pueda existir para que encuentre esa fuerza que parece no haber”.

El lunes 7 de junio se había dado la primera dosis de la AstraZeneca. "Era asmático y tenía sobrepeso: dos factores que lo incluían dentro de la población de riesgo", aseguraron fuentes de su círculo a Infobae

Nicolás Avelluto tenía pasión por la fotografía. Formaba parte del equipo del portal Posdata. “Lo conocimos en la calle sacando fotos y nunca dejó de estar en cada lugar que podía y lo llamaban”, contó en Twitter el periodista Nazareno Novillo, amigo y compañero de Nicolás.

“ Despedimos a una persona inocente que no tenía más que bondad para interpretar la vida. Un niño, con una cámara, ganas de cambiar el mundo y esperar el finde para ir a ver a Tigre . Fue parte de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo despedimos con dolor, sabiendo que la vida no le dio lo que merecía. Con alegría de que va a ser recordado por mañas tan divertidas como agotadoras, como una persona que daba al que necesitaba. Con la convicción de sus principios e ideales de cambiarlo todo. Descansá en poder querido compañero. Nos vemos en la calle”, escribió Novillo.

En su cuenta de Instagram, con más de 4000 seguidores, Nicolás había posteado decenas de imágenes propias , la mayoría de ellas en apoyo a la ley de legalización del aborto y en contra de la violencia de género. El viernes 11 de junio participó de la marcha por Tehuel que se realizó en la Plaza de Mayo . “Un día como hoy, pero hace 3 meses, Tehuel salió rumbo a una entrevista de trabajo. Desde ese día que no se sabe nada de él. Aparición con vida ya. Las vidas trans importan. El Estado es responsable”, apuntó Nicolás en sus redes sociales junto a varias imágenes que tomó durante la movilización.

En su cuenta de Instagram, con más de 4000 seguidores, Nicolás había posteado decenas de imágenes propias, la mayoría de ellas en apoyo a la ley de legalización del aborto y en contra de la violencia de género

El lunes 7 de junio a las 11 horas, el hijo de Avelluto se dio la primera dosis de la AstraZeneca en La Rural . “Y llegó nomás (el turno) estoy a punto de largarme a llorar”, escribió en su cuenta de Twitter donde compartió una imagen del mail que le confirmaba la cita para vacunarse contra el COVID-19. “Era asmático y tenía sobrepeso: dos factores que lo incluían dentro de la población de riesgo ”, aseguraron fuentes de su círculo a Infobae.

El joven de 28 años era también sobrino del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y de su hermano, el periodista Diego Borinsky.

Según trascendió, por el caso intervino Fiscalía Distrito Saavedra Núñez a cargo del Doctor José María Campagnoli, quien dispuso se realizara una autopsia al cuerpo del joven para determinar los motivos de su fallecimiento.

El viernes 11 de junio, Nicolás Avelluto participó de la marcha por los tres meses de la desaparición de Tehuel de la Torre





SEGUIR LEYENDO: