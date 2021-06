Impulsaron un pedido ante el Congreso para que se autorice el ingreso de los respiradores que donó Messi

Los más de 30 equipos donados por Lionel Messi llegaron al país el 8 de agosto del 2020

Desde agosto del año pasado, más de 30 respiradores donados por Lionel Messi se encuentran demorados en la Aduana debido a que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no autorizó su ingreso al país. Los productos fueron destinados a hospitales y centros de salud de Rosario, pero hasta hoy no se pudieron distribuir ni utilizar por no contar con la homologación del país de origen, es decir, de España. Todo sucede mientras la segunda ola de coronavirus azota a la mayoría de los hospitales del país y deja a las áreas de terapia intensiva al límite de su atención.

En este marco, el diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, presentó un proyecto de resolución en el que le pide al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, se autorice “con urgencia” el ingreso al país del equipamiento médico.

“Es de suma importancia que los trámites burocráticos para destrabar la autorización de estos 30 respiradores sean una prioridad para el gobierno. Es inconcebible que estén hace 10 meses archivados, teniendo en cuenta el crítico escenario sanitario que está atravesando el país” , afirmó Angelini. Y continuó: “No podemos permitir que en momentos en los que se necesitan más que nunca todos los recursos médicos, estos respiradores no estén al servicio de los ciudadanos”.

“A esta noticia que nos enteramos hoy hay que agregarle los vacunatorios VIP y el ensañamiento del gobierno contra Pfizer, que hubiera permitido contar con mayor cantidad de vacunas a tiempo y lamentar, seguramente, muchas menos muertes”, finalizó el legislador de Juntos por el Cambio por Santa Fe.

En total, son 32 los ventiladores respiratorios demorados. Estos productos fueron denominados “balón resucitador automatizado mecanizado” y forman parte de una tanda de 50 ventiladores que el mejor jugador del mundo decidió donar a los hospitales de su Rosario natal, a través de la Fundación Messi. Se trata de unos dispositivos que se emplean habitualmente en las terapias intermedias y que cumplen la función de reemplazo de la asistencia respiratoria manual.

Llegaron al aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario el último 8 de agosto. Ante la falta de de la autorización de la ANMAT, fueron guardados en un depósito fiscal del mismo aeropuerto, donde quedaron abandonados durante los últimos 10 meses.

Los respiradores están guardados en el depósito del aeropuerto Islas Malvinas, también conocido como Fisherton

Desde la ANMAT explicaron que el ingreso al país de esos productos no fue autorizado a raíz de la falta de homologación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad del país ibérico. “Son prototipos que no cuentan con el certificado de libre venta”, subrayaron desde el organismo argentino.

En la página web oficial, la ANMAT publicó los requisitos necesarios para la donación de equipamiento de salud procedente del exterior. “En el caso que producto médico se encuentre registrado ante esta Administración Nacional, presentar copia del registro, vigente a la fecha de ingreso, de cada uno de los productos médicos donados. En caso de no estar inscripto en la ANMAT, deberá adjuntar copia de la autorización de comercialización (Certificado de Libre Venta) vigente a la fecha de ingreso, emitido por la autoridad sanitaria donde se comercializa el producto médico”, se aclara sobre la documentación.

El ente regulatorio de productos médicos advirtió que los ventiladores podrán ser repartidos una vez que las autoridades sanitarias de España documenten su registro.

El conflicto se mantuvo en esa situación en todo este tiempo. De agosto a esta parte no hubo avances. Así lo aseguraron desde la ANMAT. “La solicitud de ingreso iniciada por el receptor de la donación ingresó en agosto del año 2020. Durante el mismo mes se indicó la documentación faltante y desde ese momento no se ha recibido ninguna nueva información”, señalaron a través de un comunicado.

