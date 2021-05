“Día triste para la Justicia argentina”: la reacción de Mauricio Macri tras la condena a Luis Chocobar

El por entonces presidente Mauricio Macri recibió a Luis Chocobar en Casa Rosada en febrero de 2018 (Presidencia)

Este viernes, el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal condenó a Luis Chocobar a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación por haber matado el 8 de diciembre de 2017 a Juan Pablo Kukoc (18), el adolescente que robó y acuchilló junto a un cómplice a un turista estadounidense en el barrio de La Boca. El fallo implica que el policía no irá a la cárcel.

Tras conocerse la sentencia, las redes sociales se llenaron de repercusiones a favor y en contra. Fuera de los Tribunales hubo festejos y reclamos. Varios dirigentes políticos se expresaron sobre el mediático caso. Uno de ellos fue el ex presidente Mauricio Macri, quien consideró que se trata de una jornada “triste” para la Justicia argentina.

“Día triste para la Justicia argentina, que hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger a los ciudadanos de los delincuentes” , manifestó el ex jefe de Estado en su cuenta de Twitter. El mensaje fue en sintonía con la postura que adoptó desde un principio, valorando el accionar del tras el ataque al turista estadounidense Frank Joseph Wolek en el barrio porteño de La Boca.

El mensaje de Macri tras el veredicto

En su momento y tras lo sucedido, Macri se interesó particularmente en el caso y pidió informes para entender la increíble situación procesal que atravesaba el efectivo de Avellaneda. Luego lo recibió en Casa Rosada. “Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”, dijo en aquel entonces.

Quien también expresó su rechazo al veredicto fue la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que acompañó a Chocobar y lo abrazó tras conocer la condena.

“Esta es una sentencia injusta. Se dijo que todo lo que había hecho el policía estaba bien y que en el último paso se equivocó. Los jueces tienen que mirar el conjunto de la situación. Chocobar se podría haber hecho el distraído, pero actuó como policía y lo condenan. Estas condenas paralizan a todos los policías del país. Hoy hay en Argentina 200 mil policías en actividad; todos van a pensar tres veces al enfrentarse a un delincuente si defender a un ciudadano o no hacer nada”, dijo la presidenta del PRO.

Y remarcó: “Porque si hacen algo, los terminan condenando. Esto le resta seguridad a los 43 millones de ciudadanos. Es una tristeza. Es evidente que no fue gatillo fácil. Chocobar defendió a una persona con nueve puñaladas y lo lamento porque es un grave problema para los ciudadanos”.

Patricia Bullrich respaldó a Chocobar (Nicolás Stulberg)

Con palabras similares se refirieron el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, el diputado nacional Luis Petri y la diputada bonaerense Carolina Piparo, entre otros funcionarios.

El episodio que culminó con el juicio de esta tarde comenzó la mañana del 8 de diciembre de 2017, cuando Wolek caminaba y sacaba fotos por la zona turística de Caminito y fue abordado por Kukoc y un cómplice menor, quienes le robaron la cámara y le asestaron una decena de puñaladas en el pecho.

El turista quedó herido y, mientras pedía ayuda, los dos jóvenes asaltantes huyeron corriendo para diferentes lados. Uno logró escapar, pero Kukoc fue interceptado en el cruce de Irala y Suárez por Alexander Motta Ramírez, Enrique Ezequiel Espinosa y Jonathan Daniel Conde, quienes lo persiguieron (dos en moto y una a pie) y recuperaron la cámara y golpearon al ladrón.

Simultáneamente, Chocobar salía de su casa para ir a trabajar a una dependencia de la Policía Local en Avellaneda. Vestía de civil. Vio a Wolek herido y a los vecinos correr tras Kukoc y fue hacia allí. Llegó a la esquina de Irala y Suárez y vio el forcejeo entre los vecinos y Kukoc. Gritó “alto, policía” y disparó tres veces de manera intimidatoria con su arma reglamentaria, una pistola calibre .9 Bersa “Thunder”.

Chocobar y su abogado defensor a la salida de Comodoro Py (Nicolás Stulberg)

Hoy, los jueces también condenaron J.P.R., el cómplice de Kukoc, a nueve años de prisión por el delito de tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo. En el momento del hecho el ladrón era menor, por eso este juicio fue llevado a cabo por un tribunal de menores y fue privado.

“Estoy tranquilo por la gente que me apoya. La verdad es que estoy tranquilo por la gente que está acá, que me apoya, que me quiere, sabe lo que soy. La Policía de la Provincia tiene unos huevos impresionantes, nada más, no voy a decir nada más”, fue lo único que dijo Chocobar al salir de Comodoro Py.

Los argumentos de los jueces se conocerán el 10 de agosto. Tanto la defensa de Chocobar como la querella ya adelantaron que apelarán con un recurso ante la Cámara de Casación.

