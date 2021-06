Martín Insaurralde destacó el programa de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados: “Volvimos a tener un gobierno que cuida a los adultos mayores”

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde

El intendente de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde, resaltó el alcance del programa de Medicamentos Gratis para jubilados y pensionados que implementó el gobierno de la Nación.

“Más de 3.500.000 afiliados y afiliadas de PAMI tienen la tranquilidad de acceder a sus remedios de manera gratuita por decisión de nuestro presidente Alberto Fernández, de Cristina (Fernández de Kirchner) y de todo el equipo del Frente de Todos”, destacó el jefe comunal.

Insaurralde entregó una serie de subsidios a centros de jubilados lomenses para la realización de mejoras y obras de mantenimiento, en un trabajo mancomunado con el PAMI de Lomas de Zamora.

“Con el programa de Medicamentos Gratis para jubilados y jubiladas, los beneficiarios van a ahorrar en promedio $3.700 mensuales que pueden destinar a su consumo personal ”, añadió.

“El programa de Medicamentos Gratis fue una de las promesas de campaña del Frente de Todos que se concretó al asumir el gobierno y lleva destinados más de $93.000 millones. Volvimos a tener un gobierno que cuida a los adultos mayores”, completó Insaurralde.

El intendente lomense junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

La estrategia del PAMI para beneficiar millones de afiliados fue comunicada en marzo por la titular del organismo, Luana Volnovich. “Con ese derecho hemos devuelto la confianza de las personas mayores hacia el Estado nacional. Para entender lo que implica esa medida en números, hoy una afiliada o un afiliado consigue un ahorro mensual promedio de 3.700 pesos”, expresó la funcionaria en aquel entonces.

El plan cubre los tratamientos para las patologías más frecuentes en las personas mayores y en conjunto “con la receta electrónica, que ya se usa en el 99% de los casos, la plataforma de Telemedicina y el programa Chequeate en casa facilita la atención médica de calidad en un momento de crisis sanitaria inédita”, explicó Volnovich.

La implementación del Vademécum PAMI promueve el uso racional y adecuado de medicamentos para lo cual cuenta con la supervisión permanente de una comisión interdisciplinaria de expertos. “La eficacia y la seguridad de la persona mayor son una prioridad para PAMI”, dijo Volnovich.

La medida permitió duplicar la cantidad de personas afiliadas que acceden a los medicamentos gratis, que pasó de 1.800.000 en 2019 a 3.500.000 en la actualidad.

El presidente Alberto Fernández había encabezado aquel anuncio en el Centro de Producción Audiovisual “Leonardo Favio”, ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes. “No me olvido lo que necesitan los más desamparados, no me olvido que llegamos al Gobierno para atender a los que en peor situación están porque ellos son la urgencia de la Argentina y les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo”, enfatizó ese día.

Y concluyó: “Cuando en campaña dije ´voy a dejar de pagarles intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedios´ salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe y hacía falta que, por sobre todas las cosas, pongamos la prioridad donde está, en los que más necesitan, y los jubilados han quedado postergados durante los últimos cuatro años”.

SEGUIR LEYENDO: