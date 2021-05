Rogelio Frigerio confirmó la intención de sumar a Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer a Juntos por el Cambio: “Tenemos que trabajar en un frente amplio”

"Estoy seguro de que podemos ampliar nuestro espacio y construir un frente mucho más amplio tanto en este año como en el 2023", afirmó Frigerio (Franco Fafasuli)

Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior en el gobierno de Mauricio Macri, confirmó a comienzos de mes que se presentará como precandidato a diputado nacional por Entre Ríos ante las próximas elecciones legislativas nacionales. Su objetivo, dijo, es alcanzar la gobernación en 2023 y que su idea es armar una estructura política diversa para dar por terminada dos décadas de gobiernos justicialistas en la provincia. Ahora se aboca a la confección de acuerdos y negocia la inclusión de nombres “testimoniales” que actúen como síntomas de esa ampliación del espectro de Juntos por el Cambio.

“Estoy trabajando en Entre Ríos para ampliar Juntos por el Cambio. Estoy hablando con López Murphy, con Margarita Stolbizer, con el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto y tantos otros más porque creo que tenemos más coincidencias que diferencias”, anunció Frigerio. En su propuesta de alianza aparecen, entonces, el ex ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la ex diputada, ex candidata a Gobernadora y actual líder del partido GEN, y el ex candidato a vicepresidente en la boleta con Mauricio Macri, vinculado al peronismo republicano entrerriano.

“Tenemos la obligación de trabajar en un frente muy amplio siempre priorizando que lo que nos una sea un proyecto de desarrollo en este caso de Entre Ríos y de valores, que en este caso no podemos desentender. Es un trabajo que se ha facilitado por el deterioro de todas las variables socioeconómicas y creo que la dirigencia política está obligada a ampliar precisamente la base de sustentación política de la oferta que le proponga a la ciudadanía ahora en septiembre y noviembre”, explicó en diálogo con Radio Con Vos.

“ Por más que haya diferencias ideológicas, lo que necesita la Argentina son cuestiones muy básicas para que nos pongamos de acuerdo, que le van a permitir a la gente vivir mejor . Y esas cuestiones básicas admiten matices ideológicos”, expresó y habló de que el sentido común deberá primar antes que las disidencias por cuestiones ideológicas: “Existen diferencias pero las tenemos que dejar para otro estadío del desarrollo, no para este momento. Las cosas que hay que hacer para cambiar la provincia de Entre Ríos están vinculadas con el sentido común. Tanto Stolbizer como López Murphy tienen sentido común. Por eso estoy convencido de que nos vamos a poner de acuerdo en esas cosas fundamentales que mueven el amperímetro en la vida de los ciudadanos. Es posible e imprescindible y por eso estoy trabajando en esta línea”.

"Voy a ser precandidato a diputado nacional en Entre Ríos porque creo que es una elección muy importante, trascendente en sí misma", señaló el ex ministro del Interior (Matias Arbotto)

“La situación en Argentina, pero también en Entre Ríos, llegó a un punto en que lo que hay que hacer para mejorar la vida de los ciudadanos son cosas mucho más vinculadas con el sentido común que con la ideología. La salida a la destrucción de todo el entramado social y productivo de la Argentina requiere de poder llegar a acuerdos porque son básicos y muy elementales. Teniendo como base el respeto por las instituciones democráticas, la Constitución Nacional, las libertades individuales y la propiedad privada estoy seguro de que podemos ampliar a nuestro espacio y construir un frente mucho más amplio tanto en este año como en el 2023”, agregó el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

Frigerio es considerado dentro del propio espacio opositor como integrante de un sector moderado o dialoguista hacia el peronismo. Esta ampliación comprende a actores de diálogo mesurado con el oficialismo, quienes ya lanzaron sus propios frentes: Pichetto creó el Peronismo Republicano dentro de la alianza Juntos por el Cambio y López Murphy presentó en la provincia litoraleña su fuerza política Republicanos Unidos.

Dijo, a su vez, que la Argentina necesita que ponerse de acuerdo “en cuatro o cinco cosas muy básicas que a la gente le van a permitir mejor” y fue crítico con la gestión de Alberto Fernández: “ El actual Gobierno está haciendo las cosas muy mal y puede ser que dé una mano, pero no creo que eso sea lo que la gente está esperando de nosotros, la gente está esperando una alternativa superadora”.

Entre Ríos renueva cinco diputados nacionales, pero no habrá ningún recambio de los cargo legislativo provincial. De ahí las complicaciones que podrían derivar de las negociaciones. El segundo lugar de la lista estaría reservado para una mujer del radicalismo vinculada a los intendentes. En el tercer casillero, aparece el nombre del actual diputado y ex candidato a gobernador, Atilio Benedetti. El cuarto lugar, sería para una mujer que represente a los intendentes vecinalistas, que fueron aliados a Cambiemos entre 2015 y 2019.

