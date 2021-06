El intendente de Mar del Plata y parte de su gabinete donarán el aguinaldo de junio por la pandemia

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón

Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, decretó que tanto él como los secretarios de su gabinete y presidentes de entes municipales descentralizados deberán donar la totalidad del aguinaldo a cobrar en junio.

El jefe comunal busca dar un mensaje de austeridad en medio de una pandemia que agravó la crisis económica en todo el país y fundamentalmente en Mar del Plata, en donde diversas actividades, como la de los comerciantes y hoteleros, sufrieron un 2020 y un verano de 2021 con poca presencia turística y balances por debajo de lo esperado.

“El esfuerzo que vienen haciendo los marplatenses es enorme. Pero no podemos pedirle a los vecinos que lo hagan y la política no. La política también tiene que mostrar que entiende lo que están viviendo, desde las acciones, desde los gestos. No sólo desde lo discursivo”, explicó Montenegro a Infobae.

Entre los considerandos del Decreto 946, firmado por el ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, se establece que, “en el marco de una segunda ola del COVID-19 no se le podría pedir un nuevo esfuerzo solamente a los sectores productivos sin que el mismo no estuviera acompañado por acciones del Poder Ejecutivo Municipal ”.

Montenegro fue electo como intendente de General Pueyrredón en 2019

Según constató Infobae, dicha medida permitirá que el municipio done cerca de $2 millones. “Esta decisión se suma a que desde que asumí decidí una baja de mi salario en un 20% y del resto del gabinete político en un 15%. El año pasado, junto a otras medidas de austeridad, significó 25 millones de pesos y este año renové ese decreto ”, agregó.

El artículo 2° del Decreto indica: “A los fines presupuestarios, los importes que se deduzcan de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto tendrán el carácter de donaciones realizadas por los respectivos funcionarios y aceptadas por el municipio sin destino específico -ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante-; manteniéndose a los demás efectos (incluyendo los previsionales) la vigencia de lo establecido en el artículo 2º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente”.

El artículo siguiente remarca: “El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda, de Gobierno, de Seguridad, de Salud, de Desarrollo Productivo, de Desarrollo Social, de Educación, de Cultura, de Obras y Planeamiento Urbano, y Presidentes del Ente Municipal de Servicios Urbanos, del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, del Ente Municipal de Turismo y Ente Municipal de Deportes y Recreación”.

Allí se indicó que “los funcionarios mencionados en el artículo 1º deberán manifestar su intención de realizar la donación a partir de su designación mediante presentación de carta intención suscripta con firma certificada por funcionario municipal y cuyo modelo forma parte del presente como Anexo I”.

El año pasado, el intendente de General Pueyrredón prescindió de usar chofer y prohibió que sus funcionarios gocen de dicho privilegio. También obligó a que cada uno de ellos pague las facturas de sus celulares.

“La cuarentena afectó a todos los marplatenses y en este marco también definimos que la actualización de tasas sea del 24%, muy por debajo de la inflación proyectada para este año. Administro recursos que no son míos, sino de todos los vecinos. Tenemos que ser muy austeros ”, completó Montenegro.

