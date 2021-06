“No estamos en una situación de crisis”, afirmó la diputada oficialista que planteó que Argentina no necesita la vacuna de Pfizer

La diputada nacional Mara Brawer

“No estamos en un estado de necesidad, de crisis, como para romper una condición contractual, poniendo al estado argentino en la debilidad de modificar una cláusula y poner la palabra indemnidad, específica para un laboratorio”. Con este argumento, la diputada del Frente de Todos, Mara Brawer, se opuso a un posible cambio en la ley que regula la compra de vacunas para encausar la negociación con el laboratorio norteamericano Pfizer.

La legisladora es la misma que en las últimas horas consideró que hoy la Argentina “ no necesita” este inoculante , a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el país, con un acumulado de 82.667 muertos y 4.008.771 contagios.

“Estamos negociando con Pfizer y con todos los laboratorios. En este momento nosotros estamos recibiendo toda la cantidad de vacunas que necesitamos y que podemos distribuir, hay un margen, una acumulación de vacunas, que lleva a que estemos al tope de la aplicación, esto lleva a que no estemos en un estado de desesperación como para modificar una ley a la medida de un único laboratorio”, afirmó Brawer en una entrevista con el periodista Luis Novaresio con radio La Red.

Ayer, la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires hizo referencia a las trabas que imposibilita que el país pueda adquirir el inoculante. “Pfizer no es la más fácil para distribuir. Necesita menos 80 grados, super freezers, y Argentina, en este momento, está recibiendo vacunas. ¿Qué beneficios tiene? Tiene un montón de perjuicios, el único beneficio es que está aprobada para menores de 18 años. Entonces, se me ocurre, si llega el momento para la vacunación de las personas de 18 y no hay disponibles otras vacunas, veremos, pero hoy en día (Pfizer) no se necesita” , planteó.

En esta línea, Brawer ratificó que el Gobierno, al igual que informó tanto el presidente Alberto Fernández como la ministra de Salud, Carla Vizzotti, continúa la negociación con el laboratorio norteamericano para la compra de inoculantes. Sin embargo, admitió que esa tratativa “tiene una complicación mayor, porque es la única vacuna del mundo que nos está pidiendo cambiar la ley y que tiene una complejidad logística”.

la exposición ayer del gerente general de la empresa en la Argentina, Nicolás Vaquer, en el Congreso, para explicar las trabas que impiden alcanzar un acuerdo

“Por el momento no tenemos ningún pedido del Ministerio de Salud para modificar la ley por Pfizer. No podemos pretender una ley especial para cada laboratorio, y no tuvimos inconvenientes con el resto. Por el momento, esa ley no se va a modificar”, completó la diputada en diálogo con TN.

Luego de que Vaquer confirmara que el motivo que frenó el acuerdo con el Gobierno para la provisión de dosis contra el Covid-19 tiene que ver con la “incompatibilidad del marco legal” con las condiciones contractuales exigidas, Juntos por el Cambio insiste en eliminar la palabra “negligencia” de la ley que regula la compra de vacunas .

“Desde Juntos por el Cambio insistimos en colaborar para corregir el marco legal en el Congreso. Están en juego la vida de los argentinos”, subrayó hoy el jefe del interbloque opositor, Mario Negri, en una conferencia de prensa tras la exposición de los representantes de los laboratorios.

En tanto, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (Frente de Todos), no cerró la puerta a esta posibilidad pero afirmó que es el Ministerio de Salud el que tiene que analizar si “se justifica” un nuevo marco legal y “cuán necesarias son estas vacunas”.

Yedlin aseguró en declaraciones a Diputados TV que de momento el país tiene “garantizadas para los próximos meses la cantidad suficiente de vacunas para llevar a una inmunidad que permita pasar esta segunda ola”.

El diputado nacional Mario Negri (Mario Sar)

Respecto de la posibilidad de modificar la letra de la ley de vacunas, el diputado oficialista se mostró cauto y reconoció que “quizás la negociación” entre el Gobierno y Pfizer “derive en la necesidad de un marco legal distinto”.

“Una pena que Pfizer local no haya avisado en tiempo y forma de los impedimentos legales que la ley les generaba”, lamentó Yedlin, cargando en la farmacéutica la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones.

Yedlin reconoció que la vacuna del laboratorio estadounidense es “definitivamente interesante” para los menores de 18 años, y deslizó que se podría encarar “un marco específico legal” para ese grupo etario.

“ De momento, la ley que tenemos es una buena ley y nos ha permitido vacunar a los argentinos ”, enfatizó. La decisión final la tendrá el Poder Ejecutivo, que es el que define la estrategia sanitaria y si lo requiere puede solicitar al Congreso nacional los instrumentos más adecuados para encaminar las tratativas con laboratorios.

Días atrás, y luego de las explicaciones que dio el Gobierno respecto a los motivos que frustraron el contrato por 13,5 millones de dosis de Pfizer, un nutrido un nutrido grupo de diputados del PRO y la radical Claudia Najul presentaron un proyecto que apuntaba a eliminar la palabra “negligencia” de la ley 27.573, conocida como “ley de vacunas”.

La iniciativa fue redactada por la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, quien propone quitar la palabra “negligencia” de las excepciones estipuladas en la ley a las garantías de indemnidad patrimonial de los laboratorios fabricantes.

Tras el impasse de las tratativas en el primer trimestre, el Gobierno retomó las negociaciones con Pfizer en abril, pero todavía no se difundió ningún avance en concreto.

En la conferencia de prensa que encabezó, Negri fustigó al Gobierno por no haber sido eficaz en las negociaciones y en ese sentido afirmó que si se hubiera rubricado el contrato, “hoy tendríamos en el país 8 millones de vacunas”.

