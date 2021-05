Ciudad de Buenos Aires: Fernán Quirós contó cuándo terminaría la vacunación a personas de riesgo y se avanzaría a la siguiente etapa

Fernán Quirós contó cuándo terminaría la vacunación a personas de riesgo y se avanzaría a la siguiente etapa (Audio: Radio 10)

En medio de la ferocidad de la segunda ola, y luego de reportar 745 muertes (cifra récord) el pasado martes 18 mayo, el Gobierno Nacional dispuso un confinamiento estricto por nueve días, que finalizará el 30 de mayo. “Les pido que se queden en casa todo lo posible, salir solo para lo indispensable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando salgan de casa“, pidió el presidente Alberto Fernández.

Consultado acerca del nuevo confinamiento, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se mostró esperanzado. “Cuando hacés un cierre tan complejo, como el de estos nueve días, sabemos que va a haber un cambio en la contagiosidad: se va a quebrar la cadena de contagios . Entre siete y doce días después, la curva va a empezar a descender. Este esfuerzo tiene que ver con darle espacio y cuidado a la campaña intensiva de vacunación. El encierro y la inoculación es una combinación que, como todos sabemos, ha dado éxito en muchos países”, sostuvo.

Respecto al plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, el Ministro explicó: “Estamos vacunando a gente de 55 a 59 años con comorbilidades y también vacunamos a personal estratégico, como personal docente, seguridad y personas a cargo de comedores. En la semana estaremos anunciando el comienzo de la vacunación para los de 50 y 54 años estratégicos y personas con antecedentes de salud. Yo creo que para fines de julio habremos completado la vacunación para las personas de riesgo. Entre agosto y septiembre, para la primavera, estaremos pensando en empezar a vacunar a todo el resto de la comunidad ”.

En ese sentido, el periodista Tuny Kollmann le consultó: “Fernán, me cuesta entender quién está falleciendo y quién se contagia. Si tenemos vacunados a casi todos los mayores de 60, que eran el 80 y pico de fallecidos, ¿quién fallece?, ¿por qué tenemos tantos fallecidos?”.

“Lo primeros que sabemos es que la letalidad, es decir, la cantidad de fallecidos en relación a la cantidad de enfermos, ha venido descendiendo desde julio del año pasado hasta esta parte de manera sistemática mes a mes. Hoy fallecen menos personas que el año pasado en relación con la taza de contagios que es mucho más alta. En estos días, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos una tasa de fallecimiento muy parecida al peor pico de agosto del año pasado ”, explicó el titular de la cartera sanitaria porteña. Además, agregó que “el hecho de tener aplicada al menos una dosis de la vacuna baja entre 80 y 90 por ciento el riesgo de fallecer”.

“Esto quiere decir que de los vacunados hay un pequeño porcentaje que fallece”, consultó el conductor de programa Rayos X (Radio 10). En respuesta Quirós sostuvo que ese número corresponde a un 20% de los que no pudieron o no quisieron vacunarse. “Esto hace que la edad promedio de las terapias intensivas y los fallecidos haya bajado un poco, porque los grupos mayores de 60 vacunados están un poco mas protegidos”, explicó.

Al día de la fecha, en CABA se aplicaron 1.036.832 vacunas contra el COVID-19: 803.758 de la primera dosis y 233.074 de la segunda.

Al día de la fecha, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país), ya son 11.127.117 las vacunas aplicadas: 8.724.622 personas recibieron la primera dosis y 2.402.495 ambas. De ese total, solo en CABA se aplicaron 1.036.832 vacunas: 803.758 de la primera dosis y 233.074 de la segunda.

“A los que recibieron la Covishield AstraZeneca en febrero y marzo ya les mandamos la invitación para vacunarse con la segunda dosis el fin de semana próximo. Aquellos que fueron vacunados con la primera dosis de la Sputnik V, tienen que saber que están muy bien protegidos: te da el 80 por ciento de la protección y no se vence. La segunda dosis te agrega el 10 o 20 por ciento de la protección. Es complementaria y te da perdurabilidad por un año” dijo.

Hacia el final de la nota, el Ministro explicó cómo va a seguir el plan de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. “Estamos vacunando a gente de 55 a 59 años con comorbilidades y también vacunamos a personal estratégico, como personal docente, seguridad y personas a cargo de comedores. En la semana estaremos anunciando el comienzo de la vacunación para los de 50 y 54 años estratégicos y personas con antecedentes de salud. Yo creo que para fines de julio habremos completado la vacunación para las personas de riesgo. Entre agosto y septiembre, para la primavera, estaremos pensando en empezar a vacunar a todo el resto de la comunidad ”, aseguró.

Antes de despedirse, Quirós defendió la presencialidad en las aulas. ”Nosotros todos los días hacemos investigaciones sobre cuáles son los mecanismos de contagios de los contagiados del día. El mecanismo principal eran los encuentros sociales. Los números de contagios en los colegios son realmente pocos. En 2020 cerramos las escuelas cuatro meses y ahora estamos cerrados. El tema es cuándo hacerlo. Antes nuestros datos no indicaban que fuera necesario por eso no acompañamos”, sostuvo y enfatizó en que los contagios no se dan dentro de las instituciones escolares sino por fuera de los colegios.

SEGUIR LEYENDO: