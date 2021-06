La investigación de FinCEN Files publicada por Infobae, finalista del Premio Pulitzer 2021

La investigación FinCEN Files, de la que participó Infobae, finalista de los premios Pultizer 2021.

La serie de notas sobre #FinCEN Files, una filtración de documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera, que publicó Infobae en septiembre del año pasado, junto a más de 108 medios de todo el mundo, resultó finalista del Premio Pulitzer 2021 en la categoría investigaciones internacionales .

El trabajo fue parte de una investigación global de más de un año de duración, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y llevada adelante en Argentina por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, por Infobae; Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom, por La Nación; y Emilia Delfino por Perfil.

La terna de finalistas junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, estuvo integrada por The New York Times, The Wall Street Journal y Buzzfeed News Nueva York.

FinCEN Files implicó el análisis y cotejo de miles de documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos (conocida como FinCEN por su acrónimo en inglés), que revelaron un enorme flujo de fondos, de origen dudoso y en muchas casos delictivo, que logró sortear regulaciones débiles del sistema financiero.

Fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos entre 400 periodistas de 108 medios asociados de 88 países.

La investigación reveló a escala global cómo bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, pese a los alertas que emiten los bancos pero que, muchas veces, poco hacen para evitar el lavado de dinero a nivel mundial.

A nivel local, FinCEN Files reveló movimientos millonarios de dinero de decenas que despertaron alertas en los bancos en Estados Unidos y de la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país, por su origen, por la triangulación de los fondos a través de paraísos fiscales, o por su falta de justificación.

En un trabajo en equipo, se reconstruyeron esas operaciones reportadas como sospechosas de empresarios, personajes vinculados a la política, agentes de bolsa, financistas, jugadores de fútbol y conductores de televisión, los motivos alegados y el cotejo con los documentos encontrados.

Dos periodistas de Infobae fueron parte de este grupo de 400 periodistas de casi 90 países analizaron durante más de un año más de 2.100 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS o SAR, en inglés, por Suspicious Activity Report).

Se trata de informes secretos enviados por bancos con sede en Estados Unidos estrictamente confidenciales, al punto que no pueden confirmar públicamente su existencia.

Estos documentos secretos fueron elaborados por la FinCEN en respuesta a media docena de solicitudes de comités del Congreso de Estados Unidos, que estaban investigando la interferencia rusa en las elecciones de ese país, mientras que otros se recopilaron a raíz de las solicitudes de las agencias policiales norteamericanas.

Los periodistas tuvieron acceso, además, a cientos de hojas de cálculo, que involucran a instituciones financieras con clientes señalados en más de 170 países, y a 17.600 registros adicionales, ligados a instituciones financieras y obtenidos a través de solicitudes de información.

Fincen Files - Overview

En total, fueron analizados 20.298 documentos, de los cuales 14.413 eran correos electrónicos, 2.928 PDFs -algunos de más de 1.000 páginas-, y el resto son documentos en distintos formatos como hojas de cálculo, texto e imágenes.

La investigación abarcó otras múltiples fuentes oficiales y decenas de entrevistas a expertos e involucrados durante el proceso de investigación.

Fincen Files obtuvo el año pasado el Premio Mayor al Periodismo de Investigación FOPEA 2020 y el Premio a la Mejor Nota de Investigación en la categoría de redacciones de más de 30 periodistas.

Panamá Papers, otra investigación que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y cuyo equipo de investigación también integró Infobae, obtuvo en 2017 el Pulitzer en la categoría mejor reportaje divulgativo.

