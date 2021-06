Proponen reconocer a Javier Mascherano en la Cámara de Diputados

El mensaje del diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá sobre el anuncio del proyecto del ley.

El diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá le hizo un especial homenaje al ex capitán de la selección argentina, Javier Mascherano, en el día de su cumpleaños número 37. Ayer anunció la presentación de un proyecto de ley para que la Cámara de Diputados reconozca su extensa trayectoria y compromiso a través de la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi”.

“Masche no solo es un gran jugador que dejó una huella imborrable en todo el mundo, sino una persona de grandes valores y profundo humanismo, su trayectoria apoyando para que las infancias puedan ejercer sus derechos y desarrollarse de forma digna, es algo indiscutible, estoy seguro que va ser ley este proyecto” , aseguró Rodríguez Saá.

Con un emotivo video publicado en las redes sociales, el legislador nacional destacó que el ex jugador del club Barcelona, Liverpool, River Plate y Estudiantes de la Plata “es un argentino de gran corazón” y justificó la presentación de la iniciativa legislativa.

“Gracias Masche por cumplir con los argentinos. Que tu reconocimiento sea ley”, señaló el parlamentario bonaerense sobre el futbolista con más presencias con la camiseta “albiceleste”.

El premio Juan Bautista Alberdi constituye el máximo honor que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas o por aportes que realcen los valores democráticos.

Las últimas personalidades y grupos reconocidos por esta mención fueron la Fundación El Libro; el pianista y director de orquesta Daniel Barenboim; el músico y compositor, Paz Martínez; y el grupo musical y humorístico, Les Luthiers.

El argentino Javier Mascherano

A comienzos de año, Javier Mascherano volvió a trabajar con la selección argentina luego de haberse retirado con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 15 de noviembre pasado mientras disputaba la actual Copa Diego Maradona. Forma parte de la estructura de Selecciones Nacionales, a cargo del Departamento de Metodología y Desarrollo, con la cooperación del preparador físico Pablo Blanco y Oscar Hernández Romero.

Se trata de un departamento que se creó para que todas las categorías juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (Sub 15, Sub 17 y Sub 20) cuenten con la misma metodología de juego y también lineamientos respecto a la preparación física. En particular, la tarea de Mascherano no solo la coordinación, sino buscar talentos deportivos en el interior del país, junto a los departamentos de alto rendimiento que se crearán en distintas provincias a lo largo y ancho del país, con cuatro o cinco puntos de referencia.

En su carrera como jugador, Javier Mascherano fue un “cinco” a la antigua que ganó todo con Barcelona jugando como zaguero central. Nació un 8 de junio de 1984 y, tras una carrera destacada, estuvo de coronarse con un título mundial en Brasil 2014 y registra un récord: dos medallas doradas olímpicas (Atenas 2004 y Beijing 2008).

Fue parte de la camada de futbolistas que compartió convocatorias con Lionel Messi en la última década, junto a Ángel Di María, Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Gonzalo Higuaín, Sergio Romero, Marcos Rojo, Ezequiel Lavezzi, Lucas Biglia, Nicolás Otamendi, Martín Demichelis, entre otros.

En su podio de trofeos deportivos, logró cuatro subcampeonatos de Copa América y ganó competencias como la Champions League, Mundial de Clubes, Supercopas de Europa, de España, del Rey y liga española. Formó parte del Liverpool y Barcelona de Josep Guardiola, el mejor equipo de la historia, al también inglés West Ham, el brasileño Corinthians y el Hebei Fortune chino en el exterior. También integró River Plate.

