A 39 años del fin de la guerra de Malvinas se reconocerá el valor y coraje de los ex combatientes

(Archivo DEF)

Tal como fuera anunciado el pasado 2 de abril, el gobierno nacional ha dispuesto constituirse en “vigilia malvinera” durante el lapso de tiempo que media entre esa fecha y la correspondiente a la conmemoración de los cuarenta años de la “Operación Rosario” -2 de abril de 2022-, hecho que marcó el efectivo desembarco de las tropas argentinas en Puerto Argentino. El lanzamiento de las actividades relacionadas con la gesta será precisamente la ceremonia del próximo lunes en recuerdo del fin de las hostilidades.

El acto militar planificado bajo la supervisión de la Jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, Ana Clara Alberdi, compatibilizará las restricciones sociales impuestas por la pandemia con la presencia efectiva de un grupo reducido de veteranos de guerra representativo de cada fuerza. La ceremonia tendrá lugar el próximo 14 de Junio a las 11:00 horas y podrá ser seguida en vivo.

El pasado 02 de Abril Agustín Rossi anunció el inicio de una vigilia malvinera de 365 días

Representantes de varios de los centros de veteranos de guerra consultados por Infobae, expresaron su beneplácito ante la iniciativa gubernamental y confían en que, a pesar de la pandemia, la medida sirva para que los ciudadanos nacidos post Malvinas puedan recibir de boca de sus protagonistas información fidedigna acerca de las vivencias, penurias y actos de heroísmo que signaron los 74 días del conflicto armado.

“Es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que falta por hacer y no me refiero a las cuestiones económicas en discusión en estos momentos. Los veteranos más jóvenes en 1982 hoy promediamos los 60 años de edad, aún estamos lúcidos y con ganas de ser convocados desde el Estado para narrar nuestras experiencias y de esa manera poder legar nuestro testimonio. Vemos con tristeza que solo algún general y un par de ex soldados son las caras normalmente visibles de la guerra y sus dichos son tomados como verdad revelada. Cada veterano tiene un pedacito de historia, cada uno tiene algo valioso para aportar y eso no se está haciendo”, sostiene Esteban, veterano del Ejército Argentino.

La Ceremonia conmemorativa tendrá lugar en la plaza de armas del edificio Libertador el 14 de junio a partir de las 11:00 horas

No obstante, la falta de invitación a alguna representante del puñado de mujeres que tomó parte del conflicto a las órdenes de la Armada Argentina, es considerado por las ex combatientes como una afrenta. “Dejaremos que pase la jornada y oportunamente haremos llegar desde el ‘Centro de Civiles Veteranos de Malvinas’ nuestra queja al Ministro de Defensa con la intención que durante el resto del año seamos tenidas en cuenta, no solo nosotras sino algunos de los más de mil civiles que fueron movilizados al Teatro de Operaciones y que tampoco han sido invitados”, sostuvo una oficial.

El Cenotafio a los Caídos en Malvinas incluye los hombres de los 631 militares, 16 marinos mercantes y 2 civiles muertos en combate entre el 02 de abril y el 14 de junio de 1982.

Desde la cartera que conduce el Ingeniero Agustín Rossi se indicó; “El pasado 2 de abril se anunció el comienzo de la Vigilia por los 40 años del desembarco en las Islas Malvinas. Desde entonces, las Fuerzas Armadas y el Ministerio se encuentran trabajando en forma conjunta para llevar adelante actividades en todo el territorio nacional. Parte fundamental del compromiso asumido y reivindicado entonces es mantener viva la memoria por nuestros héroes de la Gesta de Malvinas en cada rincón de la Patria, expresándoles nuestro acompañamiento y reconocimiento.”

Asimismo agregan: “En este encuentro se ratificará, una vez más, como política de Estado, la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y el mar circundante, clamando por la restitución del ejercicio soberano sobre nuestro territorio”.

La ceremonia militar

De acuerdo a lo informado, a partir de las 10:00 del lunes se comenzarán a dar cita en el lugar los distintos componentes civiles y militares convocados para la jornada. A las 10:50 Ingresarán al predio el Ministro de Defensa Agustín Rossi acompañado por las más altas autoridades de la cartera y además por los Jefes del Estado Mayor Conjunto y de cada una de las FFAA. Luego de las palabras de bienvenida harán su ingreso los ex combatientes. Está previsto que uno de ellos haga uso de la palabra. El acto finalizará con la alocución del Ministro Rossi, la ejecución de la marcha de Malvinas y la presentación de un video institucional grabado en el Colegio Militar de la Nación.

SEGUIR LEYENDO: