Claudia Najul: “Todo lo que ha hecho el Gobierno alrededor de Pfizer ha sido oscuro y de espaldas a la sociedad”

Claudia Najul, diputada nacional por Mendoza

Este martes, el director del mecanismo de vacunas COVAX para América Latina, Santiago Cornejo, afirmó en un evento virtual organizado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que el Gobierno argentino había rechazado recibir las dosis de Pfizer que se le habían ofrecido a principios de este año. La declaración se dio a raíz de una consulta de la diputada nacional Claudia Najul, quien hoy consideró: “Todo lo que ha hecho el Gobierno alrededor de Pfizer ha sido oscuro y de espaldas a la sociedad” .

“El Gobierno podría haber solucionado el problema de las vacunas con transparencia y comunicando efectivamente qué pasó en las negociaciones. Pero decide no hacerlo, entonces evidentemente hay algo raro. Lo que efectivamente sucedió es más grave que el costo que pagan exponiendo a sus funcionarios a improvisar y contradecirse entre ellos” , expresó la legisladora mendocina, en uno de los tantos programas radiales locales y nacionales que este miércoles buscaron su testimonio.

En ese sentido, la última gran contradicción tuvo como protagonista al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al reconocer que no se pidió más vacunas al fondo Covax para ahorrar dólares. “Para no gastar dólares compro menos vacunas, ¿Saben el resultado? Más argentinos fallecidos y una economía deteriorada. Las reacciones de Carla Vizzoti y de Ginés González García, que está más pendiente de los medios ahora que cuando era ministro, frente al escándalo no aclaran nada. Desmienten sin probar nada, se enojan sin argumentos. Y por sobre todas las cosas, siguen sin decirles a los argentinos por qué no trajeron vacunas de Pfizer, ni directamente ni a través de COVAX”, añadió Najul.

La diputada radical fue quien le consultó a Cornejo por cómo funciona el sistema para los países que, como Argentina, se autofinancian y si los países pueden “elegir qué vacunas reciben” una vez que entran al fondo COVAX. “Argentina es compra opcional. Antes de firmar un acuerdo con cada compañía le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que lo sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si dice que no, no significa que reciben menos dosis, sino que no van a recibir ese candidato. Antes de cada acuerdo le preguntamos a Argentina y los demás países si quieren acceder a esa vacuna, y en el caso de Pzifer nos han dicho que no”, respondió Cornejo.

El director del fondo Covax confirmó que el Gobierno le pidió que no enviara vacunas de Pfizer a la Argentina

A raíz del enorme revuelo generado por sus palabras, el director para América Latina del fondo que depende de la ONU aclaró posteriormente que hizo un “comentario rápido” durante una conferencia académica virtual y que sus palabras “se malinterpretaron” a lo largo de todo el día de ayer. “Fue un comentario rápido que hice en un Zoom sobre el mecanismo COVAX y en una pregunta describí cómo es el proceso de Argentina, al ser un país de compra opcional” , apuntó en declaraciones a América 24.

Al respecto, Najul, ex ministra de Salud de Mendoza, opinó: “Todo lo que ha hecho el Gobierno alrededor del tema Pfizer ha sido oscuro y de espaldas a la sociedad. Cada vez que deben salir a aclarar, oscurecen un poco más. Su primera responsabilidad es ser claros, responsables y eficientes con el tema de las vacunas. Nada de eso ha ocurrido y que sigamos hoy con falta de vacunas atenta contra la salud de la gente, contra la educación de los niños y niñas, empobrece a la sociedad y llena de incertidumbre a las pymes que aguantan como pueden”.

Asimismo, tras los dichos de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien pidió que se baje “la obsesión con Pfizer”, Najul le respondió con contundencia: “Señora Ministra, creáme que la única obsesión que tenemos es salir de esta pandemia y levantar al país. Ojalá usted también la compartiera. Invierta energías en gestionar bien y dar explicaciones a la gente, no en provocar atrás de un micrófono”.

