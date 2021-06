Florencio Randazzo se reunió con la embajadora Galit Ronen: “La Argentina y el Estado de Israel son países hermanos y como tales debemos pensar y trabajar por un futuro común”

Todavía no se sabe el origen ni la extensión total de la falla, pero los especialistas creen que sería de impacto global. Es el segundo incidente masivo que se produce en poco más de 24 horas. Ayer hubo una falla que generó que salieran de servicio sitios de gobierno, medios y redes

El oficialismo no consigue los votos para aprobar la “ley pandemia” pero estudia opciones para que el proyecto se debata en la sesión de mañana

En la Casa Rosada apostaban a conseguir los 129 diputados para sancionar la norma antes del viernes y no tener que reeditar el DNU de restricciones. Sin embargo, no lo incluyeron en el temario y ahora negocian a contrarreloj para conseguir dictamen. Juntos por el Cambio ratificó que no acompañará